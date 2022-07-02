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حياتنا

نسرين طافش تفاجئ الجمهور وتعلن زواجها .. من هو سعيد الحظ؟! (شاهد)

لم تكشف هوية العريس ..

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
نسرين طافش watanserb.com
نسرين طافش

وطن – فجّرت الفنانة السورية نسرين طافش قنبلة مدوية، وفاجأت جمهورها بإعلان زواجها ودخولها القفص الذهبي.

ونشرت نسرين طافش صورة على حسابها في انستغرام تظهر يدها على يد رجل، وتظهر خاتم الزواج دون الكشف عن هوية العريس.

وأرفقت نسرين الصورة بتعليق: “بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى الأبد”.

وانهالت التعليقات التي تبارك لنسرين طافش زواجها، وسط تساؤلات من الجمهور عن “سعيد الحظ”.

 

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وفي عام 2008، تزوجت نسرين من رجل أعمال إماراتي حتى اعلنت عن انفصالها عنه في عام 2013. دون انجاب أطفال.

ونسرين متكتمة جدًا عن حياتها العاطفية. فلا تسمح للصحافة بالتدخل في تفاصيل حياتها.

ففي عام 2020، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورةٍ للفنانة السورية مع رجل إماراتي زعم متداولوها أنّه أهداها شقة فاخرة تعبيراً عن صداقتهما.

كما ادّعت بعض الحسابات أن مدير الفندق الملكي في دبي هو من ظهر مع نسرين في الصورة، وسط شائعات عن علاقة بينهما.

لكنّ نسرين طافش غرّدت عبر حسابها بموقع “تويتر”، حول الأمر ساخرةً: “صديق نسرين الخيالي القادم من كوكب زحل. الذي أهداها هدية أخوية جزيرة في هونولولو. وسيارة تطير تجميع كوكب بلوتو”.

كما أضافت: “الفيلة طارو والسقف وقع ولسة في ناس غبية وناس بتستغبى. والمفتاح عند الحداد وبقرة بقرتكم أكبر من بقرة بقرتنا المهم أي إشاعة يخرب بيت غبائكم”.

في حين كانت الممثلة ديما بياعة اتهمت زوجها السابق الممثل تيم حسن بخيانتها مع الفنانة نسرين طافش وأيضاً مع فنانتين أخريين.

 

المصدرانستغرام - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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