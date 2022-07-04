سؤال وحيد يسأله المسافرون ويكذب مضيفو الطيران في الإجابة عنه دائما!

وطن– كشفت مضيفة طيران في منشور لها على موقع” Reddit ” عن سؤال وحيد للمسافرين يكذب مضيفو الطيران في الإجابة عنه لأنهم ببساطة لا يعرفون الإجابة.



مكان تحليق الطائرة

مع كون الطيران تجربة فريدة للغاية، دائما ما يشعر الراكب بالفضول بشكل طبيعي. ويسأل مضيفو الطيران في كثير من الأحيان عن المكان الذي تطير الطائرة فوقه.



لكن مضيفة الطيران صرحت أنه في معظم الأوقات يكذب الطاقم عند الإجابة على هذا السؤال ببساطة لأنهم لا يعرفون الإجابة بشكل دقيق.

وقالت صحيفة “نيويورك بوست” أنه من المنطقي تماما أن يختار مضيفو الطيران الكذب، لأنهم لا يملكون الوقت الكافي لإلقاء نظرة من نافذة الطائرة على المكان الذي تحلق فوقه في كل مرة يسأل فيها المسافر هذا السؤال.

علاوة على ذلك، كشفت المضيفة أن الوقت الوحيد الذي لا يكذبون فيه هو عندما تحلق الطائرة فوق معالم سياحية.



حيث قالت”الإجابة على المكان الذي تحلق فوقه الطائرة، فنحن لا نعرف الإجابة. الا إذا كانت الطائرة تحلق فوق مكان واضح مثل متنزه جراند كانيون الوطني”.”

وأضافت بالقول “إذا قدمنا لك إجابة منطقية. فربما نكون قد اختلقناها.”

كما قالت المضيفة إنه بالنسبة للأسئلة الشائعة الأخرى، حول الاتصالات والأمتعة ومخاوف الركاب، من الواضح أن الكذب ليس ضروريا.