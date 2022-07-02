هكذا ردت البعثة المغربية في “وهران2022” على حذف فقرة من النشيد الوطني لبلادها (شاهد)

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام القائمين على دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في مدينة وهران الجزائرية بحذف الجزء الأخير من النشيد الوطني المغربي خلال تتويج عدائين مغاربة بالميداليات.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أنهى القائمين على ألعاب البحر المتوسط النشيد الوطني المغربي قبل الوصول للفقرة الأخيرة في النشيد التي تتضمن “الله الوطن الملك”.

رد البعثة المغربية على حذف فقرة من النشيد الوطني لبلادهم

وعقب ما حدث في تتويج العدائين، أقدمت البعثة المغربية لرد اعتبارها خلال تتويج الملاكم المغربي محمد حموت الذي حقق الميدالية الذهبية للمغرب خلال دورة ألعاب البحر المتوسط.

ووفقا لما تم تداوله، فإنه وأثناء التتويج اصطف بعض أعضاء البعثة المغربية الرسمية وإحدى المشاركات في الدورة وأخذوا يرددون النشيد الوطني المغربي مع الموسيقى المعزوفة.

وعقب انتهاء معزوفة النشيد الوطني صرخوا بحماس كبير بفقرة “الله الوطن الملك”.

بعدما قامت الجزائر صباح اليوم بحدف عبارة شعارنا الخالد ⛤ الله الوطن الملك ⛤ ابطالنا المغاربة غناو النشيد الوطني بطريقة رائعة و سمعوها ليهم مزيان 🇲🇦💪 الف مبروك للأسد محمد حموت 🤩#العاب_البحر_الابيض_المتوسط #TeamMorocco pic.twitter.com/X4N0D6QR6e — 𝗕 𝗔 𝗗 𝗥 ⛤ (@Badro_Ma) July 1, 2022

تتويج محمد حموت وشيماء غدي بالذهب

وتوج الملاكم المغربي محمد حموت، مساء الجمعة، بميدالية ذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، مانحا المغرب ثاني ميدالية له في هذه الألعاب .

وجاء تتويج حموت بالمعدن النفيس عقب فوزه في نهائي وزن 60 كلغ على الفرنسي إينزو ميشيل.

وفي وقت سابق أحرزت الملاكمة المغربية شيماء غدي، الميدالية الفضية في وزن اقل من 60 كلغ بعد خسارتها أمام الجزائرية هدجيلة خليف.

وكان العداء محسن أوطلحة قد منح المغرب أول ميدالية ذهبية في هذه الالعاب بعد فوزه، صباح الجمعة، بسباق نصف الماراثون ضمن مسابقة ألعاب القوى.

المغرب تحتل المركز 12 في التتويج في البطولة

يشار إلى أن المغرب توج بالذهب لأول مرة في الدورة يوم الجمعة، إذ نال ميداليتين بالمعدن النفيس وصعد للمركز 12.

وحققت الجزائر 15 ميدالية ذهبية من إجمالي 37 ميدالية لتحتل المركز الثالث في الترتيب العام خلف تركيا وإيطاليا ومتقدمة على صربيا وإسبانيا وفرنسا.

وتحتل مصر المركز السابع ولديها سبع ذهبيات من إجمالي 32 ميدالية وتليها تونس في المركز الثامن بواقع 21 ميدالية منها ثلاث ذهبيات.