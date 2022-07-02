بسنت حميدة عداءة مصرية تفوز بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب المتوسط (فيديو)

وطن – حصدت العداءة المصرية بسنت حميدة 26 عاماً، الميدالية الذهبية في مسافة 100 متر في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في مدينة وهران الجزائرية.

وتألقت العداءة حميدة في دورة ألعاب المتوسط أو ألعاب البحر المتوسط، بالسرعة العالية. حيث تمكنت من إنهاء سباق 100 متر، في زمن قدر ب11 ثانية و10 أجراء من الثانية الواحدة فقط، بعد نجاحها في التأهل إلى النصف النهائي بزمن 11 ثانية و23 أجراء من الثانية الواحدة.

العداءة بسنت حميدة

وقالت المصرية بسنت حميدة في مقابلة صحفية لها، عبر قناة (dmc)، ” سعيدة بحصولي على الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط، وأهدي هذا الفوز إلى بلادي مصر”.

بنت مصر العالمية 🇪🇬💪 البطلة بسنت حميدة تحرز الميدالية الذهبية في سباق 100 مـتر عدو بدورة ألعاب البحر المتوسط #ONTime_Sports pic.twitter.com/3apMagweCh — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 30, 2022

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وأردفت حميدة، ” يومي كان مضبوط جداً، بصحي بدري وأقوم بالمذاكرة ساعتين ثلاثة وبفطر، وأورح بعدها تمريني الذي لا يتعدى ساعتين ثلاثة وبرجع البيت لاستكمال مذاكرتي ساعتين أو ثلاثة، وبالتالي مجموع ساعات المذاكرة 6 ساعات في اليوم”.

محمد صلاح قدوتي

وتابعت، ” اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، أصبح قدوة للجميع، كما أنني تربيت وأنا صغيرة بأن أكون ناجحة وأقلد الناس الناجحة وأبقى زيهم”.

كما وأشارت البطلة حميدة، ” أسرتي رياضية بالكامل، فوالدتي بطلة أفريقيا في رياضة الجمباز، وشقيقي باسم حميدة بطل العالم في سباق 400 متر حواجز وسيف بطل رياضي أيضاً”.

#العاب_القوى

100 متر سيدات الذهب للمصرية 🇪🇬 حميدة بسنت pic.twitter.com/uG4LDh7LZ5 — Jeux Méditerranéens Oran 2022 (@COJM2022) June 30, 2022

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من هي البطلة المصرية بسنت حميدة ؟!

وهي العداء الأولمبية المصرية بسنت محمد عوض عبد السلام حميدة، البالغة من العمر 26 عاماً. من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1996.

كانت أول بطولة دولية للعداءة بسنت حميدة في عام 2013، في مسابقة الشباب العربية بالعاصمة المصرية ( القاهرة)، التي سجلت فيها ب12.26 ثانية.

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كما وفازت حميدة بمداليتين في دورة الألعاب الأفريقية عام 2019، في سباق مسافة 100 متر و200 متر. وفازت بالميدالية الفضية والذهبية في زمن قدر 24.70 ثانية.

واحتلت المركز الرابع عشر في بطولة العالم لألعاب القوى بزمن قدر ب 22 ثانية و92 جزء من الثانية الواحدة فقط. كما وشاركت عام 2015 في البطولة الأفريقية في العاصمة أديس أبابا. وحصلت على المركز السادس بزمن قدر 12.50 ثانية.

ومن الجدير بالذكر، بأن بعثة دولة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط وهران، 25 ميدالية متنوعة، منها 6 ميداليات ذهبية. و6 ميداليات فضية. و13 ميدالية برونزية حتى يومنا هذا.

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