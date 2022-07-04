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احذر شرب القهوة قبل الصعود على متن الطائرة .. اعرف السبب الصادم!

القهوة من أسوأ المشروبات التي ينصح بتجنبها قبل السفر

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
شرب القهوة قبل الصعود على متن الطائرة watanserb.com
يمكن أن يؤدي شرب الكثير من القهوة قبل الصعود على متن الطائرة إلى ظهور حب الشباب

وطن- يحذّر خبراء من شرب القهوة قبل الصعود على متن الطائرة، فهل خطر ببالك السبب في ذلك، أو قرأت عن نصيحة كهذه!؟

لا عجب في أن يكون صباح يوم الرحلة فوضويًا ومرهقًا ومسببًا للقلق.

على الرغم من قائمة مهام التي ينبغي علينا القيام بها قبل رحلة السفر، من المهم أيضًا أن تحرص على أن تغذي جسمك بالأطعمة والمشروبات التي ستحافظ على صحته عندما تصل إلى وجهتك.

في هذا السياق، تحدثت مجلة bestlifeonline الأمريكية، عن مشروب شائع ينصح خبراء التجميل بتجنب شربه قبل الرحلة.

لماذا يجب تجنب القهوة قبل الرحلة؟

وفقًا لخبراء التجميل، تعد القهوة من أسوأ المشروبات التي ينصح بتجنبها قبل السفر، خاصة عندما يتعلق الأمر ببشرتك.

وقالت إخصائية علاج الجلد ومؤسسة موقع therichskinclub، جابرييل ريتشينز “يثبط الكافيين الهرمونات المضادة لإدرار البول في الجسم، مما يؤدي إلى فقدان محتوى الماء في الجلد، وبدمج هذا مع الرطوبة المنخفضة وهواء المقصورة الجاف على متن الطائرات، ناهيك عن الهواء المعاد تدويره، ويمكن أن يصاب جلدك بالجفاف الشديد إذا شربت الكثير من فناجين القهوة أثناء الطيران.”

 يمكن أن تسبب البشرة الجافة حكة، وبهتان، وظهور هالات سوداء تحت العين، وتزيد من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد السطحية.

حب الشباب

كما يمكن أن يؤدي شرب الكثير من القهوة قبل الصعود على متن الطائرة، إلى ظهور حب الشباب.

قالت إخصائية التجميل كاترين مكدافيد أن ظهور حب الشباب يعود إلى حدوث تحول في الهرمونات. حيث يمكن للكافيين أن يرفع مستويات هرمون التوتر، مما قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

هذا ما عليك فعله

في حال عدم القدرة على تجنب شرب القهوة قبل بدء رحلة السفر، فهناك طرق لحماية  جسمك من التغيرات التي يحدثها هذا المشروب.

قبل الصعود على متن الطائرة، نصحت كاترين مكدافيد بضرورة اقتناء زجاجة ماء كبيرة مثل مياه الينابيع المعدنية العالية أو ماء جوز الهند للحفاظ على رطوبة الجسم خلال السفر.

كما أكدت أنه يجب استهلاك ثمانية أونصات من الماء لكل ساعة تقضيها في الهواء.

من جهتها، نصحت ريتشينز  المسافرين  بالسفر مع  منتجاتهم الأساسية التي يستعملونها لبشرتهم حيث قالت “إذا كنت تطير لمسافات طويلة، فسافر مع مجموعة صغيرة للعناية بالبشرة تحتوي على رذاذ مرطب للوجه،  وفي فترات منتظمة، قم برش الرذاذ على وجهك لمنع بشرتك من الجفاف.”

كما ينصح بتطبيق تطبيق كريم المرطب كل ثلاث ساعات.

الحصول على قسط من النوم

سبب آخر قد يجعلك تتجنب القهوة قبل رحلتك هو أن هذا المشروب قد يمنعك من الحصول على قسط من النوم.

وفي هذا السياق، تقول ماكدافيد”تنفد مستويات رطوبة بشرتك عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم.”

ولهذا أوصت بضرورة إحضار المسافر لقناع نوم ووسادة سفر، لضمان الحصول على قسط كاف من النوم، قائلة في هذا السياق:”بهذه الطريقة يمكنك أن تطمئن أنك ستستيقظ ببشرة رطبة ومتوهجة.”

المصدرباست لايف، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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