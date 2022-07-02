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“حمام من الذهب”.. فيديو من داخل قصر تركي آل الشيخ يكشف حجم البذخ الذي يعيش فيه

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
قصر تركي آل الشيخ watanserb.com
قصر تركي آل الشيخ

وطن- تزامنا مع الاتهامات الموجه إليه بالتورط في أزمة اختفاء طليقته السابقة، الفنانة المصرية آمال ماهر، أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل تداول مقطع فيديو يرصد القصر الذي يعيش فيه المستشار في الديون الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ.

وأظهر الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، استضافة تركي آل الشيخ لمشهورتين على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يكشفا عن هويتهما.

ولفتت المشهورتان في الفيديو ان استضافة “آل الشيخ” لهما كانت خلال شهر رمضان الماضي، حيث عزمهما لتناول السحور.

وكشف الفيديو بأن المستشار في الديوان الملكي السعودي منهما سيارة مرسيدس لكل منهما.

ولفت الفيديو إلى حجم البذخ الذي يعيش فيه “آل الشيخ”، حيث أكدت المشهورتان بأن الحمام الخاص بالقصر مصنوع من الذهب.

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ما علاقة اختفاء الفنانة أمال ماهر بتركي آل الشيخ؟

وأثارت قضية اختفاء الفنانة المصرية أمال ماهر جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجهت أصابع الاتهام للوزير السعودي تركي آل الشيخ كونها طليقته.

وتردّد أن الفنانة تعرّضت للضرب ولانتهاكات شديدة، جعلتها أشبه بـ”الجثة الهامدة”، وأنها ترقد بين الحياة والموت في أحد المستشفيات البعيدة.
كما ورد أن السبب وراء ذلك هو طليقها تركي آل الشيخ، بسبب رفضها العودة إليه.

آمال ماهر تظهر وتطمئن جمهورها

وعقب موجة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، طمأنت الفنانة جمهورها عن حالتها بعد أنباء اختفائها واتهام الوزير السعودي تركي آل الشيخ بتعذيبها، حيث قالت في أول ظهور لها عبر فيديو نشره موقع “اليوم السابع”: “جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إني أطمنكم عليا”.

وأضافت: “لإني شايفة كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي، جمهوري العربي، وبحب أهني الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، وكل سنة وإنتم طيبن وأنا بخير، وأحب أقول لكل جمهوري انتظروني قريب”.

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المصدرتويتر, رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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