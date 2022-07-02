السبت, يوليو 2, 2022
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“حرب شوارع” في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر.. ماذا يحدث؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
العاصمة الإدارية الجديدة بمصر watanserb.com
العاصمة الإدارية الجديدة بمصر

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة جدل واسعة، عقب تداول “فيديو” غريب من العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، يوثق مشاجرة عنيفة.

مشاجرة العاصمة الإدارية الجديدة

المقطع المنتشر على نطاق واسع ورصدته (وطن)، أظهر مشاجرة عنيفة بين عدد كبير من المهندسين والعمال، داخل أحد المناطق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويقوم نظام السيسي بإنشاء العاصمة المشار إليها منذ سنوات، وأنفق عليها مليارات الدولارات ما فاقم أزمة الديون الخارجية والقروض.

وبينما نشرت صحف ووسائل إعلام مصرية بينها صحيفة (رصد) هذا المقطع، إلا أنه لم يكشف سبب هذه المشاجرة العنيفة.

ولم يستنى لنا كذلك التأكد من مكان وزمان تصوير هذا المقطع بشكل دقيق.

الفيديو أظهر فوضى كبيرة في الموقع والعديد من العمال في حالة اضطراب وفر وكر وهم يحملون أدوات البناء الخاصة للشجار.

كما ظهر في الفيديو مهندسين يشتبكون مع العمال، في مشهد أقرب لـ(حرب الشوارع) أثار جدلا واسعا.

ويسعى عبدالفتاح السيسي، رئيي النظام المصري، إلى تجميع الجهاز الإداري للدولة بكل أقسامه داخل هذه العاصمة الإدارية الجديدة.

بالإضافة إلى الوزارات السيادية وعلى رأسها وزارة الدفاع، كما أنشأ بالعاصمة المذكورة قصور رئاسية خاصة به على الطراز الأوروبي، ومجموعة فيلل فارهة لكبار الجنرالات المقربون منه.

افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية

وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن غدا، الأحد، سيشهد فعاليات الاحتفال بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تستمر لعدة أيام تشهد خلالها أشكالا مختلفة من الاحتفال.

ومن المرتقب أن يفتتح السيسي عددا من المشروعات التي انتهى تنفيذها تماما وبدأ تشغيلها فعليا، مثل الحي السكني “R3” الذي يعرف بـ”كابيتال ريزيدنس”، تولت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مسئولية تنفيذه.

ويضم هذا الصرح نحو 24 ألف وحدة إسكان متوسط وفاخر وفيلات، وتم تسكين أغلب وحداته للحاجزين.

وينتظر أيضا أن يتم افتتاح محطة “عدلى منصور” التبادلية، والتي تنقل المواطنين بالقطار الخفيف LRT من مدينة السلام للعاصمة الإدارية.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة “المقاولون العرب” القائمة على المشروع الجاهزية الكاملة للافتتاح.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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