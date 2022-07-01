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فضيحة صحيفة “الشعب” الجزائرية.. المنتخب المغربي يطيح بمديرها العام (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
إقالة مصطفى هميسي watanserb.com
إقالة مصطفى هميسي

وطن- تسببت فضيحة إعلامية قامت بها جريدة الشعب الحكومية الجزائرية بإقالة المدير العام للجريدة مصطفى هميسي، وفقا لما أكدته وكالة الأنباء الجزائرية.

وبحسب الوكالة الجزائرية، فقد أقالت وزارة الاتصال المدير العام لجريدة الشعب الحكومية، مصطفى هميسي، على خلفية إظهار غلاف الجريدة لصورة المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 18 سنة على أنه المنتخب الجزائري.

وذكر بيان لوزارة الاتصال أنه تم “إنهاء مهام مصطفى هميسي على رأس الجريدة العمومية “الشعب” لارتكابه خطأ فادحا”.

وأضاف البيان أنه “تم تعيين السيد جمال لعلامي مديرا عاما جديدا على رأس الجريدة”، الذي كان يشغل إلى غاية تعيينه الجديد، منصب مدير عام الجريدة اليومية العمومية “المساء”.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا بكثافة صورة عدد الجريدة الذي مثل الفضيحة الإعلامية خلال أثناء استضافة مدينة وهران لدورة ألعاب البحر المتوسط.

لاعبون مغاربة بدلا من جزائريين

وأظهرت الصحيفة في خبرها الذي تسبب في إقالة مديرها العام ثلاثة لاعبين من المنتخب المغربي وهم يقفون استعدادا لنشيدهم الوطني في منافسات ألعاب البحر المتوسط، وكتب عليها من أعلى “الخضر الديكة.. نهائي قبل الأوان”، في إشارة إلى مباراة المنتخبين الجزائري والفرنسي الحاسمة للتأهل للدور الثاني من منافسات الألعاب المتوسطية.

من هو مصطفى هميسي؟

ويعد مصطفى هميسي واحدا من الصحافيين المخضرمين في الجزائر، حيث عاش مرحلة ما قبل التعددية الإعلامية سنوات الثمانينات، وعُرف عنه قربه من رئيس الحكومة سابقا مولود حمروش.

كما خاض هميسي تجربة سياسية مع حزب الحرية والعدالة الذي أسسه الراحل محند أوسعيد بلعيد، وزير الإعلام السابق، والذي شغل منصب المتحدث باسم الرئيس عبد المجيد تبون، قبل وفاته.
المنتخب الجزائري يودع البطولة

وودع المنتخب الجزائري، الخميس، دورة ألعاب البحر المتوسط عقب خسارته امام فرنسا 3-2 بالجولة الأخيرة بدور المجموعات، وبذات الجولة تعادل المنتخب المغربي مع اسبانيا 1-1.
وتأهل منتخب فرنسا الى نصف نهائي دورة العاب البحر المتوسط كمتصدر للمجموعة الاولى برصيد 7 نقاط، فيما حل المنتخب المغربي وصيفاً برصيد 4 نقاط، وجاء في المركز الثالث منتخب الجزائر برصيد 3 نقاط، وتذيل منتخب اسبانيا المجموعة بنقطتين.

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المصدرتويتر، وكالة الأنباء الجزائرية، الشعب، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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