رقص شباب وفتيات بحفل مختلط في السعودية بالتزامن مع موسم الحج (فيديو)

وطن– باتت حفلات الغناء والرقص والصخب التي يشارك فيها مئات الشباب والفتيات السعوديات في المملكة، مشهداً مألوفاً في ظل توجهات الانفتاح التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويشار إلى أنه ما قبل العام 2016، لم يكن لدى السعودية المعروفة بالتقاليد الدينية المحافظة عملياً صناعة ترفيه، إذ لم تكن هناك دور عرض سينمائي وكانت الحفلات الموسيقية أو الوصول إليها متاحا للجمهور من الذكور فقط أما بعد ذلك فانقلب الأمر بعهد محمد بن سلمان.

هل هكذا يتم استقبال أهم أيام المملكة؟ هل هذا استقبال رسمي لحجيج بيت الله الحرام؟ pic.twitter.com/QvKgYnkNkc — نحو الحرية (@hureyaksa) July 1, 2022

وفي هذا السياق تناقل مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعشرات الشبان والفتيات السعوديين، وهم يرقصون ويغنون ضمن احتفالات صيف جدة.

ويأتي هذا الاحتفال وغيره في موسم الحج والشعائر الدينية، مما أثار حفيظة الكثير من السعوديين.

وعلق “عبدي عبدي”: “رقص وغناء واختلاط في بلاد الحرمين” والمصيبة -كما قال- أن حفلات الرقص والغناء والاختلاط في بلاد الحرمين تحت مايسمى موسم جدة تأتي في موسم الحج.

واستدرك مستشهداً بالآية القرآنية:”وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً”.

الله الله شوووف وملي عينك

رقص وغناء واختلاط في بلاد الحرمين

تحت مايسمى موسم جده

والمصيبه انه يتوافق مع موسم الحج

#خراب_يثرب.

قال من عز وجل شأنه في سورة الاسراء:

وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا…

. pic.twitter.com/Nm6cZg5ReO — Abdi..Abdi (@dkbwd9oV41ohRjO) June 29, 2022

وكتب ناشط آخر:”موسم” الميس ليس موسم رياضي ولا ثقافي بل موسم غناء ورقص وانحلال وفسق بقرب الأراضي المقدسة ومهبط الوحي” .

وأضاف أن “بن سلمان منع المسلمين من أداء العمرة والحج بحجة كورونا وتركهم يموجون فوق بعض في موسم المبس!، ما حدث في عهد المبس صبي ترامب الصغير لم يحدث منذ فتح مكة.” في إشارة إلى محمد بن سلمان.

وقال “جمال عجوني” إن “هيئة العهر للترفيه”-حسب وصفه- تنظم بشكل متواصل قبل بداية موسم الحج إلى غاية يومنا هذا حفلات رقص وغناء ومجون لغالبية المغنيين بمقاعد ممتلئة على آخرها وطوابير مزدحمة”.

ونشر عجوني تواريخ كل حفل مما يشير إلى أنها تقام كلها فترة الحج نفسها.

بلد الحرمين الشريفين بقيادة السافل بن سلمان

وهيئة العهر للترفيه تنظم بشكل متواصل قبل بداية موسم الحج إلى غاية يومنا هذا حفلات رقص وغناء ومجون لغالبية المغنيين بمقاعد ممتلئة على آخرها وطوابير مزدحمة

يمكنكم مشاهدة تاريخ كل حفل ستجدون أنه في فترة الحج نفسها pic.twitter.com/hZa37Ge4SW — Jamal Agouni (@aggouni_djamel) July 25, 2021

بينما عقبت “ليلى بن ساسي” أن ساسة السعودية سيدمرون المجتمع وسيجلبون مشاكل لن يقدروا عليها”. وتابعت أن “خفافيش الظلام تنشر ما ينخر الأمة””

وتساءلت عن معنى وتوقيت إقامة هذه الحفلات في مدن يصل الحجاج إلى مطاراتها والناس في العشر من ذي الحجة “فهل هذا استهزاء بالإسلام؟!” حسب قولها.

حسبنا الله ونعم الوكيل هكذا سيدمرون المجتمع وسيجلبون مشاكل لن يقدروا عليها خفافيش الظلام تمكنت والان تنشر ما ينخر الامة الذي لا افهم هو تنظيم مواسم اخرى في مدن يصل الحجاج الى مطاراتها هذا استهزاء بالاسلام ثم نحن في عشر ذي الحجة لا حول ولا قوة الا بالله — Layla Bensassi (@LaylaBe4) July 1, 2022

وعبرت “فتحية” عن اعتقادها بأن السعودية في انهيار أخلاقي غير مسبوق منذ إسناد ولاية العهد إلى نجل الملك وإنشاء هيئة الترفيه بقيادة تركي آل الشيخ.

سيناريو متكرر

والجمعة، أيضا تداول نشطاء على موقع تويتر فيديو يظهر حفلة رقص صاخبة في السعودية، أثارت جدلا واسعا.

في أرض الحرمين.. وأيام الحج! pic.twitter.com/RFycUIbjng — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 1, 2022

وأظهر مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 12 ثانية، عدد من الشباب والفتيات يتجمعون في حفل موسيقي، وشوهد شاب وفتاة وهما يرقصان سويا بجرأة.

وأثارت الواقعة جدلا واسعا بين نشطاء تويتر الذين انتقدوا وصول الانفتاح إلى هذه الدرجة في مجتمع يفترض أنه محافظ وذا مكانة دينية مهمة باعتباره موطن الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى تزامن الواقعة مع موسم الحج.