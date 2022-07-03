أخيراً .. صور زوج نسرين طافش ومعلومات عن “سعيد الحظ” (شاهد)

وطن – أخيراً، كشفت الفنانة السورية نسرين طافش هوية زوجها الذي أعلنت يوم السبت (2/7/2022) الإرتباط به.

نسرين طافش نشرت صورتين على حسابها الرسميّ في انستغرام، لزوجها، وعلّقت بالقول: “We’re blessed .. شكرا لكل أمنياتكم الطيبة و مباركاتكم الغالية على قلوبنا محبتكم وصلتنا و أسعدتنا”.

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من هو زوج نسرين طافش!؟

زوج نسرين، هو الطبيب المصري شريف شرقاوي، وهو طبيب أسنان ومعالج بالطاقة مختص بالريكي وفق المعلومات المتداولة عنه.

بينما أكدت نسرين أن شريف شرقاوي ليس مختص باليوغا وأنهما حاليا ذاهبان لقضاء شهر العسل.بحسب موقع (etbilarabi)

زواج نسرين طافش

فجّرت الفنانة السورية نسرين طافش قنبلة مدوية، وفاجأت جمهورها بإعلان زواجها ودخولها القفص الذهبي.

ونشرت نسرين طافش صورة على حسابها في انستغرام تظهر يدها على يد رجل، وتظهر خاتم الـزّواج دون الكشف عن هوية العريس.

كما أرفقت نسرين الصورة بتعليق: “بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى الأبد”.

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كما انهالت التعليقات التي تبارك لنسرين طافش زواجـها، وسط تساؤلات من الجمهور عن “سعيد الحظ”.

بينما تزوجت نسرين في عام 2008، من رجل أعمال إماراتي حتى اعلنت عن انفصالها عنه في عام 2013. دون انجاب أطفال.

جدير بالذّكر، أن الممثلة ديما بياعة اتهمت زوجـها السابق الممثل تيم حسن بخيانتها مع الفنانة نسرين طافش وأيضاً مع فنانتين أخريين.