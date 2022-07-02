مفاجأة.. لماذا تم عرض قاتل شيماء جمال على الطب الشرعي؟

وطن- أمرت جهات التحقيق في مصر بحسب وسائل إعلام محلية، بعرض القاضي أيمن حجاج قاتل زوجته المذيعة شيماء جمال، على الطب الشرعي في خطوة أثارت جدلا واسعا.

وبحسب ما أفاد موقع “القاهرة24“، فقد أمرت جهات التحقيق في القضية التي تشغل الرأي العام المصري، بعرض المستشار بمجلس الدولة أيمن حجاج. وشريكه بالجريمة “حسين” المقاول والعقل المدبر الذى أشعل الفكرة برأسه للتخلص منها، على الطب الشرعي لأخذ عينات حمض نووي منهما.

وعن سبب ذلك كشفت المصادر أنه سيتم مطابقة هذه العينات التي سيتم أخذها من الحمض النووي للمتهمين، بالحامض النووي الذي أخذ من عينات جثة المجني عليها، حيث أنه ربما يكون قد علق بجثتها أية آثار من كلا المتهمين.

كما أنه سيتم عرض السلاحين الناريين المضبوطين بحوزة كل من أيمن حجاج زوج شيماء جمال الذي قتلها، والمقاول شريكه بالجريمة على مصلحة الطب الشرعي.

وذلك لفحصهما والبحث عن أي آثار قد تكون علقت بهما من الحامض النووي الخاص بالمجني عليها.

ثروة أيمن حجاج قاتل شيماء جمال

وكانت قضية مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال على يد زوجها المستشار في مجلس الدولة، أيمن حجاج، قد كشفت عن حجم الثروة الضخمة التي يملكها القاضي، وهو ما يعكس حجم الفساد الذي ينخر في جسد المؤسسة القضائية.

والجمعة، وجهت النيابة لقاتل شيماء جمال تهمة قتلها عمدا مع سبق الإصرار بالاشتراك مع آخر هو المبلغ عن الجريمة.

وأدلى أيمن حجاج باعترافات تفصيلية عن الجريمة وملابسات ارتكابه لها بالاشتراك مع الشاهد الذي أبلغ السلطات عن الواقعة، واعتبرته النيابة شريكا.

تفاصيل التحقيق مع قاتل شيماء جمال

وبحسب مصادر مطلعة على التحقيقات حاول أيمن حجاج في البداية المرواغة بشأن التهمة المنسوبة له بقتل زوجته، لكن تمت مواجهته بأقوال شريكه وبما تم رصده من كاميرات المراقبة، والبصمات والآثار البيولوجية من موقع الجريمة ومن جثة الضحية شيماء.

وواصلت النيابة العامة في مصر تحقيقاتها مع القاضي القاتل منذ مساء ،الخميس، وحتى صباح، الجمعة، ومازالت تواصل التحقيق لكشف كل ملابسات الجريمة.

وكانت السلطات في مصر أعلنت، فجر الخميس، ضبط القاضي أيمن حجاج المتهم بقتل شيماء جمال مختبئا في السويس، دون أن تكشف عن اسمه أو صفته في بيانها الرسمي.