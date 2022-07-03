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موقف السيسي مع سائق القطار الكهربائي يلفت الأنظار (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
السيسي و سائق القطار الكهربائي watanserb.com
السيسي و سائق القطار الكهربائي

وطن- لفت موقف لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، مع سائق إحدى القطارات الكهربائية الجديدة، الأحد، أنظار النشطاء ولاقى تفاعلا.

السيسي في القطار الكهربائي

وتفقد السيسي، رفقة وزير النقل كامل الوزير، الأحد، بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة لمترو الأنفاق، وافتتح محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي.

وبينما كان كامل الوزير يشرح للسيسي إمكانيات القطارات الكهربائية الجديدة، داخل عربة القيادة فاجأ رئيس النظام المصري سائق القطار بسؤال وجهه له.

ومازح عبدالفتاح السيسي، سائق القطار بسؤاله:”انت بدخن؟”، ليرد عليه السائق وهو يبتسم:”لا يا فندم”، ليتبادل معه السيسي وكامل الوزير الضحكات.

واستكمل وزير النقل المصري شرحه للسيسي، فيما يخص تكنولوجيا القطارات الكهربائية الحديثة.

كامل الوزير والسيسي

وضمن التقنيات الحديثة بالقطار الكهربائي، كما شرح “الوزير” تثبيت كاميرا لمراقبة السائق ورصد تصرفاته.

ومنها إذا ترك كابينة القيادة أو قام بالتدخين، مشيرا إلى أن التدخين ممنوع للسائقين.

واستمع السيسي لشرح تفصيلي من كامل الوزير عن الخط الجديد الذي تم افتتاحه، الأحد، ويبدأ من محطة عدلي منصور بمنطقة السلام، وهي أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، حتى محطة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مصر تحت حكم السيسي

وتعاني مصر حاليا من أزمة اقتصادية حادة هي الأصعب في تاريخها، جراء الديوان والقروض التي أوحل النظام المصريين فيها، لأجل قيام السيسي بتنفيذ مشاريع لا توجد أي جدوى من ورائها، ويهدف من خلالها لإثبات أنه أحدث تغييرا بمصر، على غرار الكباري الكثيرة في الدولة والعاصمة الإدارية الجديدة التي عرضته لانتقادات حادة.

واستولى السيسي على الحكم في مصر عام 2013، عندما أطاح بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، الرئيس الراحل محمد مرسي.

وكان السيسي هو من يدير المشهد عندما حدث الانقلاب وكان وزيرا للدفاع وقتها، حتى بات رئيسا للدولة بشكل رسمي في انتخابات وصفت بالهزلية عام 2014.

وعلى مدى سنوات حكم السيسي وحتى اليوم، تتفاقم الأزمات في مصر على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبات العديد من المصريين يعانون تحت خط الفقر.

فضلا عن السجل الحقوقي السيء، وامتلاء سجون النظام بالمعارضين الأمر الذي تستنكره وتدينه العديد من المنظمات الحقوقية الدولية.

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المصدريوتيوب ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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