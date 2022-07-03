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بعد “مشاهد القسام”.. ما هو شرط إسرائيل لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل watanserb.com
إسرائيل تكشف عن شرطها لإتمام صفقة تبادل مع حماس

وطن – كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن شرط لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

يأتي ذلك بعد أنباء عن إمكانية عقد الصفقة غداة عرض مقطع فيديو يظهر تدهور صحة جندي إسرائيلي أسير لديها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال ران كوخاف: “بالنسبة لنا، لا مجال لإبرام صفقة أسرى مع حماس بدون أن تشمل أورون شاؤول وهدار غولدين”.

والأسبوع الماضي، عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، مشاهد لأحد جنود الاحتلال الأسرى لديها.

جاء ذلك تأكيدا لما أعلنته عن تدهور حالته الصحية، حيث أظهرت المشاهد الأسير الذي عرفته بأنه الجندي هشام السيد وهو ممدد على سرير في حالة إعياء ويتنفس عبر أنبوب أكسجين.

كما عرضت كتائب القسام أيضا بطاقات هوية للأسير تتضمن تاريخ ميلاده ورقمه العسكري.

سبق ذلك إعلان “أبو عبيدة” الناطق باسم كتائب “القسام” أن تدهورا طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام.

وكان هذا الأمر سابقة فيما يخص الكشف عن تفاصيل وظروف احتجاز أحد الإسرائيليين في غزة منذ ثمانية أعوام.

وهناك أربعة أسرى تحتفظ بهم حماس، هم أورون شاؤول وهدار غولدين، وهما جنديان أُسرا خلال حرب عام 2014 على غزة، وتقول تل أبيب إنهما قُتلا، وهو ما ترفضه عائلتيهما.

والأسيران الآخران هما هشام السيد، وهو من أصل فلسطيني، وأفيرا منغستو، وهو من أصل إثيوبي، وكلاهما دخلا غزة في ظروف غامضة.

وترفض حماس تقديم أي معلومات حول الأسرى، وخاصة شاؤول وغولدين، دون مقابل.

المصدروطن - رصد تويتر + متابعات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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