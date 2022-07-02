سعر الدولار في السودان اليوم السبت 2 يوليو 2022

وطن- حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت2 يوليو 2022، على استقراره في بنوك السودان.

سعـر الـدولار في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الجمعة في السودان، 569 جنيها للشراء مقابل 573.27 جنيه للبيع. في حين يستمر سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان بالارتفاع، بشكل مفاجئ وعلى خلاف التوقعات.

كما لم يشهد السعر تغيرا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 570 جنيها ، بحسب وسائل إعلام محلية.

ووصل سعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان، لأرقام كبيرة تخطت حاجز 573 جنيها لأول مرة خلال الأيام الماضية قبل ن يعود للسعر ويستقر عند 570 جنيها.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

سجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنوك نحو 598.54 جنيه للشراء، و603.03 جنيه للبيع، وجاء متوسط سعر اليورو لدى المصارف التجارية في السودان عند 599.27 جنيه، وفقا لبنك السودان المركزي.

وبلغ سعر اليورو اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 615 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنوك 694.73 جنيه للشراء، و699.94 جنيه للبيع، وعن سعر الجنيه الإسترليني في المصارف التجارية نحو

695.37جنيه (متوسط ترجيحي)، وفقا لبنك السودان المركزي.

وأظهرت شاشات التداول سعر الجنيه الإسترليني اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 690 جنيها.

وأعلن بنك السودان المركزي أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان سجل خلال الربع الأول من العام المالي الجاري عجزاً بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأوضح البنك في تقرير صادر عنه يوم الجمعة أن إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بلغ ما قيمته ملياراً و394.111 ألف دولار، فيما بلغت واردات السلع من خارج البلاد مليارين و620.472 ألف دولار.

ويعيش السودان في وضع خانق بسبب تدهور الاقتصاد، وأدى انخفاض سعر صرف العملة إلى ارتفاع طاحن في أسعار جميع السلع الاستهلاكية والخدمات.

وكان محافظ بنك السودان المركزي السابق فاروق كمبريسي، قد صرح بأن البلاد خسرت 4.3 مليار دولار من التعهدات الغربية لمساعدة الاقتصاد، بعد قرارات أكتوبر.

وتقول السلطات إنها تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية تحت إشراف صندوق النقد الدولي في عام 2020، بهدف خفض الدعم الذي يُنظر إليه على أنه متضخم، لكن الإنفاق الحكومي ارتفع بشكل كبير.