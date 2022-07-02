“حمام من الذهب”.. فيديو من داخل قصر تركي آل الشيخ يكشف حجم البذخ الذي يعيش فيه

وطن- تزامنا مع الاتهامات الموجه إليه بالتورط في أزمة اختفاء طليقته السابقة، الفنانة المصرية آمال ماهر، أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل تداول مقطع فيديو يرصد القصر الذي يعيش فيه المستشار في الديون الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ.

وأظهر الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، استضافة تركي آل الشيخ لمشهورتين على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يكشفا عن هويتهما.

ولفتت المشهورتان في الفيديو ان استضافة “آل الشيخ” لهما كانت خلال شهر رمضان الماضي، حيث عزمهما لتناول السحور.

وكشف الفيديو بأن المستشار في الديوان الملكي السعودي منهما سيارة مرسيدس لكل منهما.

ولفت الفيديو إلى حجم البذخ الذي يعيش فيه “آل الشيخ”، حيث أكدت المشهورتان بأن الحمام الخاص بالقصر مصنوع من الذهب.

شاهد قصر #تركي_ال_شيخ لتعرف أين تذهب أموال الشعب بذريعة الترفيه و.. ابن سلمان وربعه مشغولون بشراء القصور واليخوت،

والمواطن يصارع الفقر والغلاء والضرائب. أليس هذا الفساد بعينه؟ pic.twitter.com/MQD0RfZEGx — ابن مجتهد (@IbnMujtahidd) July 2, 2022

ما علاقة اختفاء الفنانة أمال ماهر بتركي آل الشيخ؟

وأثارت قضية اختفاء الفنانة المصرية أمال ماهر جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجهت أصابع الاتهام للوزير السعودي تركي آل الشيخ كونها طليقته.

وتردّد أن الفنانة تعرّضت للضرب ولانتهاكات شديدة، جعلتها أشبه بـ”الجثة الهامدة”، وأنها ترقد بين الحياة والموت في أحد المستشفيات البعيدة.

كما ورد أن السبب وراء ذلك هو طليقها تركي آل الشيخ، بسبب رفضها العودة إليه.

اللي بيحصل مع #امال_ماهر مش طبيعي واللي مش طبيعي اكتر السكوت عنه ! من ٢٠١٨ لحد وقتنا ده وهي في حرب لأنها رفضت تنحني ، السؤال بقى ليه محدش بيتكلم عنها ولا حد واقف في صفها وكله عامل اعمى؟ لو الحكومة والفنانين والاعلاميين اتعموا فالشعب لسه عنده نظر #ادعم_امال_ماهر ضد تركي الشيخ pic.twitter.com/jsnr6SH2eX — رؤية (@AlyHemo) June 22, 2022

آمال ماهر تظهر وتطمئن جمهورها

وعقب موجة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، طمأنت الفنانة جمهورها عن حالتها بعد أنباء اختفائها واتهام الوزير السعودي تركي آل الشيخ بتعذيبها، حيث قالت في أول ظهور لها عبر فيديو نشره موقع “اليوم السابع”: “جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إني أطمنكم عليا”.

وأضافت: “لإني شايفة كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي، جمهوري العربي، وبحب أهني الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، وكل سنة وإنتم طيبن وأنا بخير، وأحب أقول لكل جمهوري انتظروني قريب”.