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حياتنا

ليندسي لوهان تتزوج الإماراتي بدر شماس وتنشر أول صورة في أحضانه! (شاهد)

"أنا منبهرة لأنك زوجي، حياتي وكل شيء"

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
watanserb.com
زواج ليندسي لوهان من الإماراتي بدر شماس

وطن – أعلنت النجمة الأمريكية ليندسي لوهان زواجها من رجل الأعمال الإماراتي بدر شماس، الذي أعلنت خطبتها منه في شهر نوفمبر عام 2021.

ونشرت ليندسي لوهـان صورةً جمعتها بزوجها الإماراتي بدر شماس على حسابها الرسميّ في انستغرام.

وأرفقت “لوهان” صورتهما بتعليقٍ كتبت فيه: “أنا الأكثر حظا بين النساء في العالم. لقد وجدتني وعرفت أني أبحث عن السعادة والنعمة معا. أنا منبهرة لأنك زوجي، حياتي وكل شيء” وفق تعبيرها الذي أنهته برسم لقلب أحمر اللون، تلته عبارة: “على كل امرأة الشعور بهذا كل يوم” وفق تعبيرها.

 

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من هو بدر شماس زوج ليندسي لوهان؟!

يعمل بدر شماس مساعدا لنائب رئيس مؤسسة Credit Suisse الدولية لإدارة الثروات.

ليندسي لوهان وبدر شماس
ليندسي لوهان وبدر شماس

كما أن شماس رجل أعمال، درس الهندسة الميكانيكية، وحصل على بكالوريوس بالعلوم المالية من جامعة في الولايات المتحدة، وفقا للوارد عنه في كثير من مواقع الإنترنت.بحسب “العربية نت

ثروة ليندسي لوهان

تبلغ ثروة الممثلة ليندسي لوهان “مليون و500 ألف دولار” فقط، بحسب مجلة “فوربس” الاقتصادية الأميركية.

ليندسي لوهان
ليندسي لوهان

كما اشتهرت “لوهان” بأدائها المتألق في فيلم لعبت فيه دور توأمين متطابقين، هو The Parent Trap. المعتبر إعادة إنتاج في 1998 لفيلم حمل في 1961 الاسم نفسه.

اعتناق الإسلام

منذ سنوات انتشرت شائعات عن اعتناق ليندسي لوهان الإسلام.

في فيديو يعود لعام 2017 في يوتيوب، قالت أن صديقا عربيا لها، يقيم في لندن، أهداها نسخة من القرآن، وكان أحد أسباب اعتناقها للدين الحنيف.

في حين قالت “لوهان” إنها حملت القرآن معها إلى نيويورك، وتعرضت إلى انتقادات، ثم حذفت صورها من “إنستغرام” وغيرت لغة سيرتها الذاتية من الإنجليزية إلى العربية.

 

المصدرانستغرام - العربية - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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