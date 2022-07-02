شيماء جمال.. “شاهد” الفيديو الذي يوثق ظهورها الأخير قبل قتلها بلحظات ومفاجأة مدوية حول عدد القتلة!

وطن – نشرت صحيفة مصرية، عبر بث مباشر، فيديو يرصد آخر ظهور للمذيعة شيماء جمال قبل قتلها على يد زوجها المستشار أيمن حجاج.

دقيقة و9 ثواني

وتظهر شيماء جمال بالفيديو الذي نشرته صحيفة “الوطن” المصرية، ومدته دقيقة و9 ثوان، وهي تغادر سيارتها وتتجه لسيارة زوجها.

وجرى التقاط الفيديو بواسطة كاميرات المراقبة الموجودة أمام منزلها، وكان هذا الفيديو هو بداية الخيط لاكتشاف تورط زوجها في قتلها.

وكان الفيديو هو نقطة بداية اكتشاف كذب زوجها. إذ أبلغ عضو بأحد الهيئات القضائية باختفاء زوجته شيماء من أمام أحد المراكز التجارية، قبل أن يتبين كذب روايته بهذا الفيديو والذي ظهرت فيه زوجته قبل قتلها وهي تتجه لركوب سيارته وتركبها بالفعل.

متهم ثالث

هذا وقد تكشفت مفاجأة جديدة في القضية وهي ظهور متهم ثالث.

حيث كشفت التحريات والتحقيقات كشفت عن اسم جديد في الجريمة، وهو أحد أصدقاء الزوج ويدعى “س. و”. حيث أخفى القاتل المصوغات الذهبية التي كانت تتزين بها المذيعة القتيلة وقت الحادث لديه.

كما تبين بحسب التحريات التي نقلتها قناة “العربية” أن هذا الصديق تولى تجهيز كاميرات المراقبة بالمزرعة التي وقعت بها الجريمة، والتي ثبت بعد ذلك أنه جرى إتلاف محتوياتها عمدا.

ضرب قبل الوفاة

ووفق التحريات، فإن المذيعة شيماء تعرضت للضرب بآلة حديدية على رأسها قبل وفاتها، وتم ربطها بسلاسل حديدية. وهو ما يعني ضلوع آخرين مع الزوج القاتل في ارتكاب الجريمة، ولذلك يجري البحث عنهم.

بالتزامن، صدر بيان عن النيابة العامة قالت فيه إن المتهم الذي أرشد عن مكان دفن جثة المجني عليها متورط في القضية. وهذا الشخص وصفته وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية بأنه شاهد في القضية.

وأضافت أن المتهم الثاني أقر في التحقيقات تفكيره مع زوج المجني عليها في قتلها قبل ارتكابه الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معًا مخططًا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويًّا عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه.

وأشارت إلى أن المتهم الثاني اتفق مع زوج المجني عليها يجعله متهمًا بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه.