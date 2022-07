أبو تريكة يستثمر أمواله في مجال الملابس بشراكة قطرية

وطن – اقتحم الكابتن محمد أبو تريكة 43 عاماً، نجم فريق الأهلي والمنتخب المصري السابق، مجال عالم الملابس ( الأزياء) للرجال، بالشركة مع زميله القطري محمد سعدون الكواري ومصمم الأزياء التركي باريش كوربال.

وأفاد موقع (Goal) المتخصص في عالم كرة القدم، بأن المصري أبو تريكة فتح مع شركائه المتجر الثاني في العاصمة القطرية (الدوحة)، المعروف باسم (باريش بيسبوك)، كما أن الفرع الأول في العاصمة التركية (إسطنبول) ويزوره الآلاف من الزبائن على مدار العام.

وبين الموقع العالمي، بأن متجر (باريش بيسبوك) المملوك للكابتن محمد أبو تريكة وشركائه. يختص في تصميم وبيع الملابس الرجالية، سواء البدل الرسمية أو حتى الملابس (الكاجوال)، بالإضافة إلى الأحذية والإكسورات. ذات الماركات العالمية المعروفة.

كما وأردف، ” باريش بيسبوك يتعاقد مع العديد من الجهات لتزويدهم بالملابس الرسمية خلال المناسبات الخاصة، ويعد منتخب قطر أحد أكبر زبائن العلامة التجارية. حيث اتدرى منها خلال تواجده في كوبا أمريكا 2019″.

وأشار الموقع، بأن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السويسري جياني إنفاتينو، قد ارتدى بدلته الرسمية من متجر ( باريش بيسبوك)، خلال حفل توزيع جوائز الأفضل للفيفا لعام 2021.

كما وشارك أبو تريكة في 420 مباراة مع مختلف الأندية طوال مشواره الكروي، مسجلاً 184 هدفاً، لكن على صعد مشاركته الدولي مع منتخب مصر الذي لعب في صفوفه 100 مباراة في كافة البطولات المختلفة. استطاع من خلالها تسجيل 38 هدفاً.

@barisbespoke

أحذية مصنوعة يدوياً لتتماشى مع أناقتك لدى Baris Bespoke في بورتو أرابيا، اللؤلؤة-قطر

Handmade boots customised to match your elegance at Baris Bespoke in Porto Arabia, The Pearl-Qatar#discoverthepearl #thepearlqatar pic.twitter.com/8aVm33QiLi

— The Pearl-Qatar (@ThePearlQatar) September 20, 2019