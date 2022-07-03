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قلق يجتاح المغاربة بسبب غياب محمد السادس منذ أسبوعين من إعلان مرضه

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
إصابة ملك المغرب بفيروس كورونا watanserb.com
إصابة ملك المغرب بفيروس كورونا

وطن-في ظل غياب الملك محمد السادس، أصبح المشهد غامضا أكثر، لا سيما بالنسبة للمغاربة الذين لا يملكون أخبارا محددة  عنه.

لقد سبق وتم الإعلان عن إصابة الملك بفيروس كورونا قبل أسبوعين، وقد كان في رحلة إلى فرنسا منذ الأول من يونيو / حزيران. واليوم وبمرور خمسة عشر يومًا، لم يقدم القصر الملكي أي أخبار مهمة عن محمد السادس.

وبحسب موقع “أفريكا” الفرنسي، لم يعلن القصر الملكي، منذ الخميس الموافق لـ 16 يونيو، أي أنباء أخرى عنه عدا إصابته بفيروس كورونا المستجد وتلقيه العلاج اللازم. واليوم أعلن الطبيب الشخصي للملك البروفيسور أنه يحتاج “فترة راحة تمتد لبضعة أيام” دون أن يحدد العدد أو المكان.

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مع تزايد القلق، قدم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد اتصال هاتفي مع محمد السادس للاستعلام عن حالة الملك الصحية، تأكيدات، أفادت من خلالها وكالة الأنباء السعودية، أن صحة الملك لم تشهد أي مضاعفات.

ووفق تأكيدات محمد بن سلمان. فإن ملك المغرب بصدد التعافي وتمنى له الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى العمل.

ملك المغرب محمد السادس watanserb.com
ملك المغرب محمد السادس

هل سيبقى محمد السادس في فرنسا أم سيعود إلى المغرب؟

هذا وطبقا لترجمة “وطن“،  مر ما يقارب من أسبوعين منذ أن سافر محمد السادس إلى فرنسا لتلقي العلاج، دون أن يعطي القصر أي خبر عن الملك. وفي غضون ذلك، كشف بطل الملاكمة المغربي زكريا المومني أن محمد السادس غادر الأراضي الفرنسية وكان سيعود إلى المملكة.

لكن المغاربة لا يعرفون على وجه اليقين مكان زعيمهم وفي أي دولة. خاصة وأن صحة الملك في عمق اهتمامات المغاربة، لاسيما بسبب عمليتين قلبية أجراها: واحدة في 2018 والأخرى في 2020.

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علاوة على ذلك، كان من المفترض أن رحلته إلى باريس في أوائل يونيو، منظمة لإجراء عملية قلب جديدة. هل سيبقى محمد السادس في فرنسا أم سيعود إلى المغرب؟ هل شفي الملك من مرضه بفيروس كورونا؟ إنها الأسئلة التي لا تزال دون إجابة حتى يومنا هذا.

معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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