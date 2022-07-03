“وفروا فلوس الخمر”.. ناشط يلجم إعلاميا تونسيا طالب بتوفير نفقات الحج من أجل الفقراء

وطن – وجه ناشط تونسي، صفعة للإعلامي الشهير بورهان بسيس، بعد مطالبته بتوفير أموال الحج لإنفاقها على المحتاجين بدلا من توجيهها للاقتصاد السعودي.

البداية كانت مع تدوينة لـ”بسيس” على موقع فيسبوك، قال فيها: “سؤال على هامش النقاش حول الإسلام المقاصدي عشية موسم الحج.. أيهما أكثر قربا لله أموال يُتصدق بها على محتاجين أم سفر حج لأداء فريضة تكون واسطة الثواب فيها وضع أموال الحجيج في ميزانية حكومة الشقيقة المملكة العربية السعودية”.

تدوينة بسيس التي أثارت جدلا على صعيد واسع، لكن أحد التعليقات مثل صفعة للإعلامي التونسي، جاءت على لسان “lemd dabbabi” قائلًا: “التونسيون يستهلكون 200 مليون قارورة خمر و300 مليون قارورة جعة سنويا.. علاش (لماذا) ما يبطلوا الشراب وما يتبرعوش بالفلوس لتجهيز المستشفيات ويتصدقون بها على الفقراء ولا تحبو إنتو تشيخو وناس المتدينة تصرف عليكم من فلوس الحج”.

وكانت وزارة الحج السعودية قد قررت رفع عدد الحجاج لهذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وفقاً للحصص المخصصة لكل دولة، بعد تحسن وضع وباء كورونا.

ويشكل موسم الحج مصدرًا لجني إيرادات سنوية للسعودية تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار.

وتساهم السياحة الدينية بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية، وفقاً لبيانات حكومية.

ويبلغ متوسط إنفاق الحاج في الداخل 7 آلاف ريال سعودي (1866 دولاراً).

وزارة الداخلية: تأدية فريضة الحج دون تصريح غرامته 10 آلاف ريال. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 2, 2022

فيما يبلغ إجمالي تكلفة الحج بالنسبة للشخص الواحد من حجاج الخارج بين 4 و5 آلاف دولار في المتوسط.

وينعش حجيج الخارج قطاعات عدة في السعودية أبرزها تجارة اللحوم (ذبح الهدي)، والمواصلات، والمطاعم، وغيرها من المجالات التي تدر إيرادات كبرى للبلاد.

كما يسهم هؤلاء الحجاج في رفع الطلب على الريال السعودي بقوة في مختلف بلدان العالم.

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