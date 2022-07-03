نابولي يدخل سباق التنافس مع الإنتر لضم ديبالا

وطن – دخل نادي نابولي الإيطالي صراع المنافسة القوية مع نادي إنتر ميلان المرشح الأقوى ونوادي أخرى، للتعاقد مع باولو ديبالا، الذي رحل مع نهاية الموسم الماضي عن صفوف نادي يوفنتوس.

وأكدت صحيفة ( آس) الإسبانية، بأن نادي نابولي الإيطالي انضم إلى سباق التنافس، للحصول على خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا، جاء فشله في التتويج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

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نابولي وصفقة ديبالا

وبينت الصحيفة، بأن إدارة نابولي قد تواصل بالفعل مع ديبالا، وتم إبلاغه بموقفه وتكلفة التعاقد معه، كما ويحظى اللاعبون الأرجنتينيون التقدير الكبير في صفوف النادي. وتقول الصحفية بأن تلك الصفقة في حال تمت، سيتسبب في الإثارة لدى العشاق والجماهير.

كما وأردفت، ” رغم دخول نابولي المنافسة على صفقة ديبالا، إلا أن إنتر ميلان لا يزال يعد المرشح القوي للحصول على خدمات اللاعب هذا الصيف”.

فابيو كابيلو 🎙️: لا اعتقد ان باولو ديبالا سيذهب خارج إيطاليا، ديبالا يريد أن يثبت للجميع إنه ما زال لديه القدرة علي اللعب و التالق. pic.twitter.com/6j2ZXNHRlo — ابطال إيطاليا🏆 – عالم ميلان (@AC_MilanWorld) July 3, 2022

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إنتر ميلان الأقرب لضم ديبالا

وأضافت الصحيفة، ” سيموني إنزاغي سيقوم بفتح محادثات مع باولو ديبالا الأسبوع المقبل، من أجل إقناعه بالقدوم إلى الإنتر. وسط المنافسة القوية من أندية أخرى في الدوري الإيطال أبرزها نابولي، وأندية في الدوري الإنجليزي من بينها أرسنال ومانشستر يونايتد”.

💬 | سيموني توغنا : الإنتر لا يتوقف عن العمل للتعاقد مع باولو ديبالا ، الأطراف على اتصال مستمر مع بعضها البعض ، ماروتا ليس في عجلة من أمره حيث لا يوجد موعد نهائي للعملية ، من جانب آخر ، آرسنال ويونايتد قاموا بالسؤال عن موقف اللاعب مع إنتر. #FCIM pic.twitter.com/8TONMUbVVS — AMALA ARABIA (@ArabiaAmala) July 1, 2022

وفشل نادي يوفنتوس ( السيدة العجوز) في مفاوضات تجديد عقد ديبالا، الذي انتهى مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وخاض الأرجنتيني ديبالا 293 مباراة مع نادي يوفنتوس، منذ انضمامه عام 2015. قادماً من فريق باليرمو، استطاع من خلالها تسجيل 115 هدفاً، كما وتوج مع الفريق ب12 لقباً. من بينهما 5 ألقاب متتالية بالدوري الإيطالي الممتاز.

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