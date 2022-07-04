تمارين تحسن حياتك الجنسية لا تستغرق منك إلا 5 دقائق (صور)

وطن – يمكن أن تعمل تمارين التمدد على تحسين حياتك الجنسية من زيادة مرونتك إلى زيادة قدرتك على التحمل الجنسي.

ولتمارين التمدد العديد من الفوائد فهي تساعد على تقليل الأوجاع والآلام إلى تحسين المرونة والمساعدة على تحسين وضعية الجسم.

وفي هذا السياق، قدمت صحيفة ديلي ميل البريطانية أهم تمارين التمدد التي يمكنك القيام بها في المنزل والتي يمكن أن تستغرق منك خمس دقائق فقط، لتحسين حياتك الجنسية.

كيف تساعد تمارين التمدد في تحسين الأداء الجنسي؟

هناك عدة طرق يمكن أن تساعد فيها تمارين التمدد العلاقة الجنسية، فهي تساعد على خفض مستويات التوتر والضغط في أجسادنا.

كما تساعدنا على الإسترخاء وهو مفتاح الحصول على علاقة جنسية جيدة.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد تمارين التمدد في تدفق الدم والدورة الدموية حول أجسامنا، وهو ما يساعد في إطالة وقت العلاقة الجنسية.



كما يمكن أن تساعد أيضًا في تحسين حركة جسمك و المساعدة في تقليل مخاطر الإصابة.



ما هي تمارين التمدد التي يمكنك القيام بها لتحسين حياتك الجنسية؟

هناك الكثير من تمارين التمدد التي يمكنك القيام بها لتحسين حياتك الجنسية، لكن يُوصي بالبدء بهذه التمارين الثلاثة التي تعمل كل واحدة منها على إطالة عضلات الفخذين والوركين وأوتار الركبة وعضلات أسفل الظهر.

وضعية الضفدع

ابدأ بوضع يديك وركبتيك على الأرض.

حافظ على وركيك متوازيتين مع ركبتيك وأنزل جسمك ببطء أقرب إلى الأرض.

يمكنك إمالة الوركين وثنيهما مع القيام بعملية الشهيق والزفير لبضع دقائق.

وضعية السحلية

إبدأ بمد اليدين أمام الجسم، ثم ارفع ساقا واحدة إلى الأعلى، وقم بتمديدها حتى تصل إلى يديك وأمام حصيرة اليوجا.

حافظ على صدرك مفتوحًا وتنفس ببطء شهيق وزفير.



وضعية الفقمة



ابدأ بشكل مسطح على بطنك (يمكنك وضع منشفة ملفوفة أسفل صدرك إذا كان ذلك أكثر راحة)، ثم افرد ذراعيك بعيدًا عن عرض الكتفين ثم ارفع الجزء العلوي من جسمك.

استرخ في هذه الوضعية ثم خذ نفسا عميقًا برفق بإتجاه صدرك وإخرجه من خلال فمك.