نسرين طافش تفاجئ الجمهور وتعلن زواجها .. من هو سعيد الحظ؟! (شاهد)

وطن – فجّرت الفنانة السورية نسرين طافش قنبلة مدوية، وفاجأت جمهورها بإعلان زواجها ودخولها القفص الذهبي.

ونشرت نسرين طافش صورة على حسابها في انستغرام تظهر يدها على يد رجل، وتظهر خاتم الزواج دون الكشف عن هوية العريس.

وأرفقت نسرين الصورة بتعليق: “بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى الأبد”.

وانهالت التعليقات التي تبارك لنسرين طافش زواجها، وسط تساؤلات من الجمهور عن “سعيد الحظ”.

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وفي عام 2008، تزوجت نسرين من رجل أعمال إماراتي حتى اعلنت عن انفصالها عنه في عام 2013. دون انجاب أطفال.

ونسرين متكتمة جدًا عن حياتها العاطفية. فلا تسمح للصحافة بالتدخل في تفاصيل حياتها.

ففي عام 2020، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورةٍ للفنانة السورية مع رجل إماراتي زعم متداولوها أنّه أهداها شقة فاخرة تعبيراً عن صداقتهما.

كما ادّعت بعض الحسابات أن مدير الفندق الملكي في دبي هو من ظهر مع نسرين في الصورة، وسط شائعات عن علاقة بينهما.

لكنّ نسرين طافش غرّدت عبر حسابها بموقع “تويتر”، حول الأمر ساخرةً: “صديق نسرين الخيالي القادم من كوكب زحل. الذي أهداها هدية أخوية جزيرة في هونولولو. وسيارة تطير تجميع كوكب بلوتو”.

كما أضافت: “الفيلة طارو والسقف وقع ولسة في ناس غبية وناس بتستغبى. والمفتاح عند الحداد وبقرة بقرتكم أكبر من بقرة بقرتنا المهم أي إشاعة يخرب بيت غبائكم”.

صديق نسرين الخيالي القادم من كوكب زحل الذي اهداها هدية اخوية جزيرة في هونولولو .. و سيارة تطير تجميع كوكب بلوتو و الفيلة طارو و السقف وقع ولسا في ناس غبية و ناس بتستغبي و المفتاح عند الحداد و بقرة بقرتكم اكبر من بقرة بقرتنا المهم اي اشاعة يخرب بيت غبائكم 😂😂😂

غغغووود نايت 😘 — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) November 26, 2020

في حين كانت الممثلة ديما بياعة اتهمت زوجها السابق الممثل تيم حسن بخيانتها مع الفنانة نسرين طافش وأيضاً مع فنانتين أخريين.