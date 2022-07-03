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أفضل العطور الرجالية حسب فئتك العمرية وذوقك

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
أهم العطور الرجالية watanserb.com
أهم العطور الرجالية

وطن- يعد وضع العطر على الجلد إحدى أكثر التقاليد المهمة والقديمة قدم الحياة البشرية. ومما لا شك فيه، تعتبر عطور الرجال، عادة قوية ومهمة بالنسبة لهم.

هناك جانب من حياة الرجل يؤكد أن طقوس وضع العطر، له مقاييس محددة تجعله يهتم كثير بأدق تفاصيل العطر ومما يتكون.

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وعلى الرغم من أن بعض المؤرخين والخبراء يقولون أن صناعة العطور الحديثة بدأت في أواخر القرن الثالث عشر، فإننا نعلم أن استخدام الروائح على الجسم أقدم من ذلك بكثير؛ لذلك نحن نواجه عادة يمكننا تحديدها بسهولة على أنها أساسية في الطبيعة البشرية.

وفيما يلي استعرض موقع “”جي كيو” المكسيكي  أهم العطور الرجالية على مر التاريخ مخصصة لكل فئة عمرية:

عطور للرجال في العقد الخامس من  العمر (للرجال المثيرين)

Eau Savage من ديور

عطر ديور
عطر ديور

يعتبر هذا النوع من العطور من بين إحدى أهم الزجاجات في ذلك الوقت. لهذا العطر رائحة منعشة يمكن التعرف عليها بسهولة أينما ذهبت، ويتكون من روائح نقية ومنعشة تتراوح من الليمون إلى إكليل الجبل الطازج وتمتزج بشكل مثالي مع الفروق الدقيقة التي يختص بها الرجال، وفق ترجمة “وطن“.

Monsieur, من Givenchy

عطر جيفونشي
عطر جيفونشي

وُزع أول عطر للرجال من العلامة جيفنشي على نطاق واسع في شتى أرجاء العالم. وهو يتميز بأنه عطر كلاسيكي يجعل أي شخص يهيم بهذه الرائحة الممتازة.

عطور للرجال في العقد السادس من العمر

بولو جرين من رالف لورين

عطر بولو رالف لورين
عطر بولو رالف لورين

لا تزال روائح هذه العلامة رائعة كما كانت قبل 50 عامًا.

إنه إحدى أكثر العطور شهرة في السبعينيات وهو عطر كلاسيكي حقيقي، على الرغم من أن العديد من الرجال لا يعرفون أنه يعود إلى تلك السنوات.

جوفان مسك

عطر جوفان مسك
عطر جوفان مسك

إنه عطر أكثر من مثالي للاستخدام اليومي.

 

عطور جيل الألفية دون منازع

لندن بربري

عطر من بيربيري
عطر من بيربيري

إنه عطر يتماشى والشباب (لمواليد عام 2000 إلى اليوم)في عمر الزهور، وهو بالتأكيد عطر يمثل حلقة جميلة لهذه العلامة التجارية البريطانية وقد صنع هذا العطر التاريخ في حياة الرجال جميعًا.

دولتشي آند غابانا لايت بلو

عطر دولتشي أند غابانا
عطر دولتشي أند غابانا

إنه عطر يحاكي الحرية والرومانسية والأمسيات الفاخرة. يناسب الشباب من جيل الألفية الذي يبحث عن الأناقة والتفرد. يستحق هذا العطر دفع مبلغا ماديا قيما من أجل التمتع برائحة الانتعاش والتميز.

 

 

 

المصدرجي كيو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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