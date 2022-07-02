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رياضة

اغتصاب مدربة المنتخب الوطني للسيدات بهذه الدولة على يد “مسؤول بارز”

باسل النجار
كتب باسل النجار
اغتصاب مدربة المنتخب الوطني watanserb.com
اغتصاب مدربة المنتخب الوطني

وطن– قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن اتحاد كرة القدم الأيرلندي قدم دعمه الكامل لمدربة المنتخب الوطني للسيدات “فيرا باوف” ، بعد الكشف عن تعرضها للاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وكشفت “باوف” إحدى السيدات الرائدات بعالم كرة القدم الهولندية، لأول مرة المدافعة الهولندية، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنها تعرضت للاغتصاب من قبل “مسؤول كرة قدم بارز” عندما كانت لاعبة شابة.

وزعمت السيدة البالغة من العمر 59 عامًا ، والتي أدارت سابقًا نشاطات الكرة النسائية باسكتلندا وهولندا وروسيا وجنوب إفريقيا، وشاركت في 89 مباراة كلاعبة لبلدها، أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل “رجلين آخرين”.

وفي بيان على تويتر، اتهمت فيرا باوف الاتحاد الهولندي لكرة القدم بمحاولة إبقاء محنتها طي الكتمان من خلال رفض فتح تحقيق كامل بالحادثة وقتها.

وعن تفاصيل الواقعة المشار إليها قالت “باوف” إنه أخفت هذا الأمر على مدى 35 عامًا وأبقته سرا عن الجميع وعن عائلتها وزميلاتها ولاعباتها”.

وأضافت:”حتى المقربين مني لا يعرفون عن هذا الاغتصاب الذي ارتكبه مسؤول مهم في كرة قدم عندما كنت لاعبة شابة.”

وأوضحت أنها في وقت لاحق، كانت هدفا لهجومين آخرين من قبل رجلين آخرين. وكان الثلاثة وقتها يعملون في كرة القدم الهولندية، بحسب بيان “باوف”.

واضافت: “فقط أولئك الذين أثق بهم كانوا يعرفون قبل اليوم الاعتداء الجنسي المنهجي، وإساءة استخدام السلطة، والتنمر، والترهيب، والعزلة التي واجهتها كلاعبة ومدربة للمنتخب في كرة القدم الهولندية”.

واستطردت:”على مدى السنوات القليلة الماضية، حاولت التأكد من أن يتم التحقيق في هذه القضية بطريقة عادلة ومنصفة من قبل سلطات كرة القدم الهولندية ولكن دون جدوى. فضل بعض الأشخاص عدم الإعلان عن هذا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية بدلاً من أن يقدموا لي الدعم الذي أحتاجه للحديث عن هذه القصة”.

وقالت:”لم يعد بإمكاني التزام الصمت”.

واعترف الاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB)، بأنه لم يستجب بالسرعة الكافية لمناشدة “باوف” وقتها بشأن هذه الاتهامات، لكنه قال إنه أحال القضية إلى محقق مستقل، بناءً على طلبها.

وذكرت “باوف” إنها تعلم الظهور على الملأ وكشف تفاصيل هذه الجريمة سيسلط الضوء على حياتها بطريقة لم تختبرها من قبل، لكنها تأمل من خلال هذه المصارحة “أن يشعر لاعبو كرة القدم والمدربين الشباب الآخرين الذين تعرضوا لأفعال مماثلة بالشجاعة الكافية ليخرجوا للعلن ويشرحوا مأساتهم.” حسب قولها.

من جانبه أكد الاتحاد الهولندي لكرة القدم أنه “مصدوم جدا من الأحداث التي وصفتها فيرا خلال محادثة العام الماضي”، وأنه عهد بعد ذلك بإجراء تحقيق إلى هيئة مستقلة.

كما تقدمت “باوف” بالشكر لاتحاد الكرة واللاعبين والطاقم الخلفي على دعمهم لها.

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المصدرالجارديان ، توتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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