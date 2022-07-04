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جنازة شيماء جمال.. محامية تكشف موعد الجنازة ومكان الدفن وتفاصيل جديدة (شاهد)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
جنازة شيماء جمال watanserb.com
المذيعة المصرية المغدورة شيماء جمال

وطن – كشفت المحامية المصرية مها أبو بكر، محامية والدة المذيعة شيماء جمال التي قتلت على يد زوجها المستشار في مجلس الدولة، أيمن حجاج، أن صلاة الجنازة على القتيلة ستقام اليوم، الاثنين، بمسجد السيدة نفيسة، بعد صدور قرار من النيابة بدفن الجثة.

وقالت “أبو بكر” في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدته “وطن“، إن عينات تحليل البصمة الوراثية للأم مطابقة للمذيعة، مشيرة إلى إرسال الأوراق للنيابة العامة تمهيدا للتصريح بدفن الجثمان.

مها أبو بكر تكشف تفاصيل جديدة عن شيماء جمال

وفي لقاء مباشر مع صحيفة “المصري اليوم“، كشفت “أبو بكر” تفاصيل جديدة عن القضية وعلاقة زوج القتيلة بها، موضحة أنه كان يحبها كثيرا ويحاول إسعادها دوما، لافتة إلى اعتنائه أيضا بنجلة زوجته من طليقها السابق.

وأوضحت ان سبب التخطيط لمقتلها يعود لأنها القتيلة لا تقبل بالغلط -حسب قولها- مشيرة إلى اكتشافها عددا من التجاوزات التي قام بها زوجها ودفعتها لتهديده بكشفها.

وصية شيماء جمال

ونفت “أبوبكر” الشائعات التي تحدثت عن اشتراكها مع زوجها في جرائمه ومخالفاته، مؤكدة ان كل ما كان يشغلها هو علاج ابنتها التي كانت قد تعرضت لحريق من الدرجة الثانية كاد أن يودي بحياتها.

وأوضحت أن القتيلة كانت قد كتبت وصيتها بخط يدها، مشيرة إلى انها كانت لصالح ابنتها، كما ذكرت اسم الشخص الذي عليه رعاية ابنتها.

وكشفت مها أبو بكر بأن الجنازير التي كانت مقيدة بها القتيلة كانت في أرجلها، وتم وضعها لسحبها إلى الحفرة التي دفنت بها، مشيرة إلى ان الحفرة كانت بعمق مترين.

وشددت المحامية على ان هناك أسباب ودوافع أخرى للجريمة، مؤكدة اكتشاف الضحية لعدد من المخالفات لزوجها وقيامها بمواجهته بها.

وأوضحت بأن جثمان القتيلة سيورى الثرى في “السيدة عيشة”، بجوار “السيدة نفيسة”.

تجديد حبس قاتل شيماء جمال

وكان قاضي المعارضات بجنوب الجيزة، قد أمر، الأحد، تجديد حبس زوج المجني عليها المذيعة شيماء جمال 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد مكان اختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال بمحافظة السويس وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذاً للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره.

وأصدرت النيابة العامة بيان الإثنين الماضي؛ أكدت خلاله إنها تباشر التحقيق في واقعة مقتل الإعلامية شيماء جمال.

ووفقا لبيان النيابة، فقد اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

انهيار والدة شيماء جمال

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، يوثق انهيار والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال بعد إلقاء نظرة الوداع عليها.

وقالت:”بنتي اتدفنت حية أنا شوفتها دلوقتي، بنتي اتدفنت حية أنا شوفتها دلوقتي.”

وتابعت واصفة جريمة مقتلها غدرا على يد أيمن حجاج:”مكتفها من إيديها ورجليها ودفنها في الحتة اللي عملها ليها.”

وأضافت والدة شيماء جمال، مهاجمة القاضي القاتل:”أتمنى يتدفن قبلها دلوقتي من المنظر اللي شوفته في بنتي.”

واستطردت والدة المذيعة المصرية التي باتت حديث الشارع المصري: بنتي متكتفة إيدين ورجلين واتدفنت حية وهي صاحية.. رمى عليها التراب والمادة اللي حاططها وهي حية وسليمة”، في إشارة منها للمادة الكاوية التي وضعها القاضي القاتل، على جثة زوجته بعد قتلها لتشويه ملامحها وتحلل الجثة.

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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