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صلاح يتخطى رونالدو .. تعرف على اللاعبين الأعلى أجراً في عالم كرة القدم

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
قائمة أعلى لاعبين كرة أجرا بعد تجديد عقد محمد صلاح watanserb.com
قائمة أعلى لاعبين كرة أجرا بعد تجديد عقد محمد صلاح

وطن – يتخطى المصري محمد صلاح صاحب ال30 عاماً، راتب أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو 37 عاماً، في قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في رياضة كرة القدم بالوقت الحالي.

ولم يفصح نادي ليفربول عن قيمة ومدة عقد صلاح الجديد، إلا أن التقارير الصحفية كشفت عنه. حيث سيبقى مع الريدز حتى صيف عام 2025.

راتب صلاح الجديد مع ليفربول

وقالت صحفية ( ديلي ميل) البريطانية، بأن راتب صلاح الذي سيتقاضاه بعد تجديد عقده مع ليفربول، ارتفع إلى 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، وهو ما يجعله أعلى اللاعبين أجراً في تاريخ النادي الإنجليزي. إلا أن تقارير أخرى قد تحدثت عن 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

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لكن في قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في كرة القدم بالوقت الحالي، ما زال ثلاثي باريس سان جيرمان يتربعون على صدارة القائمة، وهم الفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، البرازيلي نيمار جونيور.

أغلى لاعبي كرة القدم

كما وجاء ترتيب قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في كرة القدم بالعالم براتب في الأسبوع الواحد، على النحو الآتي:

(1) كيليان مبابي باريس سان جيرمان (مليون جنيه إسترليني).

(2) ليونيل ميسي باريس سان جيرمان (960 ألف جنيه إسترليني).

(3) نيمار جونيور باريس سان جيرمان (606 ألف جنيه إسترليني).

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(4) محمد صلاح ليفربول (4 آلاف جنيه إسترليني).

(5) كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد (385 ألف جنيه إسترليني).

(6) كيفين دي بروين مانشستر سيتي (385 ألف جنيه إسترليني).

(7) إيرلينغ هالاند مانشستر سيتي (375 ألف جنيه إسترليني).

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(8) ديفيد دي خيا مانشستر يونايتد (375 ألف جنيه إسترليني).

(9) أنطوان غريزمان أتلتيكو مدريد (356 ألف جنيه إسترليني).

(10) روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونخ (350 ألف جنيه إسترليني).

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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