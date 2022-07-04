تشييع جثمان شيماء جمال.. الأم تنهار في “المشهد الأخير” ومصدر يوضح سبب وضع “الجنزير”

وطن – فسر مصدر بمصلحة الطب الشرعي في مصر، سبب تقييد جثمان المذيعة شيماء جمال بجنزير حول الرقبة والبطن، فيما تم تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير.

وقال المصدر في تصريحات نقلتها صحيفة “الدستور”، إن الجنزير لم يكن السبب في وفاة المذيعة التي قتلها زوجها المستشار أيمن حجاج، مرجحًا أن الغرض من ربطها بالجنزير هو سحب الجثمان.

وأشار تقرير مبدئي صادر عن المشرحة، إلى أن الوفاة ربما ترجع إلى ضربات تلقتها المجني عليها على رأسها بمقبض الطبنجة وخنقها بوشاح.

يأتي هذا فيما أكد تحليل البصمة الوراثية “DNA” أن الجثة المجهولة التي قيدت رقم “181”، وتم استخراجها مدفونة داخل مزرعة بمنطقة البدرشين، تعود بالفعل للمذيعة شيماء جمال.

وكانت الجثة قد ظهرت مقيدة بجنزير حول الرقبة والبطن، وتم نقلها بواسطة سيارة الطب الشرعي لمشرحة “زينهم”، وقيدت في سجل الجثث المجهولة تحت رقم 181، وتحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وقررت جهات التحقيق أخذ عينات من جثمان المتوفاة، وإرسالها إلى المعمل الطبي لإجراء تحليل البصمة الوراثية لكشف هوية الجثة.

في سياق متصل، أدَّت أسرة شيماء جمال صلاة الجنازة عليها في مسجد السيدة نفيسة، اليوم الاثنين، بعد تصريح النيابة العامة للأسرة باستلام جثتها بعد تقرير الطب الشرعي ، وتم تشييع الجثمان بمقابر الأسرة.

وشوهدت والدة المجني عليها وأقاربها وهن في حالة انهيار من الصراخ والعويل حزنا على رحيلها.

وقبل استلامها جثمانها من المشرحة، عبّرت والدة شيماء جمال عن صدمتها مما وقع لابنتها، وقالت إنها لم تكن تتخيل أن يقتلها زوجها.

وأضافت الأم: “مكنتش متخيل زوجها يعمل فيها كدة.. بهدلها ومش هرتاح غير بإعدامه”.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا بالتصريح بدفن شيماء جمال بعد إجراء معاينة للجثمان في مصلحة الطب الشرعي.

وقال قرار النيابة العامة في القضية رقم 10229 لسنة 2022 جنح البدرشين، المقيدة برقم 12 لسنة 2022: “وفقا لتحقيق نيابة استئناف القاهرة، يُصرح بدفن جثمان المجني عليها شيماء جمال سيد فهمي، ويٌسلم الجثمان لأهلها مع إرفاق ما يفيد ذلك”.

وأمرت النيابة العامة بحبس زوج المجني عليها شيماء جمال احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، وجار استكمال التحقيقات.

وسبق أن تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم في محافظة السويس وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذاً للإذن القضائى الصادر بضبطه وإحضاره.

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