عمان: إنقاذ جوي مبهر لمصاب في حادث مروري أودى بحياة 4 أشخاص (فيديو)

وطن – وثّق مقطع فيديو عملية إنقاذ نفذها طيران الشرطة العمانية، لنقل مصاب في حادث مروري إلى مستشفى نزوى المرجعي.

جاء ذلك بعد تدهور مركبة ما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين من أسرة واحدة بإصابات مختلفة على طريق أدم- هيما بالاتجاه إلى محافظة ظفار.

طيران الشرطة ينفذ عملية نقل مصاب إلى مستشفى نزوى المرجعي بعد حادث تدهور مركبة نتج عنه وفاة أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة أخرين من أسرة واحدة بإصابات مختلفة على طريق أدم- هيما بالاتجاه إلى محافظة ظفارpic.twitter.com/fVJ9ycC7Cy — عُمان نيوز | OMAN NEWS (@oman1_news) July 3, 2022

في سياق قريب، تتأثر سلطنة عمان حاليا بامتداد مُنخفض جوي قادم من شبه القارة الهندية يؤدي إلى نشوء أحوال جوية غير مُستقرة في أجزاء عديدة من السلطنة.

ومن المتوقع أن تستمر فُرص التكونات الرُكامية على سلسلة جبال الحجر يوم الاثنين، تترافق بهطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانًا ومصحوبة برياح هابطة نشطة، وتمتد مع ساعات العصر والمساء للمناطق الصحراوية.

يتزامن مع ذلك حدوث نشاط سحب الخريف وتساقط الرذاذ على سواحل وجبال ظفار.

ومن المتوقع أن تتأثر السلطنة يوم الثلاثاء باضطرابات جوية ناتجة عن امتداد منخفض جوي من الشرق، وتقدم الحزام الموسمي لتلاقي الرياح إلى جنوب الجزيرة العربية.

كما من المتوقع أيضًا أن تتدفق كميات من السحب المُتوسطة والعالية يتخللها بعض السحب الركامية ناتجة عن تأثير المُنخفض الجوي على أجزاء من محافظات شمال الشرقية وجنوب الشرقية ومسقط والوسطى.

يترافق ذلك مع زخات مُتفرقة من الأمطار تكون رعدية أحيانًا ومصحوبة بنشاط للرياح الهابطة في بعض المناطق.