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مفاجأة.. لماذا تم عرض قاتل شيماء جمال على الطب الشرعي؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
عرض قاتل شيماء جمال على الطب الشرعي watanserb.com
عرض قاتل شيماء جمال على الطب الشرعي

وطن- أمرت جهات التحقيق في مصر بحسب وسائل إعلام محلية، بعرض القاضي أيمن حجاج قاتل زوجته المذيعة شيماء جمال، على الطب الشرعي في خطوة أثارت جدلا واسعا.

وبحسب ما أفاد موقع “القاهرة24“، فقد أمرت جهات التحقيق في القضية التي تشغل الرأي العام المصري، بعرض المستشار بمجلس الدولة أيمن حجاج. وشريكه بالجريمة “حسين” المقاول والعقل المدبر الذى أشعل الفكرة برأسه للتخلص منها، على الطب الشرعي لأخذ عينات حمض نووي منهما.

وعن سبب ذلك كشفت المصادر أنه سيتم مطابقة هذه العينات التي سيتم أخذها من الحمض النووي للمتهمين، بالحامض النووي الذي أخذ من عينات جثة المجني عليها، حيث أنه ربما يكون قد علق بجثتها أية آثار من كلا المتهمين.

كما أنه سيتم عرض السلاحين الناريين المضبوطين بحوزة كل من أيمن حجاج زوج شيماء جمال الذي قتلها، والمقاول شريكه بالجريمة على مصلحة الطب الشرعي.

وذلك لفحصهما والبحث عن أي آثار قد تكون علقت بهما من الحامض النووي الخاص بالمجني عليها.

ثروة أيمن حجاج قاتل شيماء جمال

وكانت قضية مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال على يد زوجها المستشار في مجلس الدولة، أيمن حجاج، قد كشفت عن حجم الثروة الضخمة التي يملكها القاضي، وهو ما يعكس حجم الفساد الذي ينخر في جسد المؤسسة القضائية.

والجمعة، وجهت النيابة لقاتل شيماء جمال تهمة قتلها عمدا مع سبق الإصرار بالاشتراك مع آخر هو المبلغ عن الجريمة.

وأدلى أيمن حجاج باعترافات تفصيلية عن الجريمة وملابسات ارتكابه لها بالاشتراك مع الشاهد الذي أبلغ السلطات عن الواقعة، واعتبرته النيابة شريكا.

تفاصيل التحقيق مع قاتل شيماء جمال

وبحسب مصادر مطلعة على التحقيقات حاول أيمن حجاج في البداية المرواغة بشأن التهمة المنسوبة له بقتل زوجته، لكن تمت مواجهته بأقوال شريكه وبما تم رصده من كاميرات المراقبة، والبصمات والآثار البيولوجية من موقع الجريمة ومن جثة الضحية شيماء.

وواصلت النيابة العامة في مصر تحقيقاتها مع القاضي القاتل منذ مساء ،الخميس، وحتى صباح، الجمعة، ومازالت تواصل التحقيق لكشف كل ملابسات الجريمة.

وكانت السلطات في مصر أعلنت، فجر الخميس، ضبط القاضي أيمن حجاج المتهم بقتل شيماء جمال مختبئا في السويس، دون أن تكشف عن اسمه أو صفته في بيانها الرسمي.

اعترافات قاتل شيماء جمال القاضي أيمن حجاج .. هكذا حاول خداع المحققين!

المصدرالقاهرة24 ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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