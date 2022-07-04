آمبر هيرد تصدم جوني ديب و تقلب الطاولة عليه! (شاهد)

وطن – تقدم محامون يمثلون الممثلة آمبر هيرد بطلب رسمي لإلغاء الحكم في قضية التشهير ضد زوجها السابق جوني ديب.

في مذكرة من 43 صفحة تم تقديمها يوم الجمعة (1 يوليو) ، طالب محامو هيرد بإلغاء الحكم النهائي تمامًا، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار التي أمرت بدفعها لديب كتعويضات، والتي وصفوها بأنها “غير متسقة ولا يمكن التوفيق بينها”.

وطلب الفريق القانوني محاكمة جديدة، قائلا إن الحكم لم يكن مدعما بأدلة.بحسب “mirror” البريطانية

وكتب المحامون: “لم يقدم ديب أي دليل على أن هيرد لا تعتقد أنها تعرضت لسوء المعاملة. لذلك ، لم يستوف ديب المتطلبات القانونية للخبث الفعلي، ويجب إبطال الحكم”.

وقالت إيلين بريديهوفت، إحدى محامي هيرد، إن فريق ديب القانوني استند في قضيته إلى “التشهير من خلال نظرية التضمين فقط” وأنهم تخلوا عن “أي مزاعم بأن تصريحات هيرد كانت كاذبة في الواقع”.

وتبيّن ان هيرد مسؤولة عن ثلاث ادعاءات بالتشهير بعد المحاكمة التي انتهت في بداية يونيو.

كما زعم الفريق القانوني للممثلة أن المحلف لم يخضع للتدقيق المناسب وطلب من المحكمة “التحقيق في هيئة المحلفين غير الملائمة” أثناء التساؤل عما إذا كان ينبغي قبول الفرد في هيئة المحلفين في المقام الأول.

ويزعم الفريق أن المحلف ولد في عام 1970، على الرغم من أن مسؤولي المحكمة ذكروا سنة ميلادهم في عام 1945.

وكتب المحامون: “يثير هذا التناقض التساؤل عما إذا كان المحلف رقم 15 قد تلقى بالفعل استدعاء للعمل في هيئة محلفين وتم فحصه بشكل صحيح من قبل المحكمة للعمل في هيئة المحلفين”.

ورد بن تشيو، كبير محامي ديب، على الطلب في بيان، قائلاً إن المذكرة المطولة هي ما كانوا يتوقعونه و “لم تعد موضوعية” ولكن “فقط لفترة أطول”.

وجدت المحاكمة أن كلا المشاهير كانا مذنبين بتشويه سمعة بعضهما البعض، لكن ديب كان هو الفائز من حيث الأضرار.

حصل ديب على 10.35 مليون دولار كتعويض من هيرد، بينما منحت 2 مليون دولار فقط كتعويض منه.

فور صدور الحكم، قالت هيرد إنها لا تستطيع تحمل التعويض وستقوم باستئناف الحكم.