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حياتنا

رقص ساخن وأحضان جريئة بين غادة عبدالرازق وزوجها يثير ضجة! (شاهد)

التقت بالقنصل الإيطالي في مصر ونائبه

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
غادة عبدالرازق ترقص مع زوجها watanserb.com
غادة عبدالرازق ترقص مع زوجها

وطن – نشرت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق مقطع فيديو، ظهرت تؤدي فيه وصلة رقص جريئة مع زوجها، ما اثار حالة من الجدل بين الجمهور .

 

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كما نشرت غادة صورة من لقاء جمعها بالقنصل الإيطالي في مصر ونائبه على العشاء.

 

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وقبل أسبوعين، كانت فاجأت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، متابعيها بأحدث صورها التي بدت فيها بنحافة ملفتة، وإطلالة بسيطة.

وارتدت الممثلة المصرية، في الصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام” فستان صيفي مورد.

وتميز فستان غادة بأكتاف رفيعة مع فتحة صدر غير منتظمة، وانسدل الفستان بداية من الخصر حتى أسفل.

 

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ونسقت الممثلة المصرية مع إطلالتها الصيفية حذاء مسطح باللون الأبيض. كما تركت شعرها المجعد منسدلًا على كتفيها، ووضعت نظارة شمسية.

وعقبت غادة على الصور بالقول: ” عليك أن تكون في هذه الحياة إما مطرقة أو سنداناً ولا تحاول أن تكون بينهما”.

وعلى الرغم من إشادة معظم المتابعين بإطلالة غادة البسيطة، ونحافتها الملفتة، إلا أن آخرون انتقدوا جرأتها وشبهوها بشخصية “رغدة متوحشة” التي جسدها رامز جلال في الفيلم الذي حمل نفس الاسم.

المصدرانستغرام - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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