عمدة مكسيكي يتزوج من تمساح .. ربطوا فكيّ “العروس” كي لا تعضّ عريسها! (فيديو)

وطن – في واقعة غريبة، تزوج عمدة مكسيكي من تمساح، كجزء من طقوس قديمة لجلب الحظ إلى القرية في جنوب غرب المكسيك.

عمدة مكسيكي يتزوج من تمساح

عمدة قرية “سان بيدرو هواميلولا”، فيكتور هوغو سوسا، تزوّج من التمساح، في احتفال طغت عليه الموسيقى التقليدية ورقص المحتفلين.

يُعتقد أن التمساح البالغ من العمر سبع سنوات، والمشار إليها باسم “Little Princess”، هي “إله يمثل الأرض” وزواجها من الزعيم المحلي يرمز إلى انضمام البشر إلى الإله.بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

بينما حمل العمدة عروسه التمساح بين ذراعيه في الشوارع، بينما تم تقييد فك التمساح لمنع أي عض غير مرغوب فيه أثناء الطقوس.

في حين قالت إيليا إديث أجيلار، التي نظمت حفل الزفاف: “إنه يمنحني الكثير من السعادة ويجعلني فخوراً بجذوري. إنه تقليد جميل جدا.”

كما أضافت أنه امتياز أن يتم تكليفها بتنفيذ الحفل. وقالت إنها أمضت الكثير من الوقت في القلق بشأن ما سترتديه العروس.

بينما قال العمدة سوسا: “نطلب من الطبيعة هطول أمطار كافية، وغذاء كافٍ، وأن يكون لدينا أسماك في النهر”.

يمكن القول إن أواكساكا، الواقعة في جنوب المكسيك الفقير، هي أغنى البلاد بثقافة السكان الأصليين وموطن للعديد من المجموعات التي حافظت بعناد على لغاتها وتقاليدها.

كما أن سان بيدرو هواميلولا هي قرية صيد صغيرة على ساحل المحيط الهادئ في أواكساكا.