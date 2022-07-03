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رياضة

من هو فابيو كارفاليو ثالث صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
لاعب ليفربول الجديد فابيو كارفاليو watanserb.com
ليفربول يتعاقد مع موهبة البرتغال فابيو كارفاليو

وطن – أعلن نادي ليفربول، الأحد، التعاقد مع جوهرة البرتغال فابيو كارفاليو 20 عاماً، ثالث صفقات الريدز في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي، القادم من فريق فولهام الإنجليزي.

وقال ليفربول (الريدز) في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” فابيو كارفاليو، أصبح لاعباً جديداً في صفوف الفريق بشكل رسمي. بعد إتمام الصفقة”.

تعاقد ليفربول مع فابيو كارفاليو

ويعد البرتغالي كارفاليو ثالث صفقات ليفربول هذا الصيف، بعد ضم الثنائي داروين نونيز وكالفين رامزي. كما وسيرتدي اللاعب القميص رقم (28) مع فريق الريدز.

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ولفت نجم فولهام الإنجليزي السابق كارفاليو أنظار مسؤولين نادي ليفربول، بعد الموسم الرائع الذي قدمه، الذي نجح في قيادة الفريق بالصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). والتتويج بلقب دوري الدرجة الثانية.

تعليق فابيو عن محمد صلاح

وعلق البرتغالي كارفاليو عن النجم المصري صلاح هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي، عقب الانضمام إلى فريق الريدز، قائلاً: ” سعيد لتمديد عقد محمد صلاح، لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، كما أنني أريد التعلم منه”.

كما وأردف، ” أنا متأكد من أن جميع المشجعين سعداء، ونأمل أن نتمكن من الفوز بأكبر عدد من الألقاب هذا العام”.

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وكان محمد صلاح قد جدد عقده مع نادي ليفربول، حتى صيف عام 2025، أي ل3 مواسم قادمة. وبراتب أسبوعي يترواح ما بين 350- 400 ألف جنيه إسترليني وفق ما ذكرته التقارير الإنجليزية.

من هو فابيو كارفاليو؟!

فابيو كارفاليو برتغالي الجنسية، من مواليد ال30 من شهر أغسطس عام 2002، يلعب في مركز جناح أو الوسط الهجومي.

كما وكانت مسيرته الاحترافية في عالم الكرة المستديرة مع فولهام الإنجليزي، الذي انضم إلى صفوفه في عام 2020.

وشارك البرتغالي فابيو نجم المنتخب البرتغالي للشباب، في 38 مباراة في كافة المسابقات المختلفة مع ناديه السابق فولهام، نجح من خلاها تسجيل 11 هدفاً. كما وصناعة 8 تمريرات حاسمة لزملائه.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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