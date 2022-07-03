الأمطار الغزيرة بسلطنة عمان تتسبب بسقوط أعمدة الكهرباء (فيديو)

وطن- تتأثر سلطنة عمان خلال هذا الأسبوع بطقس سيء تصحبه أمطار رعدية، جراء امتدادات لمنخفضات جوية قادمة من الهند.
أمطار غزيرة في ولاية ينقل تسقط أعمدة الكهرباء
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة سقوط الأمطار بغزارة في “الشجا” مصحوبة بحبات البرد، شمال ولاية “ينقل”.
وأدت هذه الأمطار إلى سقوط الأعمدة الكهربائية، كما وثقت كاميرا “عبدالله البدواوي”، الهاوي للطقس ومتتبع الأمطار.
أمطار الخير في الشجا مصحوبة بحبات البرد أدت إلى سقوط الأعمدة الكهربائية بشمال ولاية #ينقل
تصوير : #عبدالله_البدواوي | @a_albdwawi_8
.#الخيمة_العمانية pic.twitter.com/3HIdyiGfFB
— الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) July 1, 2022
وأظهرت مقاطع أخرى صورها “البداوي” الأمطار الغزيرة في ولاية ينقل.
امطار ولاية ينقل #عبدالله_البدواوي@a_albdwawi_8 pic.twitter.com/dO6wOeWJqg
— شبكة الودق للطقس والمناخ (@alwadaq_weathr) July 3, 2022
وبحسب الأرصاد العمانية، فإن صور الأقمار الإصطناعية كشفت عن نشاط للسُحب المحلية على الحجر الأوسط، مُترافقة بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة.
وقد تؤدي إلى جريان الأوية في بعض المناطق، بالإضافة إلى نشاط في الرياح الهابطة.
وتوضح ذات الصور استمرار نشاط السحب شمال بحر العرب مع تدفق السحب العالية والمتوسطة على معظم محافظات السلطنة.
من امطار الخير بالقرب من سد وادي العرشي..#ينقل.. قبل نصف ساعه من الان #عبدالله_البدواوي @a_albdwawi_8 #اللهم_لك_الحمد_والشكر #مركز_رادار_للطقس pic.twitter.com/pcVETVQQsY
— مركز رادار للطقس 🇴🇲 (@Radar_center) July 3, 2022
طقس سلطنة عمان
وكانت الأرصاد العمانية توقعت أن تشهد أيام، السبت و الأحد والاثنين، فرص هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على سلسلتي جبال الحجر الغربي و الشرقي.
وبالتحديد على المناطق الجبلية الواقعة في محافظات شمال الباطنة و البريمي و الظاهرة و الداخلية و جنوب الباطنة وشمال الشرقية و جنوب الشرقية.
مشهد للأمطار وهي تتهاطل بغزاره على قرى وادي بني غافر..#الرستاق..قبل قليل #عبدالله_البدواوي @a_albdwawi_8 #اللهم_لك_الحمد_والشكر #مركز_رادار_للطقس pic.twitter.com/IuY6Qnd1Qo
— مركز رادار للطقس 🇴🇲 (@Radar_center) July 2, 2022
ومن المتوقع ـ بحسب الأرصاد العمانية ـ إمتداد التأثير ليشمل السهول والصحاري غرب محافظة الظاهرة والداخلية وشمال الشرقية.
وفيما يتعلق بيومي، الثلاثاء والأربعاء، أشار بيان الأرصاد إلى امتداد التأثير كذلك على سلسلتي جبال الحجر والمناطق الجبلية الواقعة في المحافظات المذكوره أعلاه.
بردية الشجاء..شمال #ينقل .. #عبدالله_البدواوي#الخيمة_العمانية pic.twitter.com/e8UR1RSG2H
— الخيمة العمانية واتس اب (@Omanyawhatsapp) July 1, 2022
يأتي ذلك مع بداية تدفق السحب الماطرة القادمة من تأثير إمتداد المنخفض الجوي القادم من شمال الهند على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من محافظتي مسقط وشمال الشرقية، حيث تتراوح كمية هذه الأمطار ما بين 15 – 40 مليمتر.