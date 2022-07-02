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رياضة

أبو تريكة يستثمر أمواله في مجال الملابس بشراكة قطرية

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
استثمار أبو تريكة بشركة قطرية في مجال الملابس watanserb.com
استثمار أبو تريكة بشركة قطرية في مجال الملابس

وطن – اقتحم الكابتن محمد أبو تريكة 43 عاماً، نجم فريق الأهلي والمنتخب المصري السابق، مجال عالم الملابس ( الأزياء) للرجال، بالشركة مع زميله القطري محمد سعدون الكواري ومصمم الأزياء التركي باريش كوربال.

وأفاد موقع (Goal) المتخصص في عالم كرة القدم، بأن المصري أبو تريكة فتح مع شركائه المتجر الثاني في العاصمة القطرية (الدوحة)، المعروف باسم (باريش بيسبوك)، كما أن الفرع الأول في العاصمة التركية (إسطنبول) ويزوره الآلاف من الزبائن على مدار العام.

استثمار أبو تريكة في مجال الملابس

وبين الموقع العالمي، بأن متجر (باريش بيسبوك) المملوك للكابتن محمد أبو تريكة وشركائه. يختص في تصميم وبيع الملابس الرجالية، سواء البدل الرسمية أو حتى الملابس (الكاجوال)، بالإضافة إلى الأحذية والإكسورات. ذات الماركات العالمية المعروفة.

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كما وأردف، ” باريش بيسبوك يتعاقد مع العديد من الجهات لتزويدهم بالملابس الرسمية خلال المناسبات الخاصة، ويعد منتخب قطر أحد أكبر زبائن العلامة التجارية. حيث اتدرى منها خلال تواجده في كوبا أمريكا 2019″.

إنفانتينو زبونه

وأشار الموقع، بأن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السويسري جياني إنفاتينو، قد ارتدى بدلته الرسمية من متجر ( باريش بيسبوك)، خلال حفل توزيع جوائز الأفضل للفيفا لعام 2021.

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كما وشارك أبو تريكة في 420 مباراة مع مختلف الأندية طوال مشواره الكروي، مسجلاً 184 هدفاً، لكن على صعد مشاركته الدولي مع منتخب مصر الذي لعب في صفوفه 100 مباراة في كافة البطولات المختلفة. استطاع من خلالها تسجيل 38 هدفاً.

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ويعمل جوهرة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة، منذ اعتزال عالم كرة القدم في ديسمبر عام 2023، محللاً في شبكة قنوات ( بي أن سبورتس) الرياضية المملوكة لدولة قطر. منذ كأس العالم عام 2014 وإلى يومنا هذا.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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