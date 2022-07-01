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فيديو “مسرب” عن لقاء جمع قاسم سليماني بالموساد الإسرائيلي..فرانس برس تكشف حقيقته!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
قاسم سليماني watanserb.com
قاسم سليماني

وطن- في إطار الاتهامات المتبادلة بين إيران ومناهضيها في المنطقة، تداول ناشطون معارضون للسياسة الإيرانية مقطع فيديو زعموا أنه “مسرب” لقائد فيلق القدس الراحل في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني ادعوا فيه أنّه خلال اجتماع له مع عناصر من الموساد الإسرائيلي.

من جانبها، أكدت وكالة “فرانس برس” عبر خدمتها لتقصي الحقائق، أنّ الفيديو في الحقيقة تم نشره سابقا في وكالات أنباء إيرانية عدة، وكان يجمع “سليماني” بالمخرج الإيراني نادر طالب زاده.

وظهر في الفيديو رجل بلحية بيضاء يتقدّم نحو طاولة يجلس إليها عدد من الأشخاص، من بينهم القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، ويسلّم عليهم.

مغردون يزعمون لقاء “سليماني” بالموساد

وجاء في أحد التعليقات على مقطع الفيديو: “بعد أن رفعت إسرائيل السرية عن إيران… لقاء سليماني مع مخابرات الكيان الصهيوني فيديو مسرب”.

وحظي الفيديو بآلاف التفاعلات في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في موقع “تويتر”.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أنّ عناصر عدة تثير الشك في أن يكون الفيديو “مسرباً”، إذ تبدو القاعة التي صور فيها مجهزة لمناسبة ما، ويبدو عدد من الأشخاص يجلسون إلى طاولات متفرقة.

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وأكدت “فرنس برس” أنّ الفيديو منشور في مواقع وكالات إيرانية عدة، ما يزيل عنه شبهة “التسريب”.

ويظهر في بداية المقطع المخرج طالب زاده وهو يسلّم على المخرج الإيراني إبراهيم حاتمي كيا.

أبادي يروي تفاصيل الواقعة

وكان الكاتب والباحث الايراني حميد داوود أبادي كتب سابقاً عن هذا اللقاء الذي جمعه بسليماني عام 2018، وأوضح حينها أنّ المناسبة كانت “حفلة زفاف ابنة إحسان محمد حساني، رئيس منظمة أوج ميديا ارت”.

وروي أبادي كيف أجلسه حساني إلى طاولة “سليماني”، مشيراً إلى جلوس كل من “المخرج إبراهيم حاتمي كيا، الكاتب جولالي بابائي، رئيس مكتب أدب المقاومة والفنون مرتضى سرهنجي، ورئيس القسم الفني محسن مؤمني” إلى الطاولة التي جلس عليها سليماني.

مقتل قاسم سليماني

يُذكر أنّ قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليمانيكان قد قتل ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بقصف صاروخي مروحي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي، في 3 كانون الثاني/يناير 2020.

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المصدرتويتر، فرانس برس، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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