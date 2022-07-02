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رقص شباب وفتيات بحفل مختلط في السعودية بالتزامن مع موسم الحج (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
رقص شباب وفتيات في السعودية watanserb.com
رقص شباب وفتيات في السعودية

وطن– باتت حفلات الغناء والرقص والصخب التي يشارك فيها مئات الشباب والفتيات السعوديات في المملكة، مشهداً مألوفاً في ظل توجهات الانفتاح التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويشار إلى أنه ما قبل العام 2016، لم يكن لدى السعودية المعروفة بالتقاليد الدينية المحافظة عملياً صناعة ترفيه، إذ لم تكن هناك دور عرض سينمائي وكانت الحفلات الموسيقية أو الوصول إليها متاحا للجمهور من الذكور فقط أما بعد ذلك فانقلب الأمر بعهد محمد بن سلمان.

وفي هذا السياق تناقل مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعشرات الشبان والفتيات السعوديين، وهم يرقصون ويغنون ضمن احتفالات صيف جدة.

ويأتي هذا الاحتفال وغيره في موسم الحج والشعائر الدينية، مما أثار حفيظة الكثير من السعوديين.

وعلق “عبدي عبدي”: “رقص وغناء واختلاط في بلاد الحرمين” والمصيبة -كما قال- أن حفلات الرقص والغناء والاختلاط في بلاد الحرمين تحت مايسمى موسم جدة تأتي في موسم الحج.

واستدرك مستشهداً بالآية القرآنية:”وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً”.

وكتب ناشط آخر:”موسم” الميس ليس موسم رياضي ولا ثقافي بل موسم غناء ورقص وانحلال وفسق بقرب الأراضي المقدسة ومهبط الوحي” .

وأضاف أن “بن سلمان منع المسلمين من أداء العمرة والحج بحجة كورونا وتركهم يموجون فوق بعض في موسم المبس!، ما حدث في عهد المبس صبي ترامب الصغير لم يحدث منذ فتح مكة.” في إشارة إلى محمد بن سلمان.

وقال “جمال عجوني” إن “هيئة العهر للترفيه”-حسب وصفه- تنظم بشكل متواصل قبل بداية موسم الحج إلى غاية يومنا هذا حفلات رقص وغناء ومجون لغالبية المغنيين بمقاعد ممتلئة على آخرها وطوابير مزدحمة”.

ونشر عجوني تواريخ كل حفل مما يشير إلى أنها تقام كلها فترة الحج نفسها.

بينما عقبت “ليلى بن ساسي” أن ساسة السعودية سيدمرون المجتمع وسيجلبون مشاكل لن يقدروا عليها”. وتابعت أن “خفافيش الظلام تنشر ما ينخر الأمة””

وتساءلت عن معنى وتوقيت إقامة هذه الحفلات في مدن يصل الحجاج إلى مطاراتها والناس في العشر من ذي الحجة “فهل هذا استهزاء بالإسلام؟!” حسب قولها.

وعبرت “فتحية” عن اعتقادها بأن السعودية في انهيار أخلاقي غير مسبوق منذ إسناد ولاية العهد إلى نجل الملك وإنشاء هيئة الترفيه بقيادة تركي آل الشيخ.

سيناريو متكرر

والجمعة، أيضا تداول نشطاء على موقع تويتر فيديو يظهر حفلة رقص صاخبة في السعودية، أثارت جدلا واسعا.

وأظهر مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 12 ثانية، عدد من الشباب والفتيات يتجمعون في حفل موسيقي، وشوهد شاب وفتاة وهما يرقصان سويا بجرأة.

وأثارت الواقعة جدلا واسعا بين نشطاء تويتر الذين انتقدوا وصول الانفتاح إلى هذه الدرجة في مجتمع يفترض أنه محافظ وذا مكانة دينية مهمة باعتباره موطن الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى تزامن الواقعة مع موسم الحج.

هكذا تستقبل السعودية موسم الحج! .. فيديوهات فاضحة لفتيات شبه عاريات يرقصن مع شبان في جدة برضى “بن سلمان”!

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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