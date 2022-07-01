نيرة أشرف .. 5 ملايين جنيه قابلة للزيادة لأسرة طالبة المنصورة مقابل هذا الأمر (شاهد)

وطن- زعمت شقيقة طالبة المنصورة، نيرة أشرف، الذي قتلها زميلها محمد عادل أمام الجامعة الشهر الماضي، أنه عرض عليهم مبلغ 5 ملايين جنيه قابل للزيادة مقابل عتق رقية القاتل.

ووفقا لما أكده موقع “القاهرة24“، فقد أكدت “غدير” الشقيقة الكبرى لنيرة أشرف إنهم تفاجؤوا بوجود أكونت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يرسل رسائل لهم تحتوي على عرض مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه، وأن هذا المبلغ قابل للزيادة 6 أو 7 ملايين جنيه، على أن يكون هذا المبلغ نظير فك دية محمد عادل.

عرض دية على أهل نيرة أشرف مقابل الإفراج عن المتهم

وبحسب الموقع، فقد نشرت شقيقة نيرة أشرف، حساب الشخص الذي راسلها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث كان يحتوي على عدد من العبارات التي تبرر الدية للطالب محمد عادل، حيث قال مرسل الرسائل: نيرة عند ربنا ومش هتستفاد حاجة لما المتهم يتعدم.

وأضاف: مفيهاش حاجة كل الناس بتعمل كدا، وتبقى دية على روح نيرة، وأهو أهلها يسيبوا البيت ويبعدوا عن الذكريات، ويجيبوا شقة في القاهرة، ولا يزودوا المبلغ وتبقى دية مش قصاص”.

رد شقيقة نيرة أشرف على العرض

من جانبها، علق شقيقة نيرة عبر منشور علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فسيبوك:” تلك العرض مرفوضة ولن تتنازل عن حق شقيقتي، وخير دليل إننا لا نقبل التعويض عن دم أختنا، ردي على هذا العرض لأن كل نقطة دم نزلت منها لا تساوى ملء الأرض ذهب، والقصاص من القاتل هو مطلبنا”.

الحكم بإعدام قاتل نيرة أشرف

وقررت محكمة جنايات المنصورة، الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

والأحد الماضي، عقدت محكمة جنايات المنصورة في مصر أولى جلسات، محاكمة الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وشهد محيط المحكمة تشديدات أمنية مكثفة على كل المداخل، وانتشرت قوات الأمن المركزي المصرية بمحيط القاعة، استعدادا لبدء المحاكمة.

وكانت النيابة العامة في مصر أصدرت، الأربعاء الماضي، بيانا بشأن الجريمة التي تعرضت لها الفتاة المصرية نيرة أشرف، قبل أيام، على يد أحد زملائها، على بوابة جامعة المنصورة، في حادثة هزت البلاد.

وأمر النائب العام المصري بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة نيرة المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار.