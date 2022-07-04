الرئيسيةحياتناسؤال وحيد يسأله المسافرون ويكذب مضيفو الطيران في الإجابة عنه دائما!
حياتنا

سؤال وحيد يسأله المسافرون ويكذب مضيفو الطيران في الإجابة عنه دائما!

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
مضيفة طيران تكشف... دائما ما نكذب عند الإجابة عن هذا السؤال watanserb.com
مضيفة طيران تكشف... دائما ما نكذب عند الإجابة عن هذا السؤال

وطن كشفت مضيفة طيران في منشور لها على موقع” Reddit ” عن سؤال وحيد للمسافرين يكذب مضيفو الطيران في الإجابة عنه لأنهم ببساطة لا يعرفون الإجابة.

مكان تحليق الطائرة

مع كون الطيران تجربة فريدة للغاية، دائما ما يشعر الراكب بالفضول بشكل طبيعي. ويسأل مضيفو الطيران في كثير من الأحيان عن المكان الذي تطير الطائرة فوقه.

لكن مضيفة الطيران صرحت أنه في معظم الأوقات يكذب الطاقم عند الإجابة على هذا السؤال ببساطة لأنهم لا يعرفون الإجابة بشكل دقيق.

وقالت صحيفة “نيويورك بوست” أنه من المنطقي تماما أن يختار مضيفو الطيران الكذب، لأنهم لا يملكون الوقت الكافي لإلقاء نظرة من نافذة الطائرة على المكان الذي تحلق فوقه في كل مرة يسأل فيها المسافر هذا السؤال.

علاوة على ذلك، كشفت المضيفة أن الوقت الوحيد الذي لا يكذبون فيه هو عندما تحلق الطائرة فوق معالم سياحية.

حيث قالت”الإجابة على المكان الذي تحلق فوقه الطائرة، فنحن لا نعرف الإجابة. الا إذا كانت الطائرة تحلق فوق مكان واضح مثل متنزه جراند كانيون الوطني”.”

وأضافت بالقول “إذا قدمنا لك إجابة منطقية. فربما نكون قد اختلقناها.”

كما قالت المضيفة إنه بالنسبة للأسئلة الشائعة الأخرى، حول الاتصالات والأمتعة ومخاوف الركاب، من الواضح أن الكذب ليس ضروريا.

المصدرنيويورك بوست، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً
حياتنا

هذا أول شيء يلاحظه مضيفو طيران على الراكب عندما يصعد طائرة

حياتنا

مضيفة طيران تفضح ما لا يعرفه الركاب عن وجبات شركات الطيران!

حياتنا

انسداد الأذن في الطائرة .. مضيفة طيران تكشف لنا طريقة للتغلب على المشكلة

حياتنا

مضيفة طيران تكشف سرّ كُره تقديم “كولا دايت” للمسافرين على متن الطائرة (فيديو)

حياتنا

أثناء إقامتك في فندق .. أمور يجب الإنتباه إليها أهمها خزنة الغرفة وفتحة التجسس

حياتنا

لماذا يجب على المسافر تجنب استعمال ورق حمام الطائرة؟ مضيفة طيران تجيب

حياتنا

محمد رمضان يثير الجدل بتصرفه مع مضيفة طيران وهو على سرير بالطائرة .. هل هي رسالة لزوجته؟

حياتنا

مضيفة طيران مغربية غلبت الشيطان بتفكيرها.. شقيقها شعر بالملل في عيد ميلاده فأحضرت له صديقتها القاصر لاغتصابها!

الهدهد

هذه حقيقة زوجة “خاشقجي” المصرية التي خرجت فجأة لتطالب بالميراث بعد أن جرى تقطيعه

الهدهد

أعلنت الاستنفار.. الدفاع الروسية تعلن مقتل 32 شخصا إثر سقوط طائرة نقل في قاعدة “حميميم” بسوريا

حياتنا

في الإمارات.. مُضيفة طيران تبتزّ رجلاً بصور حميمة لزوجته مع عشيقها وتطلب 100 ألف دولار!

حياتنا

5 أسرار تُخفيها عنكم شركات الطيران!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا