أخطر 7 شواطئ في العالم.. من الأفضل ألا تقترب منها

وطن-هناك العديد من الشواطئ التي من الأفضل عدم الاقتراب منها.

إذا كنت بصدد حجز إجازة على الشاطئ تحت أشعة الشمس، فتذكر أنه ليست كل الشواطئ متشابهة. خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمن. في الواقع، يمكن أن تكون بعض الشواطئ جميلة بقدر ما هي خطيرة.

لذلك تقدم لك صحيفة “أوك دياريو” الإسباينة، أدناه قائمة بأخطر الشواطئ في العالم؛ أين يوجدوا بالتحديد وما هي الأخطار التي يمكن أن تجدها فيهم.

أخطر شواطئ العالم

الجميع ينتظر فصل الصيف للاستمتاع بالشاطئ وبحمام شمسي. بيد أن هناك بعض الشواطئ التي من الأفضل عدم الاقتراب منها، لأنها ببساطة خطيرة.

جزيرة فريزر

تقع جزيرة فريزر في أستراليا وهي أخطر شاطئ في العالم ليس فقط بسبب إمكانية التعرض لهجمات القرش الأبيض الكبيرة، ولكن أيضًا لهجمات الدنغو. Dingoes وهي سلالة من الكلاب البرية موطنها أستراليا، ومثل العديد من الحيوانات، يمكن أن تشكل تهديدًا لسلامة الإنسان، خاصةً إذا تم إطعامها، وفق ترجمة “وطن“.

علاوة على ذلك، فهي موطن لقنديل البحر Irukandji الأكثر فتكًا في العالم، ويمكن أن تسبب اللدغة منه القيء والصداع والقلق والتشنج وحتى نزيف المخ. وهو ليس الحيوان القاتل الوحيد على الشاطئ، حيث تنتشر أيضًا مجموعات من رجل الحرب البرتغالي.

إذا لدغك أحد قنديل البحر، يمكنك إزالة المادة اللاذعة عن طريق شطف نفسك بماء البحر والماء الدافئ. أما في حال تعرضت لهجوم قنديل البحر من نوع Irukandji، يجب شطف اللدغة بالخل واستدعاء سيارة إسعاف على الفور.

يُعرف محيط أخطر شواطئ أستراليا في العالم بكونه قاسيًا بشكل استثنائي بسبب موجات المد والجزر القوية. لذا كن حذرًا للغاية إذا قررت السباحة حيث لا يوجد رجال إنقاذ يقومون بدوريات في جزيرة فريزر ولا توجد علامات تحذير أيضا.

جزر بيكيني أتول

حتى منتصف القرن العشرين، كانت جزر مارشال جنة حقيقية. ومع ذلك، استخدمت الولايات المتحدة المنطقة لتجربة قنابلها النووية، ما جعلها وجهة محظورة. تم إسقاط قنابل أقوى بألف مرة من تلك التي كانت أُسقطت على مدينة هيروشيما في الحرب العالمية الثانية منذ سنوات. حتى اليوم توجد بقايا قنابل في قاع البحر.

شاطئ الكابل

يقع Cable Beach في أستراليا وهو من أخطر الشواطئ في العالم بسبب تماسيح المياه المالحة. على الرغم من أنها تبدو وكأنها جنة من الرمال الذهبية والمياه النقية الصافية، إلا أنها مغلقة تقريبًا على مدار السنة كإجراء احترازي.

شاطئ بوا فياجيم

في البرازيل، وبالتحديد في شاطئ بوا فياجيم، تم تسجيل 56 حالة وفاة على الأقل من هجمات أسماك القرش في العقدين الماضيين. هذا هو أعلى معدل وفيات في العالم: بنسبة 37٪.

شاطئ بلايا زيبوليت

يقع شاطئ Zipolite في المكسيك ويسمى “شاطئ الموت”، إنه من أخطر الشواطئ في العالم. على الرغم من جماله الطبيعي، فإنه شاطئ خطير جدًا. تسببت تياراته القوية في عدد كبير من حالات الغرق. تبدو وكأنها واحة رائعة، والحقيقة هي أن مياهها معروفة بتيارات جوفية قوية ومميتة تتطلب التواجد الدائم لمعدات الإنقاذ الخاصة.

شاطئ تشوباتي

المشكلة الكبيرة التي يواجهها شاطئ تشوباتي في بومباي، الهند؛ هي التلوث. تذهب جميع مصارف المدينة مباشرة إلى البحر، دون المرور عبر محطة معالجة مياه الصرف الصحي. بالنظر إلى أن 18 مليون شخص يعيشون في هذه المدينة، فمن السهل أن نفهم سبب حظر الاستحمام لأسباب صحية. ومع ذلك، في أيام الاحتفال يقفز العديد من الهنود في الماء؛ والبعض يصاب بعدوى مميتة.

شاطئ هانا كابا

في جزر هاواي يتميز شاطئ Hanakapiai بتيارات قوية جدًا تجعل السباحة في البحر أمرا خطيرًا للغاية: لن تترك أمواج المحيط أي مخرج وستجرك إلى البحر دون أي فرصة للبقاء على قيد الحياة.