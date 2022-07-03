رقص ساخن وأحضان جريئة بين غادة عبدالرازق وزوجها يثير ضجة! (شاهد)

وطن – نشرت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق مقطع فيديو، ظهرت تؤدي فيه وصلة رقص جريئة مع زوجها، ما اثار حالة من الجدل بين الجمهور .

View this post on Instagram A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek)

كما نشرت غادة صورة من لقاء جمعها بالقنصل الإيطالي في مصر ونائبه على العشاء.

View this post on Instagram A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek)

وقبل أسبوعين، كانت فاجأت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، متابعيها بأحدث صورها التي بدت فيها بنحافة ملفتة، وإطلالة بسيطة.

وارتدت الممثلة المصرية، في الصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام” فستان صيفي مورد.

وتميز فستان غادة بأكتاف رفيعة مع فتحة صدر غير منتظمة، وانسدل الفستان بداية من الخصر حتى أسفل.

View this post on Instagram A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek)

ونسقت الممثلة المصرية مع إطلالتها الصيفية حذاء مسطح باللون الأبيض. كما تركت شعرها المجعد منسدلًا على كتفيها، ووضعت نظارة شمسية.

وعقبت غادة على الصور بالقول: ” عليك أن تكون في هذه الحياة إما مطرقة أو سنداناً ولا تحاول أن تكون بينهما”.

وعلى الرغم من إشادة معظم المتابعين بإطلالة غادة البسيطة، ونحافتها الملفتة، إلا أن آخرون انتقدوا جرأتها وشبهوها بشخصية “رغدة متوحشة” التي جسدها رامز جلال في الفيلم الذي حمل نفس الاسم.