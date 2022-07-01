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عمدة مكسيكي يتزوج من تمساح .. ربطوا فكيّ “العروس” كي لا تعضّ عريسها! (فيديو)

كجزء من طقوس قديمة لجلب الحظ

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
عمدة مكسيكي يتزوج تمساح watanserb.com
عمدة مكسيكي يتزوج تمساح

وطن – في واقعة غريبة، تزوج عمدة مكسيكي من تمساح، كجزء من طقوس قديمة لجلب الحظ إلى القرية في جنوب غرب المكسيك.

عمدة مكسيكي يتزوج من تمساح

عمدة قرية “سان بيدرو هواميلولا”، فيكتور هوغو سوسا، تزوّج من التمساح، في احتفال طغت عليه الموسيقى التقليدية ورقص المحتفلين.

يُعتقد أن التمساح البالغ من العمر سبع سنوات، والمشار إليها باسم “Little Princess”، هي “إله يمثل الأرض” وزواجها من الزعيم المحلي يرمز إلى انضمام البشر إلى الإله.بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

بينما حمل العمدة عروسه التمساح بين ذراعيه في الشوارع، بينما تم تقييد فك التمساح لمنع أي عض غير مرغوب فيه أثناء الطقوس.

في حين قالت إيليا إديث أجيلار، التي نظمت حفل الزفاف: “إنه يمنحني الكثير من السعادة ويجعلني فخوراً بجذوري. إنه تقليد جميل جدا.”

كما أضافت أنه امتياز أن يتم تكليفها بتنفيذ الحفل. وقالت إنها أمضت الكثير من الوقت في القلق بشأن ما سترتديه العروس.

بينما قال العمدة سوسا: “نطلب من الطبيعة هطول أمطار كافية، وغذاء كافٍ، وأن يكون لدينا أسماك في النهر”.

يمكن القول إن أواكساكا، الواقعة في جنوب المكسيك الفقير، هي أغنى البلاد بثقافة السكان الأصليين وموطن للعديد من المجموعات التي حافظت بعناد على لغاتها وتقاليدها.

كما أن سان بيدرو هواميلولا هي قرية صيد صغيرة على ساحل المحيط الهادئ في أواكساكا.

 

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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