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شاكيرا تصدم بيكيه وترد الصاع له بصور مع شاب وسيم في البحر! (شاهد)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
شاكيرا watanserb.com
شاكيرا وبيكيه

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صوراً حصرية، للمغنية الكولومبية شاكيرا وهي تتزلج مع صديقها الوسيم في إسبانيا، بعد انفصالها المفاجئ عن لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه بعد 11 عامًا من العلاقة بينهما.

في 4 يونيو، أعلن شاكيرا وجيرارد بيكيه عن انفصالهما، وبعد أقل من شهر، شوهدت شاكيرا وهي تمارس رياضة ركوب الأمواج مع رجل وسيم وابنها ميلان.

ليس من الواضح مع من كانت شاكيـرا البالغة (45 سنة)، تتزلج على الماء بالضبط، وما إذا كان الرجل مدرسًا يعمل في مدرسة لركوب الأمواج أو إذا كان صديقًا.

ماذا يخبئ المستقبل لشاكيـرا؟

ومن المتوقع أن تبتعد المغنية عن مدينة برشلونة، مع ذكر ميامي كوجهة محتملة لها.

سيتعين عليها هي وبيكيه أن يقررا ما سيحدث لصبيهما الصغيرين، اللذين أمضيا حتى الآن حياتهما بأكملها في كاتالونيا.

أبناء شاكيرا و بيكيه
أبناء شاكـيرا و بيكيه

سبب انفصال شاكيرا وبيكيه 

وكشف روبرتو جارسيا، الصديق السابق لإحدى شقيقات شاكيـرا في مقابلة مع صحيفة EsDiario الإسبانية أكد فيها أن شاكيرا وبيكيه كانا يتمتعان بعلاقة مثالية، ولكن في الواقع بدأت المشاكل بينهما قبل شهور وكانت الأسباب اقتصادية فقط.

وقال غارسيا إن بيكيه طلب في إحدى المرات من المغنية الكولومبية مبلغًا كبيرًا من المال للاستثمار في أعمال أخرى، لكن شاكيرا رفضت، لأن والديها لم يوافقوا، وهم على وجه التحديد هم الذين قدموا النقطة الأخيرة من عرض على مالية شاكيرا. بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية

 

المصدرديلي ميل - ماركا - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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