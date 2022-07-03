الرئيسيةحياتناميلانيا ترامب تتعرض لموقف محرج بالشارع! (شاهد)
حياتنا

ميلانيا ترامب تتعرض لموقف محرج بالشارع! (شاهد)

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
في نيويورك..ميلانيا ترامب تتعرض لموقف محرج بالشارع watanserb.com
ميلانيا ترامب

وطن- نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورا حصرية لميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وهي تبدو غير مرتاحة يظهر القلق على ملامحها أثناء مغادرتها برج زوجها في مدينة نيويورك.

تم تصوير ميلانيا، البالغة من العمر 52 عامًا، وهي تغادر برج زوجها الذي يقع في الجادة الخامسة في حي مانهاتن، نيويورك، بينما كانت متوجهة إلى نادي بيدمينستر للغولف في ولاية نيو جيرسي، أين تقضي أسرتها عطل فصل الصيف.

كان الزوجان يعيشان في منتجع Mar-a-Lago في بالم بيتش، فلوريدا، منذ مغادرتهما البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وفي هذه الصور، شوهدت ميلانيا وهي مرتدية فستانا كستنائي مخطط باللون الأبيض والبني وهي تدخل سيارات تابعة لجهاز الخدمة السرية التي كانت تنتظرها أمام الفندق.

ميلانيا، التي ظلت بعيدة عن الأضواء منذ أن ترك زوجها منصبه في يناير 2021، ظهرت في الصور التي نشرتها الصحيفة وهي تبدو متوترة بشكل واضح بعد أن ضايقها بعض المارة الذين انهالوا عليها بالشتائم عند خروجها من برج ترامب.

كما شوهدت مرات قليلة في مناسبات، بينما ظهر زوجها بشكل منتظم وهو يواصل القيام بتنظيم التجمعات في جميع أنحاء البلاد.

ميلانيا تتمتع بحياة ترفيهية فاخرة

ذكرت تقارير سايقة أن ميلانيا تتمتع بحياة ترفيهية، حيث تتلقى علاجات سبا يومية متعددة في ناديزوجها        -a-Mar Lago الريفي في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

كما شوهدت آخر مرة وهي مرتدية قميصا أخضر مع بنطلون فضفاض وزوج من أحذية الباليه المسطحة من تصميم بيت الأزياء العالمي روجر فيفييه والذي تبلغ قيمته حوالي 695 دولارًا.

كما كانت تحمل حقيبة من علامة هيرمس بيركين كبيرة كريمية اللون

والتي يمكن أن يتراوح سعرها من 11000 دولار إلى 30 ألف دولار حسب الجلد المستعمل وأسلوب الخياطة.

ميلانيا ترامب تتعرض لانتقادات

تعرضت ميلانيا مؤخرًا لإنتقادات بعد أن رفضت الدعوة إلى السلام واللاعنف عندما اقتحم متطرفون مبنى الكونجرس في الولايات المتحدة في 6 يناير، حسب ما ذكرت مصادر تابعة لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقالت المصادر للشبكة الأمريكية إن مساعدة ترامب ستيفاني جريشام أرسلت لها نصًا جاء فيه: “هل تريدين أن تكتبي على تويتر أن الاحتجاجات السلمية حق لكل أمريكي، لكن لا مكان للخروج عن القانون والعنف؟”.

لترد ميلانيا بكلمة واحدة: “لا”.

ستيفاني جريشام، المتحدثة الرسمية باسم ميلانيا ترامب

وجاءت تلك التفاصيل ضمن كتاب جديد كتبته جريشام بعنوان I’ll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House.”

وزعمت جريشام أن ميلانيا كانت موجودة في البيت الأبيض عندما إقتحم الحشد المؤيد لترامب مبنى الكابيتول، حيث كانت تشرف على جلسة تصوير لسجادة اختارتها للبيت الأبيض.

وبعد حادثة العنف التي حصلت في مبنى الكابيتول فضلا عن رفض تحدث ميلانيا حولها، قررت جريشام الاستقالة من منصبها.

 

المصدرديلي ميل، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً
حياتنا

ميلانيا ترامب تعرض قبعتها للبيع برقم خيالي في مزاد علني (شاهد)

الهدهد

تصرف ميلانيا ترامب في ظهور جديد رفقة زوجها يثير ضجة! (فيديو)

الهدهد

ميلانيا ترامب انشغلت لحظة أحداث اقتحام مبنى الكونغرس في تصوير سجادة اختارتها للبيت الأبيض!

الهدهد

ميلانيا ترامب وزوجها في عشاء رومانسي وإيفانكا تخذل أنصار والدها

الهدهد

بشكل سري.. هذا ما فعله ترامب وزوجته ميلانيا قبل خروجهما من البيت الأبيض

الهدهد

تركت زوجها يواجه مصيره لوحده.. ميلانيا ترامب تعيش حياتها في منتجع فاخر مسترخية

الهدهد

قبل محاسبته قضائياً وافلاسه .. هل قررت ميلانيا ترامب الطلاق منه!؟

الهدهد

مساعدة ميلانيا ترامب تكشف مفاجأة حول العلاقة بين الزوجين؟!

الهدهد

ميلانيا ترامب كانت “تعد الدقائق” لمغادرة البيت الأبيض لتطليق زوجها وهذه قصة 50 مليون دولار

الهدهد

شاهد كيف أحرجت ميلانيا ترامب زوجها في أول صورة لهما خارج البيت الأبيض!

تقارير

لا تنام معه في نفس الغرفة بالبيت الأبيض .. ميلانيا توجّه الضربة القاضية لـ”ترامب” بعد هزيمته

الهدهد

“شاهد” سيدة أمريكا الاولى المحتملة.. كل ما تريد أن تعرفه عن زوجة بايدن التي حرقت دم ميلانيا ترامب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا