اغتصاب مدربة المنتخب الوطني للسيدات بهذه الدولة على يد “مسؤول بارز”

وطن– قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن اتحاد كرة القدم الأيرلندي قدم دعمه الكامل لمدربة المنتخب الوطني للسيدات “فيرا باوف” ، بعد الكشف عن تعرضها للاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وكشفت “باوف” إحدى السيدات الرائدات بعالم كرة القدم الهولندية، لأول مرة المدافعة الهولندية، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنها تعرضت للاغتصاب من قبل “مسؤول كرة قدم بارز” عندما كانت لاعبة شابة.

وزعمت السيدة البالغة من العمر 59 عامًا ، والتي أدارت سابقًا نشاطات الكرة النسائية باسكتلندا وهولندا وروسيا وجنوب إفريقيا، وشاركت في 89 مباراة كلاعبة لبلدها، أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل “رجلين آخرين”.

وفي بيان على تويتر، اتهمت فيرا باوف الاتحاد الهولندي لكرة القدم بمحاولة إبقاء محنتها طي الكتمان من خلال رفض فتح تحقيق كامل بالحادثة وقتها.

This has been the toughest thing in my life but, finally, I'm ready to move on and be proud of who I am

Vera 💚 pic.twitter.com/27v25nFViP

— Vera Pauw (@verapauw) July 1, 2022