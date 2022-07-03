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الأمطار الغزيرة بسلطنة عمان تتسبب بسقوط أعمدة الكهرباء (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
أمطار غزيرة بسلطنة عمان watanserb.com

وطن- تتأثر سلطنة عمان خلال هذا الأسبوع بطقس سيء تصحبه أمطار رعدية، جراء امتدادات لمنخفضات جوية قادمة من الهند.

أمطار غزيرة في ولاية ينقل تسقط أعمدة الكهرباء

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة سقوط الأمطار بغزارة في “الشجا” مصحوبة بحبات البرد، شمال ولاية “ينقل”.

وأدت هذه الأمطار إلى سقوط الأعمدة الكهربائية، كما وثقت كاميرا “عبدالله البدواوي”، الهاوي للطقس ومتتبع الأمطار.

وأظهرت مقاطع أخرى صورها “البداوي” الأمطار الغزيرة في ولاية ينقل.

وبحسب الأرصاد العمانية، فإن صور الأقمار الإصطناعية كشفت عن نشاط للسُحب المحلية على الحجر الأوسط، مُترافقة بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة.

وقد تؤدي إلى جريان الأوية في بعض المناطق، بالإضافة إلى نشاط في الرياح الهابطة.

وتوضح ذات الصور استمرار نشاط السحب شمال بحر العرب مع تدفق السحب العالية والمتوسطة على معظم محافظات السلطنة.

طقس سلطنة عمان

وكانت الأرصاد العمانية توقعت أن تشهد أيام، السبت و الأحد والاثنين، فرص هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على سلسلتي جبال الحجر الغربي و الشرقي.

وبالتحديد على المناطق الجبلية الواقعة في محافظات شمال الباطنة و البريمي و الظاهرة و الداخلية و جنوب الباطنة وشمال الشرقية و جنوب الشرقية.

ومن المتوقع ـ بحسب الأرصاد العمانية ـ إمتداد التأثير ليشمل السهول والصحاري غرب محافظة الظاهرة والداخلية وشمال الشرقية.

وفيما يتعلق بيومي، الثلاثاء والأربعاء، أشار بيان الأرصاد إلى امتداد التأثير كذلك على سلسلتي جبال الحجر والمناطق الجبلية الواقعة في المحافظات المذكوره أعلاه.

يأتي ذلك مع بداية تدفق السحب الماطرة القادمة من تأثير إمتداد المنخفض الجوي القادم من شمال الهند على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من محافظتي مسقط وشمال الشرقية، حيث تتراوح كمية هذه الأمطار ما بين 15 – 40 مليمتر.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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