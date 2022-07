إيمان البحر درويش.. أول ظهور له على التلفزيون بعد المطالبة بالإفراج عنه.. ماذا قال؟!(شاهد)

وطن- على خطى ما تم مع الفنانة آمال ماهر، أجرى الإعلامي المصري المقرب من النظام، محمد الغيطي مكالمة مع الفنان إيمان البحر درويش، عقب حالة الغضب التي اندلعت على مواقع التواصل الاجتماعي حول اختفائه منذ أغسطس/آب 2021.

وقال ايمان البحر درويش، خلال المكالمة التي بثت عبر برنامج “تقدر مع الغيطي” الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي بقناة “الشمس”:”انا زي الفل وكويس”، واعدا “الغيطي” بالظهور معه قريبا.

وأوضح”الغيطي” أن:”هذه المكالمة التي أجريتها مع ايمان البحر درويش كانت منذ حوالي أكثر من ساعتين وكان رايح يعمل علاج طبيعي، وطلبت منه اسجل جزء من المكالمة”.

وقال “الغيطي” أن:”ايمان البحر درويش قاللى انا مليش أي علاقة بأي حاجة تتقال عني، وهو بقاله فترة مختفي ولكنه كان قعد سنة مختفى بسبب غيبوبة في المخ، واَخر مرة شوفته غنا فيها كان قبل كورونا وكان بيحاول يقف مش قادر، في احتفالية المركز الكاثوليكي، وايديه كانت بترتعش”.

وتابع:”بقول لإعلام الإخوان ايها الحمقى الخونة العملاء بالوكالة الأغبية البغبغانات، انا مشوفتش اسوء منكم في طريقتكم في الكلام ولا شماتتهم في الموت، ايمان البحر درويش لا اتخطف ولا اتصفى ولا حصل معاه أي حاجة أمنية ولا معتقل ولا مختفى، وهو زي الفل، كفاية ترديد للأكاذيب”.

وكان “إسلام” نجل المطرب إيمان البحر درويش، قد رد على الأنباء التي ترددت عن اعتقال والده وإخفائه قسريًا.

وقال “إسلام” في بث مباشر، إن والده إيمان فى صحة جيدة ويتلقى علاجه بشكل طبيعي، وطالب بتوخي الدقة بشأن الأمر.

وتردد أول أمس الخميس، انباء عن الإفراج عن إيمان البحر درويش عقب الحملة التي شنها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والتي طالبت بالإفراج عنه.

وزعم ناشطون أن إيمان البحر درويش اعتقل بالفعل لكن تم الإفراج عنه تحت ضغط مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الإعلامي حسام الغمري: “نجل ايمان البحر درويش أكد انه في البيت وطبعا خرج بسبب دعمكم مع دعم اشقائنا العرب على السوشيال ميديا ولسه محتاجين الدعم ده.. لن نتوسل إلى منافق متلون حتى يخرج معتقل أو اثنين في ظل حوار فاسد لبيع أصول مصر”.

وعقب ظهوره الأخير مع الغيطي، زعم ناشطون بأن حملة الضغط هي من أجبرت النظام على إخراج آمال ماهر وإيمان البحر درويش.

وقال الناشط ومؤسس تيار الامة محمود فتحي:”مواقع التواصل أجبرت نظام الفساد والاستعباد على خروج آمال ماهر و إيمان البحر درويش حتى لو بالكذب تخيلوا دعوات انفعالية حققت نتائج فماذا لو تعاون شباب السوشيال على بناء تيار شعبي وقيادة جماعية ورؤية وخطة وأهداف محددة تدريجية !! أو لو تعاونوا بشكل عملي في حملات تدريجية مختلفة !!”.

يشار إلى أنه منذ أغسطس/آب 2021، وإيمان البحر درويش، نقيب الموسيقيين السابق، وحفيد الفنان الشعبي الشهير سيد درويش مختفٍ تماماً عن الوسط الإعلامي حتى ظهر اسمه في قائمة المطلوب الإفراج عنهم التي أعدتها لجنة رئاسية للإفراج عن المعتقلين.

وقبل اختفائه بنحو 9 أشهر، عكف درويش على انتقاد السلطة المصرية لا سيما فيما يتعلق بقضية سد النهضة، وتصريحه بأن “الحياة في مصر ظالمة”، وأنه يفكر في الهجرة والسفر إلى خارج مصر.

The last words of Iman El Bahr Darwish before his enforced disappearance by the Egyptian government last August 2021!#ايمان_البحر_درويش

