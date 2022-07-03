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عمان: إنقاذ جوي مبهر لمصاب في حادث مروري أودى بحياة 4 أشخاص (فيديو)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
طيران الشرطة العمانية watanserb.com
طيران الشرطة العمانية يتمكن من انقاذ مصاب بحادث مروري في السلطنة

وطن – وثّق مقطع فيديو عملية إنقاذ نفذها طيران الشرطة العمانية، لنقل مصاب في حادث مروري إلى مستشفى نزوى المرجعي.

جاء ذلك بعد تدهور مركبة ما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين من أسرة واحدة بإصابات مختلفة على طريق أدم- هيما بالاتجاه إلى محافظة ظفار.

في سياق قريب، تتأثر سلطنة عمان حاليا بامتداد مُنخفض جوي قادم من شبه القارة الهندية يؤدي إلى نشوء أحوال جوية غير مُستقرة في أجزاء عديدة من السلطنة.

ومن المتوقع أن تستمر فُرص التكونات الرُكامية على سلسلة جبال الحجر يوم الاثنين، تترافق بهطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانًا ومصحوبة برياح هابطة نشطة، وتمتد مع ساعات العصر والمساء للمناطق الصحراوية.

يتزامن مع ذلك حدوث نشاط سحب الخريف وتساقط الرذاذ على سواحل وجبال ظفار.

ومن المتوقع أن تتأثر السلطنة يوم الثلاثاء باضطرابات جوية ناتجة عن امتداد منخفض جوي من الشرق، وتقدم الحزام الموسمي لتلاقي الرياح إلى جنوب الجزيرة العربية.

كما من المتوقع أيضًا أن تتدفق كميات من السحب المُتوسطة والعالية يتخللها بعض السحب الركامية ناتجة عن تأثير المُنخفض الجوي على أجزاء من محافظات شمال الشرقية وجنوب الشرقية ومسقط والوسطى.

يترافق ذلك مع زخات مُتفرقة من الأمطار تكون رعدية أحيانًا ومصحوبة بنشاط للرياح الهابطة في بعض المناطق.

خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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