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تمارين تحسن حياتك الجنسية لا تستغرق منك إلا 5 دقائق (صور)

تمارين التمدد تساعد على تقليل الأوجاع والآلام وتعمل على تحسين المرونة

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
تمارين تحسن حياتك الجنسية watanserb.com
تعمل تمارين التمدد على تحسين حياتك الجنسية

وطن – يمكن أن تعمل تمارين التمدد على تحسين حياتك الجنسية من زيادة مرونتك إلى زيادة قدرتك على التحمل الجنسي.

ولتمارين التمدد العديد من الفوائد فهي تساعد على تقليل الأوجاع والآلام إلى تحسين المرونة والمساعدة على تحسين وضعية الجسم.

How to Increase Flexibility Fast: 7 Best Stretching Exercises

وفي هذا السياق، قدمت صحيفة ديلي ميل البريطانية أهم تمارين التمدد التي يمكنك القيام بها في المنزل والتي يمكن أن تستغرق منك خمس دقائق فقط، لتحسين حياتك الجنسية.

كيف تساعد تمارين التمدد في تحسين الأداء الجنسي؟

هناك عدة طرق يمكن أن تساعد فيها تمارين التمدد العلاقة الجنسية، فهي تساعد على خفض مستويات التوتر والضغط في أجسادنا.

كما تساعدنا على الإسترخاء وهو مفتاح الحصول على علاقة جنسية جيدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد تمارين التمدد في تدفق الدم والدورة الدموية حول أجسامنا، وهو ما يساعد  في إطالة وقت العلاقة الجنسية.

كما يمكن أن تساعد أيضًا في تحسين حركة جسمك و المساعدة في تقليل مخاطر الإصابة.

ما هي تمارين التمدد التي يمكنك القيام بها لتحسين حياتك الجنسية؟

هناك الكثير من تمارين التمدد التي يمكنك القيام بها لتحسين حياتك الجنسية، لكن يُوصي بالبدء بهذه التمارين الثلاثة التي تعمل كل واحدة منها على إطالة عضلات الفخذين والوركين وأوتار الركبة وعضلات أسفل الظهر.

  • وضعية الضفدع

ابدأ بوضع يديك وركبتيك على الأرض.

حافظ على وركيك متوازيتين مع ركبتيك وأنزل جسمك ببطء أقرب إلى الأرض.

يمكنك إمالة الوركين وثنيهما مع القيام بعملية الشهيق والزفير لبضع دقائق.

  • وضعية السحلية

Utthan Pristhasana, Lizard Pose. Yoga classes Milton Keynes

إبدأ بمد اليدين أمام الجسم، ثم ارفع ساقا واحدة إلى الأعلى، وقم بتمديدها حتى تصل إلى يديك وأمام حصيرة اليوجا.

حافظ على صدرك مفتوحًا وتنفس ببطء شهيق وزفير.

  • وضعية الفقمة

ابدأ بشكل مسطح على بطنك (يمكنك وضع منشفة ملفوفة أسفل صدرك إذا كان ذلك أكثر راحة)، ثم افرد ذراعيك بعيدًا عن عرض الكتفين ثم ارفع الجزء العلوي من جسمك.

استرخ في هذه الوضعية ثم خذ نفسا عميقًا برفق بإتجاه صدرك وإخرجه من خلال فمك.

المصدرديلي ستار، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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