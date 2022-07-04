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آمبر هيرد تصدم جوني ديب و تقلب الطاولة عليه! (شاهد)

بطلب رسمي لإلغاء الحكم في قضية التشهير

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
آمبر هيرد تقلب الطاولة على جوني ديب watanserb.com
آمبر هيرد ترفض الحكم لصالح جوني ديب في قضية التشهير

وطن – تقدم محامون يمثلون الممثلة آمبر هيرد بطلب رسمي لإلغاء الحكم في قضية التشهير ضد زوجها السابق جوني ديب.

في مذكرة من 43 صفحة تم تقديمها يوم الجمعة (1 يوليو) ، طالب محامو هيرد بإلغاء الحكم النهائي تمامًا، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار التي أمرت بدفعها لديب كتعويضات، والتي وصفوها بأنها “غير متسقة ولا يمكن التوفيق بينها”.

جوني ديب محاكمة آمبر هيرد watanserb.com
جوني ديب في محاكمة آمبر هيرد

وطلب الفريق القانوني محاكمة جديدة، قائلا إن الحكم لم يكن مدعما بأدلة.بحسب “mirror” البريطانية

وكتب المحامون: “لم يقدم ديب أي دليل على أن هيرد لا تعتقد أنها تعرضت لسوء المعاملة. لذلك ، لم يستوف ديب المتطلبات القانونية للخبث الفعلي، ويجب إبطال الحكم”.

وقالت إيلين بريديهوفت، إحدى محامي هيرد، إن فريق ديب القانوني استند في قضيته إلى “التشهير من خلال نظرية التضمين فقط” وأنهم تخلوا عن “أي مزاعم بأن تصريحات هيرد كانت كاذبة في الواقع”.

وتبيّن ان هيرد مسؤولة عن ثلاث ادعاءات بالتشهير بعد المحاكمة التي انتهت في بداية يونيو.

كما زعم الفريق القانوني للممثلة أن المحلف لم يخضع للتدقيق المناسب وطلب من المحكمة “التحقيق في هيئة المحلفين غير الملائمة” أثناء التساؤل عما إذا كان ينبغي قبول الفرد في هيئة المحلفين في المقام الأول.

ويزعم الفريق أن المحلف ولد في عام 1970، على الرغم من أن مسؤولي المحكمة ذكروا سنة ميلادهم في عام 1945.

وكتب المحامون: “يثير هذا التناقض التساؤل عما إذا كان المحلف رقم 15 قد تلقى بالفعل استدعاء للعمل في هيئة محلفين وتم فحصه بشكل صحيح من قبل المحكمة للعمل في هيئة المحلفين”.

ورد بن تشيو، كبير محامي ديب، على الطلب في بيان، قائلاً إن المذكرة المطولة هي ما كانوا يتوقعونه و “لم تعد موضوعية” ولكن “فقط لفترة أطول”.

وجدت المحاكمة أن كلا المشاهير كانا مذنبين بتشويه سمعة بعضهما البعض، لكن ديب كان هو الفائز من حيث الأضرار.

جوني ديب بمعنويات عالية بينما آمبر هيرد تعيش انتكاسة watanserb.com
آمبر هيرد تبكي

حصل ديب على 10.35 مليون دولار كتعويض من هيرد، بينما منحت 2 مليون دولار فقط كتعويض منه.

فور صدور الحكم، قالت هيرد إنها لا تستطيع تحمل التعويض وستقوم باستئناف الحكم.

المصدرmirror - ترجمة وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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