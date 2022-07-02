الرئيسيةحياتناأخطر 7 شواطئ في العالم.. من الأفضل ألا تقترب منها
حياتنا

أخطر 7 شواطئ في العالم.. من الأفضل ألا تقترب منها

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
أخطر الشواطئ في العالم watanserb.com
أخطر الشواطئ في العالم

وطن-هناك العديد من الشواطئ التي من الأفضل عدم الاقتراب منها.

إذا كنت بصدد حجز إجازة على الشاطئ تحت أشعة الشمس، فتذكر أنه ليست كل الشواطئ متشابهة. خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمن. في الواقع، يمكن أن تكون بعض الشواطئ جميلة بقدر ما هي خطيرة.

لذلك تقدم لك صحيفة “أوك دياريو” الإسباينة، أدناه قائمة بأخطر الشواطئ في العالم؛ أين يوجدوا بالتحديد وما هي الأخطار التي يمكن أن تجدها فيهم.

أخطر شواطئ العالم

الجميع ينتظر فصل الصيف للاستمتاع بالشاطئ وبحمام شمسي. بيد أن هناك بعض الشواطئ التي من الأفضل عدم الاقتراب منها، لأنها ببساطة خطيرة.

جزيرة فريزر

تقع جزيرة فريزر في أستراليا وهي أخطر شاطئ في العالم ليس فقط بسبب إمكانية التعرض لهجمات القرش الأبيض الكبيرة، ولكن أيضًا لهجمات الدنغو. Dingoes وهي سلالة من الكلاب البرية موطنها أستراليا، ومثل العديد من الحيوانات، يمكن أن تشكل تهديدًا لسلامة الإنسان، خاصةً إذا تم إطعامها، وفق ترجمة “وطن“.

جزيرة فريزر
جزيرة فريزر

علاوة على ذلك، فهي موطن لقنديل البحر Irukandji الأكثر فتكًا في العالم، ويمكن أن تسبب اللدغة منه القيء والصداع والقلق والتشنج وحتى نزيف المخ. وهو ليس الحيوان القاتل الوحيد على الشاطئ، حيث تنتشر أيضًا مجموعات من رجل الحرب البرتغالي.

إذا لدغك أحد قنديل البحر، يمكنك إزالة المادة اللاذعة عن طريق شطف نفسك بماء البحر والماء الدافئ. أما في حال تعرضت لهجوم قنديل البحر من نوع Irukandji، يجب شطف اللدغة بالخل واستدعاء سيارة إسعاف على الفور.

يُعرف محيط أخطر شواطئ أستراليا في العالم بكونه قاسيًا بشكل استثنائي بسبب موجات المد والجزر القوية. لذا كن حذرًا للغاية إذا قررت السباحة حيث لا يوجد رجال إنقاذ يقومون بدوريات في جزيرة  فريزر ولا توجد علامات تحذير أيضا.

جزر بيكيني أتول

جزيرة بيكيني أوتول
جزيرة بيكيني أوتول

حتى منتصف القرن العشرين، كانت جزر مارشال جنة حقيقية. ومع ذلك، استخدمت الولايات المتحدة المنطقة لتجربة قنابلها النووية، ما جعلها وجهة محظورة. تم إسقاط قنابل أقوى بألف مرة من تلك التي كانت أُسقطت على مدينة هيروشيما في الحرب العالمية الثانية منذ سنوات. حتى اليوم توجد بقايا قنابل في قاع البحر.

شاطئ الكابل

شاطئ الكابل بأستراليا
شاطئ الكابل بأستراليا

يقع Cable Beach في أستراليا وهو من أخطر الشواطئ في العالم بسبب تماسيح المياه المالحة. على الرغم من أنها تبدو وكأنها جنة من الرمال الذهبية والمياه النقية الصافية، إلا أنها مغلقة تقريبًا على مدار السنة كإجراء احترازي.

شاطئ بوا فياجيم

شاطئ بوا فياجيم
شاطئ بوا فياجيم

في البرازيل، وبالتحديد في شاطئ بوا فياجيم، تم تسجيل 56 حالة وفاة على الأقل من هجمات أسماك القرش في العقدين الماضيين. هذا هو أعلى معدل وفيات في العالم: بنسبة 37٪.

شاطئ بلايا زيبوليت

شاطئ بلايا زيبوليت
شاطئ بلايا زيبوليت

يقع شاطئ Zipolite في المكسيك ويسمى “شاطئ الموت”، إنه من أخطر الشواطئ في العالم. على الرغم من جماله الطبيعي، فإنه شاطئ خطير جدًا. تسببت تياراته القوية في عدد كبير من حالات الغرق. تبدو وكأنها واحة رائعة، والحقيقة هي أن مياهها معروفة بتيارات جوفية قوية ومميتة تتطلب التواجد الدائم لمعدات الإنقاذ الخاصة.

شاطئ تشوباتي

شاطئ شوباتي
شاطئ شوباتي

المشكلة الكبيرة التي يواجهها شاطئ تشوباتي في بومباي، الهند؛ هي التلوث. تذهب جميع مصارف المدينة مباشرة إلى البحر، دون المرور عبر محطة معالجة مياه الصرف الصحي. بالنظر إلى أن 18 مليون شخص يعيشون في هذه المدينة، فمن السهل أن نفهم سبب حظر الاستحمام لأسباب صحية. ومع ذلك، في أيام الاحتفال يقفز العديد من الهنود في الماء؛ والبعض يصاب بعدوى مميتة.

شاطئ هانا كابا

جزيرة هاواي
جزيرة هاواي

في جزر هاواي  يتميز شاطئ Hanakapiai بتيارات  قوية جدًا تجعل السباحة في البحر أمرا  خطيرًا للغاية: لن تترك أمواج المحيط أي مخرج وستجرك إلى البحر دون أي فرصة للبقاء على قيد الحياة.

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

“شاهد” الاقتران العظيم الذي شهده العالم وأثار ضجة كبيرة في الدول الخليجية

الهدهد

“شاهد” طفل لبناني يعلم ابن زايد معنى الرجولة.. أرعب جنود الاحتلال ليستعيد دجاجته وهذا ما حصل

الهدهد

“نهاية كل ثور للمقصب”.. ناصر الدويلة يحذر دول الخليج من قادم الأيام وهذا ما قاله البلطجي والفاشلين

الهدهد

مستشار محمد بن زايد على مبدأ “اللي يتجوز أمي أقوله يا عمي”: بايدن “رجل حكيم” تحتاجه أمريكا والعالم

الهدهد

ملاذ الفاسدين وأكبر بؤرة لغسيل الأموال بالعالم.. 82 ألف مليونير بالإمارات يملكون ثروات فائقة وإحصائية تكشف المستور

تقارير

قصة حب تجاوزت الحدود.. صحيفة إسرائيلية تكشف تهافت الإسرائيليين على دبي لتناول بوظة من الحمص!

حياتنا

تعمدت اظهار مفاتنها لإثارة غريزة الحضور.. “شاهد” ما فعلته ليلى علوي على السجادة الحمراء بالجونة!

الهدهد

وزير الخارجية البريطاني السابق أراد أن يكسب ثقة البريطانيين: الإسلام أرجع العالم “قروناً” إلى الوراء

حياتنا

شاهد| عجائب الدنيا السبع وُجهته القادمة.. عُماني يجوب العالم “رأساً على عقب” لهذا الهدف

الهدهد

نسبة نموه هي الأسرع بين الأديان.. “الجارديان”: الإسلام سيجتاح المعمورة بحلول 2060 وسيصبح الديانة الأولى

فيديو

“جايبينكم ببلاش”..  فيديو| مسؤول سعودي يذل مشجعين سعوديين قدموا لتشجيع منتخبهم في روسيا

الهدهد

#هيئة_كبار_العلماء هاجمت “الجزيرة” وتجاهلت اعتقال العلماء ونهب جيوب السعوديين لدفع الجزية الأمريكية!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

“المرزوقي” يشيد بعزيمة الحراك السوداني وثباته في وجه نظام انقلابي مدعوم من محور الشر

إيمان البحر درويش.. أول ظهور له على التلفزيون بعد المطالبة بالإفراج عنه.. ماذا قال؟!(شاهد)

“حمام من الذهب”.. فيديو من داخل قصر تركي آل الشيخ يكشف حجم البذخ الذي يعيش فيه

نيكولا شلهوب يتحدى وزير داخلية بلاده ويدعم المثليين جنسياً في لبنان (فيديو)

لسانها الطويل أشعل البلاد.. العليا الهندية تنتقد تصريحات “شارما” بشأن “النبي” وتطالبها بالاعتذار

الفيفا يكشف مميزات كرة كأس العالم 2022 شبه الآلية (فيديو)

لفتة جميلة لأمير قطر مع مشجع جزائري طلب توقيعه على قميص المنتخب في افتتاح “وهران2022” (شاهد)

اعترافات قاتل شيماء جمال القاضي أيمن حجاج .. هكذا حاول خداع المحققين!

شيماء جمال.. “شاهد” الفيديو الذي يوثق ظهورها الأخير قبل قتلها بلحظات ومفاجأة مدوية حول عدد القتلة!

صور لزلزال إيران المدمر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا