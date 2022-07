ميلانيا ترامب تتعرض لموقف محرج بالشارع! (شاهد)

وطن- نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورا حصرية لميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وهي تبدو غير مرتاحة يظهر القلق على ملامحها أثناء مغادرتها برج زوجها في مدينة نيويورك.

تم تصوير ميلانيا، البالغة من العمر 52 عامًا، وهي تغادر برج زوجها الذي يقع في الجادة الخامسة في حي مانهاتن، نيويورك، بينما كانت متوجهة إلى نادي بيدمينستر للغولف في ولاية نيو جيرسي، أين تقضي أسرتها عطل فصل الصيف.

كان الزوجان يعيشان في منتجع Mar-a-Lago في بالم بيتش، فلوريدا، منذ مغادرتهما البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير) الماضي.



وفي هذه الصور، شوهدت ميلانيا وهي مرتدية فستانا كستنائي مخطط باللون الأبيض والبني وهي تدخل سيارات تابعة لجهاز الخدمة السرية التي كانت تنتظرها أمام الفندق.

ميلانيا، التي ظلت بعيدة عن الأضواء منذ أن ترك زوجها منصبه في يناير 2021، ظهرت في الصور التي نشرتها الصحيفة وهي تبدو متوترة بشكل واضح بعد أن ضايقها بعض المارة الذين انهالوا عليها بالشتائم عند خروجها من برج ترامب.

كما شوهدت مرات قليلة في مناسبات، بينما ظهر زوجها بشكل منتظم وهو يواصل القيام بتنظيم التجمعات في جميع أنحاء البلاد.

ميلانيا تتمتع بحياة ترفيهية فاخرة



ذكرت تقارير سايقة أن ميلانيا تتمتع بحياة ترفيهية، حيث تتلقى علاجات سبا يومية متعددة في ناديزوجها -a-Mar Lago الريفي في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.



كما شوهدت آخر مرة وهي مرتدية قميصا أخضر مع بنطلون فضفاض وزوج من أحذية الباليه المسطحة من تصميم بيت الأزياء العالمي روجر فيفييه والذي تبلغ قيمته حوالي 695 دولارًا.

كما كانت تحمل حقيبة من علامة هيرمس بيركين كبيرة كريمية اللون

والتي يمكن أن يتراوح سعرها من 11000 دولار إلى 30 ألف دولار حسب الجلد المستعمل وأسلوب الخياطة.

ميلانيا ترامب تتعرض لانتقادات



تعرضت ميلانيا مؤخرًا لإنتقادات بعد أن رفضت الدعوة إلى السلام واللاعنف عندما اقتحم متطرفون مبنى الكونجرس في الولايات المتحدة في 6 يناير، حسب ما ذكرت مصادر تابعة لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقالت المصادر للشبكة الأمريكية إن مساعدة ترامب ستيفاني جريشام أرسلت لها نصًا جاء فيه: “هل تريدين أن تكتبي على تويتر أن الاحتجاجات السلمية حق لكل أمريكي، لكن لا مكان للخروج عن القانون والعنف؟”.

لترد ميلانيا بكلمة واحدة: “لا”.

وجاءت تلك التفاصيل ضمن كتاب جديد كتبته جريشام بعنوان I’ll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House.”

وزعمت جريشام أن ميلانيا كانت موجودة في البيت الأبيض عندما إقتحم الحشد المؤيد لترامب مبنى الكابيتول، حيث كانت تشرف على جلسة تصوير لسجادة اختارتها للبيت الأبيض.

وبعد حادثة العنف التي حصلت في مبنى الكابيتول فضلا عن رفض تحدث ميلانيا حولها، قررت جريشام الاستقالة من منصبها.