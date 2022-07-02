سعر الدولار يهوي داخل السوق السوداء بالسودان

وطن- شهدت أسعار الدولار داخل السوق الموازية (السوداء) اليوم، السبت، انخفاضا ملحوظا في بداية تعاملات الأسبوع.

سعر الدولار في السودان اليوم

ولم يقتصر هذا الانخفاض على السوق السوداء فقط، بل انخفض سعر العملة الخضراء أيضا داخل البنوك السودانية.

حيث انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني داخل بنك الخرطوم ـ أكبر بنك حكومي في البلاد ـ إلى 567 جنيها للشراء، مقابل 568 جنيها في تعاملات ، الخميس، الماضي.

وبالنسبة للسوق السوداء فقد أبلغ متعاملون بهذه السوق (وطن)، بأن أسعار الدولار انخفضت إلى حدود 570 جنيها سودانيا للدولار الواحد، بينما كانت اختتمت تعاملات الأسبوع الماضي، على 574 جنيها.

هذا وجاء سعر البيع للدولار داخل بنك الخرطوم اليوم، السبت 2 يوليو، عند 571.2525 جنيها سودانيا.

وكان أوضح متعاملون لـ(وطن)، أن حركة البيع والشراء للعملة الخضراء داخل السوق السوداء متوقفة بسبب ارتباك المشهد وتغير الأسعار المفاجئ بالأسبوع الماضي والتي شهدت ارتفاعا.

ويعيش السودان حالة شديدة الصعوبة بسبب اقتصاد متدهور، وتراجع سعر صرف العملة أدى لغلاء طاحن في مجمل السلع الاستهلاكية والخدمات.

وتحرص (وطن) على متابعة أحدث سعر للدولار في السودان داخل البنوك والسوق السوداء ـ عبر مصادرها الخاصة ـ لحظة بلحظة، ونقل الأسعار بشفافية تامة للجمهور السوداني داخل البلاد وخارجها.

سعر اليورو والجنيه الإسترليني في السودان اليوم

وبلغ سعر اليورو في السودان اليوم، السبت 2 يوليو 2022، داخل بنك الخرطوم 591.2109 جنيها للشراء، و595.6450

جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني داخل بنك الخرطوم الحكومي بلغ 685.8999 جنيها للشراء، و 691.0441 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سعر شراء الريال السعودي داخل بنك الخرطوم وصل 149.9207 جنيها للبيع، بينما جاء سعر البيع عند 151.0451 جنيها.

وبالنسبة للدرهم الإماراتي فقد بلغ سعر شراؤه داخل ذات البنك 154.4034

جنيها، بينما جاء سعر البيع عند 155.5614 جنيها.

مشهد اقتصادي متأزم في السودان

وتقول السلطات السودانية إنها تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية تحت إشراف صندوق النقد الدولي في عام 2020، بهدف خفض الدعم الذي يُنظر إليه على أنه متضخم، لكن الإنفاق الحكومي ارتفع بشكل كبير.

وفي هذا السياق قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم في مقابلة مع رويترز: “نحن ماضون فى برنامج الإصلاح الاقتصادي والرفع التدريجي للدعم بصورة يستطيع أن يتحملها المواطن”.

وأضاف الوزير السوداني أن الحكومة امتنعت عن طباعة النقود لتمويل العجز. وارتفعت الإيرادات الحكومية الشهرية بمقدار الثلثين خلال الأشهر الستة الماضية إلى 150 مليار جنيه سوداني (264 مليون دولار).

وتابع أن الفاتورة الشهرية لأجور العاملين بالقطاع العام وحده بلغت 180 مليار جنيه ارتفاعا من 54 مليار جنيه منذ بداية العام، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الوقود والقمح وواردات أخرى.

ويعيش السودان حالة شديدة الصعوبة بسبب اقتصاد متدهور، وتراجع سعر صرف العملة أدى لغلاء طاحن في مجمل السلع الاستهلاكية والخدمات.

ودفع الانهيار السريع في الخدمات، بما في ذلك إمدادات المياه والكهرباء، المواطنين السودانيين لحساب تكلفة الجمود السياسي.