الرئيسيةاقتصادسعر الدولار في السودان اليوم السبت 2 يوليو 2022
اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم السبت 2 يوليو 2022

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سعر الدولار في السودان watanserb.com
سعر الدولار في السودان

وطن- حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت2 يوليو 2022، على استقراره في بنوك السودان.

سعـر الـدولار في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الجمعة في السودان، 569 جنيها للشراء مقابل 573.27 جنيه للبيع. في حين يستمر سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان بالارتفاع، بشكل مفاجئ وعلى خلاف التوقعات.

كما لم يشهد السعر تغيرا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 570 جنيها ، بحسب وسائل إعلام محلية.

ووصل سعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان، لأرقام كبيرة تخطت حاجز 573 جنيها لأول مرة خلال الأيام الماضية قبل ن يعود للسعر ويستقر عند 570 جنيها.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان
سجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنوك نحو 598.54 جنيه للشراء، و603.03 جنيه للبيع، وجاء متوسط سعر اليورو لدى المصارف التجارية في السودان عند 599.27 جنيه، وفقا لبنك السودان المركزي.

وبلغ سعر اليورو اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 615 جنيها.
وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنوك 694.73 جنيه للشراء، و699.94 جنيه للبيع، وعن سعر الجنيه الإسترليني في المصارف التجارية نحو
695.37جنيه (متوسط ترجيحي)، وفقا لبنك السودان المركزي.

وأظهرت شاشات التداول سعر الجنيه الإسترليني اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 690 جنيها.

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022.. ارتفاع محدود

وأعلن بنك السودان المركزي أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان سجل خلال الربع الأول من العام المالي الجاري عجزاً بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأوضح البنك في تقرير صادر عنه يوم الجمعة أن إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بلغ ما قيمته ملياراً و394.111 ألف دولار، فيما بلغت واردات السلع من خارج البلاد مليارين و620.472 ألف دولار.

ويعيش السودان في وضع خانق بسبب تدهور الاقتصاد، وأدى انخفاض سعر صرف العملة إلى ارتفاع طاحن في أسعار جميع السلع الاستهلاكية والخدمات.

وكان محافظ بنك السودان المركزي السابق فاروق كمبريسي، قد صرح بأن البلاد خسرت 4.3 مليار دولار من التعهدات الغربية لمساعدة الاقتصاد، بعد قرارات أكتوبر.

وتقول السلطات إنها تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية تحت إشراف صندوق النقد الدولي في عام 2020، بهدف خفض الدعم الذي يُنظر إليه على أنه متضخم، لكن الإنفاق الحكومي ارتفع بشكل كبير.

سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 30 يونيو 2022.. انخفاض محدود

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار مستمر في السوق السوداء بالسودان

الهدهد

الكشف عن وفاة سودانيين في “مجزرة مليلية” بالمغرب يستنفر الخرطوم

الهدهد

مليونية 30 يونيو.. احتجاجات الخرطوم تتحدى قمع السلطات وتخترق الطوق الأمني

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 30 يونيو 2022.. انخفاض محدود

اقتصاد

ارتفاع كبير غير متوقع بسعر الدولار في السودان بالسوق السوداء.. وصل لرقم قياسي لأول مرة

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022.. ارتفاع محدود

الهدهد

“فيديو” مؤلم.. كلمات مؤثرة لمواطن سوداني قبل موته عطشا بالصحراء

اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار مستمر في السوق السوداء بالسودان

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022

اقتصاد

ارتفاع كبير بسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 27 يونيو 2022.. ارتفاع في البنوك

اقتصاد

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان.. توقعات جديدة تُربك تجار العملة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

“المرزوقي” يشيد بعزيمة الحراك السوداني وثباته في وجه نظام انقلابي مدعوم من محور الشر

إيمان البحر درويش.. أول ظهور له على التلفزيون بعد المطالبة بالإفراج عنه.. ماذا قال؟!(شاهد)

“حمام من الذهب”.. فيديو من داخل قصر تركي آل الشيخ يكشف حجم البذخ الذي يعيش فيه

نيكولا شلهوب يتحدى وزير داخلية بلاده ويدعم المثليين جنسياً في لبنان (فيديو)

أخطر 7 شواطئ في العالم.. من الأفضل ألا تقترب منها

لسانها الطويل أشعل البلاد.. العليا الهندية تنتقد تصريحات “شارما” بشأن “النبي” وتطالبها بالاعتذار

الفيفا يكشف مميزات كرة كأس العالم 2022 شبه الآلية (فيديو)

لفتة جميلة لأمير قطر مع مشجع جزائري طلب توقيعه على قميص المنتخب في افتتاح “وهران2022” (شاهد)

اعترافات قاتل شيماء جمال القاضي أيمن حجاج .. هكذا حاول خداع المحققين!

شيماء جمال.. “شاهد” الفيديو الذي يوثق ظهورها الأخير قبل قتلها بلحظات ومفاجأة مدوية حول عدد القتلة!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا