الوليد بن طلال وبيل جيتس يتشاركان في شراء قصر تاريخي في روما..لماذا؟!

وطن- قال موقع “ديلي بيست” الأمريكي أن الملياردير الامريكي بيل جيتس، الذي رُفض عرضه مؤخرًا لشراء فندق دانييلي التاريخي في البندقية ، حصل على أفضل العناوين في روما لبناء أول ستة فنادق في المدينة، وفقًا لسجلات الشراء المودعة في مركز المدينة في روما، لتحويلة إلى فندق.

وأكد الموقع على أن مجموعة فنادق ومنتجعات فورسيزونز التي يسيطر عليها بيل جيتس من خلال شركة Cascade Investment LLC ، جنبًا إلى جنب مع المستثمر السعودي الملياردير الوليد بن طلال آل سعود، دفعا مبلغ 21 مليون دولار كدفعة مقدمة من 170 مليون دولار ثمن قصر Palazzo Marini الذي يعود للقرن السابع عشر.

ويتألف القصر من أربع كتل منفصلة تشغل الجانب الكامل من ساحة سان سيلفسترو في وسط روما، حيث أإنه على بعد مبان قليلة من Spanish Steps ونافورة Trevi و Via Condotti ، موطن متاجر المصممين الفاخرة المصنوعة في إيطاليا بما في ذلك Gucci و Tods Shoes و Prada .

الفندق سيكون ملاذا للمشاهير

وسيكون الفندق أيضًا بمثابة دعوة للاستيقاظ لملاذات المشاهير الرئيسية في المنطقة التاريخية مثل Hassler و Hotel de Russie ، والتي لا يتعين عليها فعل الكثير للحفاظ على مستوى معين من العملاء الذين يعودون نظرًا لقلة المنافسة.

وقال الموقع أنه تم تحويل الطابق في القصر التاريخي على مستوى الشارع إلى متجر Ikea منبثق يبيع أدوات المطبخ الرخيصة في الغالب لسكان المدن الذين لا يستطيعون الوصول إلى المتاجر الأكبر في الضواحي.

وتستضيف الطوابق العلوية المقصف لأعضاء مجلس النواب في البرلمان الإيطالي ، والذي يقع عبر بضعة شوارع مرصوفة بالحصى.

كان العقد موضوع نقاش ساخن حول رسوم الإيجار ، والتي يصر قادة الأحزاب الراديكالية والشيوعية الإيطالية على أنها أكثر من 12 ضعف المعدل الساري في المنطقة.

وكان القصر أيضا، الذي بدأه جيان لورينزو بيرنيني ولكن لم ينته منه عام 1650 ، في السابق موطنًا لنصف دزينة من الأميرات النبلاء قبل أن يتولى البابا إنوسنت الثاني عشر منصبه ، ووضع المحكمة البابوية فيه.

تم تجديد القصر التاريخي أكثر من مرة

و على مر القرون، تم تجديده وإعادة بنائه مرات لا تحصى، في حين ستوفر الإطلالات من السطح – على افتراض أنه سيتم تحويلها إلى بار – إطلالة بانورامية على أفق المدينة ، بما في ذلك St. Peter’s و Spanish Steps وحدائق Villa Borghese القريبة.

تسرد أوراق الشراء، المسجلة في السجل العام ولكن لا يمكن الوصول إليها إلا شخصيًا، ميزانية تجديد بقيمة 120 مليون دولار والتي من المتوقع أن تقلب المبنى الضخم إلى فندق فخم مكون من 100 غرفة.

وتم إدراج المشروع على أنه Palazzo Marini 3 و Palazzo Marini 4، والذي قال مطور على دراية بالخطط لصحيفة The Daily Beast أنه من المحتمل أن يتضمن مساحة لمركز مؤتمرات ووسائل راحة أخرى، حيث تشير مناقصة حديثة إلى أن الخطط قد تكون قيد الإعداد لمنتجع صحي ضخم وصالة ألعاب رياضية، والتي يوجد عدد قليل جدًا منها في وسط روما.