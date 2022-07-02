شاكيرا تصدم بيكيه وترد الصاع له بصور مع شاب وسيم في البحر! (شاهد)

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صوراً حصرية، للمغنية الكولومبية شاكيرا وهي تتزلج مع صديقها الوسيم في إسبانيا، بعد انفصالها المفاجئ عن لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه بعد 11 عامًا من العلاقة بينهما.

في 4 يونيو، أعلن شاكيرا وجيرارد بيكيه عن انفصالهما، وبعد أقل من شهر، شوهدت شاكيرا وهي تمارس رياضة ركوب الأمواج مع رجل وسيم وابنها ميلان.

ليس من الواضح مع من كانت شاكيـرا البالغة (45 سنة)، تتزلج على الماء بالضبط، وما إذا كان الرجل مدرسًا يعمل في مدرسة لركوب الأمواج أو إذا كان صديقًا.

PICTURE EXCLUSIVE: Newly-single Shakira cracks a smile as she goes surfing with handsome pal in Spain https://t.co/Vqz5O6CImr — Daily Mail Online (@MailOnline) July 1, 2022

ماذا يخبئ المستقبل لشاكيـرا؟

ومن المتوقع أن تبتعد المغنية عن مدينة برشلونة، مع ذكر ميامي كوجهة محتملة لها.

سيتعين عليها هي وبيكيه أن يقررا ما سيحدث لصبيهما الصغيرين، اللذين أمضيا حتى الآن حياتهما بأكملها في كاتالونيا.

سبب انفصال شاكيرا وبيكيه

وكشف روبرتو جارسيا، الصديق السابق لإحدى شقيقات شاكيـرا في مقابلة مع صحيفة EsDiario الإسبانية أكد فيها أن شاكيرا وبيكيه كانا يتمتعان بعلاقة مثالية، ولكن في الواقع بدأت المشاكل بينهما قبل شهور وكانت الأسباب اقتصادية فقط.

وقال غارسيا إن بيكيه طلب في إحدى المرات من المغنية الكولومبية مبلغًا كبيرًا من المال للاستثمار في أعمال أخرى، لكن شاكيرا رفضت، لأن والديها لم يوافقوا، وهم على وجه التحديد هم الذين قدموا النقطة الأخيرة من عرض على مالية شاكيرا. بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية