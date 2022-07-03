من هو فابيو كارفاليو ثالث صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي؟!

وطن – أعلن نادي ليفربول، الأحد، التعاقد مع جوهرة البرتغال فابيو كارفاليو 20 عاماً، ثالث صفقات الريدز في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي، القادم من فريق فولهام الإنجليزي.

وقال ليفربول (الريدز) في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” فابيو كارفاليو، أصبح لاعباً جديداً في صفوف الفريق بشكل رسمي. بعد إتمام الصفقة”.

تعاقد ليفربول مع فابيو كارفاليو

ويعد البرتغالي كارفاليو ثالث صفقات ليفربول هذا الصيف، بعد ضم الثنائي داروين نونيز وكالفين رامزي. كما وسيرتدي اللاعب القميص رقم (28) مع فريق الريدز.

فابيو كارفاليو.. موهبة برتغالية في الأراضي الإنجليزية! 🇵🇹🔥 pic.twitter.com/iJWMymefjB — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 3, 2022

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ولفت نجم فولهام الإنجليزي السابق كارفاليو أنظار مسؤولين نادي ليفربول، بعد الموسم الرائع الذي قدمه، الذي نجح في قيادة الفريق بالصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). والتتويج بلقب دوري الدرجة الثانية.

رحبوا معنا بموهبة الريدز الجديدة! 🔴👋 فابيو كارفاليو 💫 pic.twitter.com/jYSfJPkwab — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 3, 2022

تعليق فابيو عن محمد صلاح

وعلق البرتغالي كارفاليو عن النجم المصري صلاح هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي، عقب الانضمام إلى فريق الريدز، قائلاً: ” سعيد لتمديد عقد محمد صلاح، لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، كما أنني أريد التعلم منه”.

كما وأردف، ” أنا متأكد من أن جميع المشجعين سعداء، ونأمل أن نتمكن من الفوز بأكبر عدد من الألقاب هذا العام”.

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وكان محمد صلاح قد جدد عقده مع نادي ليفربول، حتى صيف عام 2025، أي ل3 مواسم قادمة. وبراتب أسبوعي يترواح ما بين 350- 400 ألف جنيه إسترليني وفق ما ذكرته التقارير الإنجليزية.

رسميًا 🚨 ليفربول يعلن عن تعاقده مع فابيو كارفاليو قادمًا من صفوف نادي فولهام ✍️ في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 5.9 مليون يورو 💰 اللاعب سيرتدي القميص رقم 28 👕 pic.twitter.com/PPLyS6HSgi — GOAL Arabia (@GoalAR) July 3, 2022

من هو فابيو كارفاليو؟!

فابيو كارفاليو برتغالي الجنسية، من مواليد ال30 من شهر أغسطس عام 2002، يلعب في مركز جناح أو الوسط الهجومي.

كما وكانت مسيرته الاحترافية في عالم الكرة المستديرة مع فولهام الإنجليزي، الذي انضم إلى صفوفه في عام 2020.

الجميع يتناسى صفقة الموهبة التي تعد الأفضل في البريميرليغ ومن الأفضل في العالم فابيو كارفاليو

احفظوا هذا الأسم جيداً 👍🏻

pic.twitter.com/GTs49GjL2W — الدون بيكاسو (@mim99h) June 21, 2022

وشارك البرتغالي فابيو نجم المنتخب البرتغالي للشباب، في 38 مباراة في كافة المسابقات المختلفة مع ناديه السابق فولهام، نجح من خلاها تسجيل 11 هدفاً. كما وصناعة 8 تمريرات حاسمة لزملائه.

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