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سبب غريب يمنع رانيا يوسف من حضور عزاءات زملائها الفنانين!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
سبب غريب يمنع رانيا يوسف من حضور عزاءات زملائها الفنانين! watanserb.com
رانيا يوسف

وطن- في اعتراف غريب، كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لأول مرة سبب عدم حضورها العزاءات أو حفلات الزفاف خاصة التي تعود للمشاهير والفنانين.

استعراض في العزاء

وقالت رانيا يوسف في لقاء في قناة عمان تي في: “مبحبش أحضر لا ده ولا ده. لأن في العزاءات ما فيش احترام للعزاء من خلال التصوير. وطول الوقت بتبقى متهم أنك رايح تعمل شو، ولكن بالفعل بتكون رايح تعزي”.

وتابعت: “آخر عزاء رحته كان عزاء الفنان محمود عبد العزيز وساعتها قررت أني مروحش تاني”.

وأكدت رانيا يوسف أنها عندما تتاح لها الفرصة في المشاركة لا تتأخر عن ذلك، مشيرة إلى عزوفها عن الأمر بسبب الكاميرات.

النوم أفضل

وأما في حفلات الزفاف إذا كان أحدًا مقربًا منها وله معزة خاصة لديها،  فلا تمانع رانيا يوسف من الحضور. منوهة أنه ليس دائمًا طوال الوقت متاحًا أن تحضر بسبب تصويرها لأعمالها بشكل متواصل.

وأردفت: “بقالي 48 ساعة بصور فطبيعي لو هيجيلي مناسبة هختار أروح البيت أنام”.

عالم تاني

وفي سياق آخر، تنتظر رانيا عرض مسلسلها “عالم تاني”.

وتلعب رانيا دور البطولة بجانب عدد من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعي، صوفيه، إيمان يوسف، نبيل نور الدين، سميرة صدقي، مروة عبد المنعم.

وتدور أحداث مسلسل “عالم تاني”  حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها. وهو من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.

رانيا تنتصر

هذا وقد أسدل القضاء المصري، الستار على قضية  الدعوى التي أقامها الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد رانيا. والتي يطالبها فيها بتعويض خمسة ملايين جنيه مصري ( نحو 267 ألف دولار )، بتهمة السب والقذف.

رانيا يوسف ونزار الفارس

وقال المحامي طارق العوضي، إن المحكمة الاقتصادية، قضت برفض الدعوى المقامة من نزار الفارس، ضد رانيا.

وأوضح العوضي في تصريح لصحيفة “القاهرة 24”، أنه حصل في وقت سابق لصالح رانيا في بدايات عام 2021 على حكمين ببراءتها. وذلك  من اتهامات بازدراء الأديان وارتكاب فعل فاضح وذلك من أمام محكمة جنح قصر النيل.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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