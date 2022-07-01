فيديو “مسرب” عن لقاء جمع قاسم سليماني بالموساد الإسرائيلي..فرانس برس تكشف حقيقته!

وطن- في إطار الاتهامات المتبادلة بين إيران ومناهضيها في المنطقة، تداول ناشطون معارضون للسياسة الإيرانية مقطع فيديو زعموا أنه “مسرب” لقائد فيلق القدس الراحل في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني ادعوا فيه أنّه خلال اجتماع له مع عناصر من الموساد الإسرائيلي.

من جانبها، أكدت وكالة “فرانس برس” عبر خدمتها لتقصي الحقائق، أنّ الفيديو في الحقيقة تم نشره سابقا في وكالات أنباء إيرانية عدة، وكان يجمع “سليماني” بالمخرج الإيراني نادر طالب زاده.

وظهر في الفيديو رجل بلحية بيضاء يتقدّم نحو طاولة يجلس إليها عدد من الأشخاص، من بينهم القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، ويسلّم عليهم.

مغردون يزعمون لقاء “سليماني” بالموساد

وجاء في أحد التعليقات على مقطع الفيديو: “بعد أن رفعت إسرائيل السرية عن إيران… لقاء سليماني مع مخابرات الكيان الصهيوني فيديو مسرب”.

💢 بعد ان رفعت إسرائيل 🇮🇱 السرية عن إيران .. لقاء سليماني مع مخابرات الكيان الصهيوني فيديو مسرب‼️

و عاشت المئاومة pic.twitter.com/Z78aKlYe5K — عبد الحميد العاني 🇮🇶 (@hamid_alani) June 27, 2022

وحظي الفيديو بآلاف التفاعلات في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في موقع “تويتر”.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أنّ عناصر عدة تثير الشك في أن يكون الفيديو “مسرباً”، إذ تبدو القاعة التي صور فيها مجهزة لمناسبة ما، ويبدو عدد من الأشخاص يجلسون إلى طاولات متفرقة.

فيديو مسرّب لـ قاسم سليماني مع المخابرات الإسرائيلية. الفيديو تم تسريبه بعدما رفعت اسرائيل الحظر. هي الشراكة الواضحة بين عدوّي #لبنان اسرائيل وايران…#حزب_الله pic.twitter.com/GPUPSsfTqy — Rami Naim (@NAIMRami) June 28, 2022

وأكدت “فرنس برس” أنّ الفيديو منشور في مواقع وكالات إيرانية عدة، ما يزيل عنه شبهة “التسريب”.

ويظهر في بداية المقطع المخرج طالب زاده وهو يسلّم على المخرج الإيراني إبراهيم حاتمي كيا.

أبادي يروي تفاصيل الواقعة

وكان الكاتب والباحث الايراني حميد داوود أبادي كتب سابقاً عن هذا اللقاء الذي جمعه بسليماني عام 2018، وأوضح حينها أنّ المناسبة كانت “حفلة زفاف ابنة إحسان محمد حساني، رئيس منظمة أوج ميديا ارت”.

وروي أبادي كيف أجلسه حساني إلى طاولة “سليماني”، مشيراً إلى جلوس كل من “المخرج إبراهيم حاتمي كيا، الكاتب جولالي بابائي، رئيس مكتب أدب المقاومة والفنون مرتضى سرهنجي، ورئيس القسم الفني محسن مؤمني” إلى الطاولة التي جلس عليها سليماني.

مقتل قاسم سليماني

يُذكر أنّ قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليمانيكان قد قتل ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بقصف صاروخي مروحي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي، في 3 كانون الثاني/يناير 2020.