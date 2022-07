بيكيه يبدأ معركة أخرى مع شاكيرا بعد انفصالهما!

وطن – يتّجه مدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه الى بدء معركة أخرى مع صديقته التي انفصل عنها المغنية الكولومبية شاكيار تتعلق بالوصاية القانونية لطفليه.

ويطلب بيكيه الوصاية القانونية لطفليه، وقد اتخذ الخطوة الأولى نحو الحصول عليها، حيث عيّن المحامي المتخصص في قضايا الطلاق “تامبوريرو أبوغادوس” ، بينما اختارت شاكيرا، محامية الأسرة “بيلار ماني”. بحسب ما أوردته صحيفة “ماركا” الإسبانيّة

وبحسب التقرير، تعتزم شاكيرا نقل الأطفال معها إلى ميامي، حيث تفتقر إلى دائرة الأصدقاء في برشلونة ولا تريد البقاء هناك.

لكن بيكيه يريد أن يبقى الأطفال في كاتالونيا، حيث أمضوا حياتهم حتى الآن.

قرار شاكيرا الإنتقال الى ميامي ليس عشوائياً، إذ لديها عدد من أفراد أسرتها هناك، من بينهم شقيقان ووالداها.

في سياقٍ منفصل، نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صوراً حصرية، للمغنية الكولومبية شاكيرا وهي تتزلج مع صديقها الوسيم في إسبانيا، بعد انفصالها المفاجئ عن لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه بعد 11 عامًا من العلاقة بينهما.

وشوهدت شاكيرا وهي تمارس رياضة ركوب الأمواج مع رجل وسيم وابنها ميلان.

وليس من الواضح مع من كانت شاكيـرا البالغة (45 سنة)، تتزلج على الماء بالضبط، وما إذا كان الرجل مدرسًا يعمل في مدرسة لركوب الأمواج أو إذا كان صديقًا.

PICTURE EXCLUSIVE: Newly-single Shakira cracks a smile as she goes surfing with handsome pal in Spain https://t.co/Vqz5O6CImr

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 1, 2022