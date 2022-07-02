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حياتنا

بيكيه يبدأ معركة أخرى مع شاكيرا بعد انفصالهما!

اختار كل منهما محامٍ للقضية

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
بيكيه الوصاية القانونية لطفليه watanserb.com
بيكيه الوصاية القانونية لطفليه

وطن – يتّجه مدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه الى بدء معركة أخرى مع صديقته التي انفصل عنها المغنية الكولومبية شاكيار تتعلق بالوصاية القانونية لطفليه.

ويطلب بيكيه الوصاية القانونية لطفليه، وقد اتخذ الخطوة الأولى نحو الحصول عليها، حيث عيّن المحامي المتخصص في قضايا الطلاق “تامبوريرو أبوغادوس” ، بينما اختارت شاكيرا، محامية الأسرة “بيلار ماني”. بحسب ما أوردته صحيفة “ماركا” الإسبانيّة

أطفال بيكيه وشاكيرا
أطفال بيكيه وشاكيرا

وبحسب التقرير، تعتزم شاكيرا نقل الأطفال معها إلى ميامي، حيث تفتقر إلى دائرة الأصدقاء في برشلونة ولا تريد البقاء هناك.

لكن بيكيه يريد أن يبقى الأطفال في كاتالونيا، حيث أمضوا حياتهم حتى الآن.

قرار شاكيرا الإنتقال الى ميامي ليس عشوائياً، إذ لديها عدد من أفراد أسرتها هناك، من بينهم شقيقان ووالداها.

في سياقٍ منفصل، نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صوراً حصرية، للمغنية الكولومبية شاكيرا وهي تتزلج مع صديقها الوسيم في إسبانيا، بعد انفصالها المفاجئ عن لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه بعد 11 عامًا من العلاقة بينهما.

وشوهدت شاكيرا وهي تمارس رياضة ركوب الأمواج مع رجل وسيم وابنها ميلان.

وليس من الواضح مع من كانت شاكيـرا البالغة (45 سنة)، تتزلج على الماء بالضبط، وما إذا كان الرجل مدرسًا يعمل في مدرسة لركوب الأمواج أو إذا كان صديقًا.

سبب انفصال شاكيرا وبيكيه 

وكشف روبرتو جارسيا، الصديق السابق لإحدى شقيقات شاكيـرا في مقابلة مع صحيفة EsDiario الإسبانية أكد فيها أن شاكيرا وبيكيه كانا يتمتعان بعلاقة مثالية، ولكن في الواقع بدأت المشاكل بينهما قبل شهور وكانت الأسباب اقتصادية فقط.

وقال غارسيا إن بيكيه طلب في إحدى المرات من المغنية الكولومبية مبلغًا كبيرًا من المال للاستثمار في أعمال أخرى، لكن شاكيرا رفضت، لأن والديها لم يوافقوا، وهم على وجه التحديد هم الذين قدموا النقطة الأخيرة من عرض على مالية شاكيرا. بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية

المصدرماركا - ديلي ميل - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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