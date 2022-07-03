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رياضة

نابولي يدخل سباق التنافس مع الإنتر لضم ديبالا

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نابولي ينافس إنتر ميلان على صفقة باولو ديبالا watanserb.com
نابولي ينافس إنتر ميلان على صفقة باولو ديبالا

وطن – دخل نادي نابولي الإيطالي صراع المنافسة القوية مع نادي إنتر ميلان المرشح الأقوى ونوادي أخرى، للتعاقد مع باولو ديبالا، الذي رحل مع نهاية الموسم الماضي عن صفوف نادي يوفنتوس.

وأكدت صحيفة ( آس) الإسبانية، بأن نادي نابولي الإيطالي انضم إلى سباق التنافس، للحصول على خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا، جاء فشله في التتويج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

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وبينت الصحيفة، بأن إدارة نابولي قد تواصل بالفعل مع ديبالا، وتم إبلاغه بموقفه وتكلفة التعاقد معه، كما ويحظى اللاعبون الأرجنتينيون التقدير الكبير في صفوف النادي. وتقول الصحفية بأن تلك الصفقة في حال تمت، سيتسبب في الإثارة لدى العشاق والجماهير.

كما وأردفت، ” رغم دخول نابولي المنافسة على صفقة ديبالا، إلا أن إنتر ميلان لا يزال يعد المرشح القوي للحصول على خدمات اللاعب هذا الصيف”.

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وأضافت الصحيفة، ” سيموني إنزاغي سيقوم بفتح محادثات مع باولو ديبالا الأسبوع المقبل، من أجل إقناعه بالقدوم إلى الإنتر. وسط المنافسة القوية من أندية أخرى في الدوري الإيطال أبرزها نابولي، وأندية في الدوري الإنجليزي من بينها أرسنال ومانشستر يونايتد”.

وفشل نادي يوفنتوس ( السيدة العجوز) في مفاوضات تجديد عقد ديبالا، الذي انتهى مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وخاض الأرجنتيني ديبالا 293 مباراة مع نادي يوفنتوس، منذ انضمامه عام 2015. قادماً من فريق باليرمو، استطاع من خلالها تسجيل 115 هدفاً، كما وتوج مع الفريق ب12 لقباً. من بينهما 5 ألقاب متتالية بالدوري الإيطالي الممتاز.

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المصدروطن + آس + اليوم السابع
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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