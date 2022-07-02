إيمان البحر درويش.. أول ظهور له على التلفزيون بعد المطالبة بالإفراج عنه.. ماذا قال؟!(شاهد)

وطن- على خطى ما تم مع الفنانة آمال ماهر، أجرى الإعلامي المصري المقرب من النظام، محمد الغيطي مكالمة مع الفنان إيمان البحر درويش، عقب حالة الغضب التي اندلعت على مواقع التواصل الاجتماعي حول اختفائه منذ أغسطس/آب 2021.

وقال ايمان البحر درويش، خلال المكالمة التي بثت عبر برنامج “تقدر مع الغيطي” الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي بقناة “الشمس”:”انا زي الفل وكويس”، واعدا “الغيطي” بالظهور معه قريبا.

مكالمة إيمان البحر درويش

وأوضح”الغيطي” أن:”هذه المكالمة التي أجريتها مع ايمان البحر درويش كانت منذ حوالي أكثر من ساعتين وكان رايح يعمل علاج طبيعي، وطلبت منه اسجل جزء من المكالمة”.

حالة إيمان البحر درويش

وقال “الغيطي” أن:”ايمان البحر درويش قاللى انا مليش أي علاقة بأي حاجة تتقال عني، وهو بقاله فترة مختفي ولكنه كان قعد سنة مختفى بسبب غيبوبة في المخ، واَخر مرة شوفته غنا فيها كان قبل كورونا وكان بيحاول يقف مش قادر، في احتفالية المركز الكاثوليكي، وايديه كانت بترتعش”.

وتابع:”بقول لإعلام الإخوان ايها الحمقى الخونة العملاء بالوكالة الأغبية البغبغانات، انا مشوفتش اسوء منكم في طريقتكم في الكلام ولا شماتتهم في الموت، ايمان البحر درويش لا اتخطف ولا اتصفى ولا حصل معاه أي حاجة أمنية ولا معتقل ولا مختفى، وهو زي الفل، كفاية ترديد للأكاذيب”.

نجل إيمان البحر درويش ينفي الإشاعات

وكان “إسلام” نجل المطرب إيمان البحر درويش، قد رد على الأنباء التي ترددت عن اعتقال والده وإخفائه قسريًا.

وقال “إسلام” في بث مباشر، إن والده إيمان فى صحة جيدة ويتلقى علاجه بشكل طبيعي، وطالب بتوخي الدقة بشأن الأمر.

نجل الفنان المصري ونقيب الموسيقيين السابق #إيمان_البحر_درويش ينفي شائعات اعتقال والده وإخفائه قسريا pic.twitter.com/r3Q5rf7Viu — إرم نيوز (@EremNews) July 1, 2022

أنباء الإفراج عن إيمان البحر درويش

وتردد أول أمس الخميس، انباء عن الإفراج عن إيمان البحر درويش عقب الحملة التي شنها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والتي طالبت بالإفراج عنه.

وزعم ناشطون أن إيمان البحر درويش اعتقل بالفعل لكن تم الإفراج عنه تحت ضغط مواقع التواصل الاجتماعي.

عوده #ايمان_البحر_درويش الي منزله يؤكد قوه #السوشيال_ميديا ف الضغط علي رقبه النظام الفاسد..

مليار مبروك لينا الانتصار علي العصابه في المعارك الصغيره وعقبال الانتصار الساحق ف المعركه الكبري. pic.twitter.com/LS009DMo2A — MOHAMED💪ABDELRAHMAN👈 (@mohamed041979) June 30, 2022

وقال الإعلامي حسام الغمري: “نجل ايمان البحر درويش أكد انه في البيت وطبعا خرج بسبب دعمكم مع دعم اشقائنا العرب على السوشيال ميديا ولسه محتاجين الدعم ده.. لن نتوسل إلى منافق متلون حتى يخرج معتقل أو اثنين في ظل حوار فاسد لبيع أصول مصر”.

نجل #ايمان_البحر_درويش أكد انه في البيت

وطبعا خرج بسبب دعمكم مع دعم اشقائنا العرب على السوشيال ميديا ولسه محتاجين الدعم ده🙏

لن نتوسل إلى منافق متلون حتى يخرج معتقل أو اثنين في ظل حوار فاسد لبيع أصول مصر

تفاعلوا على هاشتاج#اوقفوا_الاعدامات_في_مصر #اطلقوا_سراح_المعتقلين_في_مصر pic.twitter.com/X9cNFUXUKG — حسام الغمري (@HossamAlGhamry) July 1, 2022

وعقب ظهوره الأخير مع الغيطي، زعم ناشطون بأن حملة الضغط هي من أجبرت النظام على إخراج آمال ماهر وإيمان البحر درويش.

وقال الناشط ومؤسس تيار الامة محمود فتحي:”مواقع التواصل أجبرت نظام الفساد والاستعباد على خروج آمال ماهر و إيمان البحر درويش حتى لو بالكذب تخيلوا دعوات انفعالية حققت نتائج فماذا لو تعاون شباب السوشيال على بناء تيار شعبي وقيادة جماعية ورؤية وخطة وأهداف محددة تدريجية !! أو لو تعاونوا بشكل عملي في حملات تدريجية مختلفة !!”.

مواقع التواصل أجبرت نظام الفساد والاستعباد على خروج #آمال_ماهر و #إيمان_البحر_درويش حتى لو بالكذب تخيلوا دعوات انفعالية حققت نتائج فماذا لو تعاون شباب السوشيال على بناء تيار شعبي وقيادة جماعية ورؤية وخطة وأهداف محددة تدريجية !! أو لو تعاونوا بشكل عملي في حملات تدريجية مختلفة !! — محمود فتحي – Mahmoud Fathy (@MMFathy01) July 1, 2022

اختفاء إيمان البحر درويش

يشار إلى أنه منذ أغسطس/آب 2021، وإيمان البحر درويش، نقيب الموسيقيين السابق، وحفيد الفنان الشعبي الشهير سيد درويش مختفٍ تماماً عن الوسط الإعلامي حتى ظهر اسمه في قائمة المطلوب الإفراج عنهم التي أعدتها لجنة رئاسية للإفراج عن المعتقلين.

وقبل اختفائه بنحو 9 أشهر، عكف درويش على انتقاد السلطة المصرية لا سيما فيما يتعلق بقضية سد النهضة، وتصريحه بأن “الحياة في مصر ظالمة”، وأنه يفكر في الهجرة والسفر إلى خارج مصر.