الجمعة, يوليو 1, 2022
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حياتنا

“سكرتيرة عربية” تتهم سفير دولة إفريقية في الكويت بهتك عرضها.. ما القصة؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
هتك عرض سكرتيرة في الكويت watanserb.com
تعرض سكرتيرة لدى احدى سفارات الدول الافريقية في الكويت الى هتك عرض

وطن – أبلغت “سكرتيرة عربية” تعمل في إحدى السفارات الإفريقية في الكويت، عن تعرضها لخدش حيائها وهتك عرض من قبل سفير تلك الدولة التي لم يتم كشف اسمها.

وقدمت السكرتيرة، بلاغا إلى السلطات قالت فيه إن السفير الإفريقي استدرجها إلى مكتبه، وأمسك يدها واحتضنها.

وأشارت المُبلّغة أنّها تمكنت من الإفلات والخروج من السفارة.

يأتي هذا فيما نقلت صحيفة الرأي الكويتية عن مصادر أمنية، لم تكشف هويتها، أنه تم تسجيل قضية بالواقعة التي أمرت النيابة العامة بتصنيفها جناية هتك عرض، وأنه سيتم إبلاغ وزارة الخارجية بتقرير عن الواقعة.

وفي جوان / يونيو الماضي، تعرضت امرأة أمريكية في الكويت إلى “هتك عرض” على يد أحد الأشخاص في طريق عام، بعدما اعترضها وحاول التعدي عليها.

وقالت السيدة إنه أثناء سيرها بمركبتها بمنطقة حولي فوجئت بقائد مركبة يرتدي ملابس رياضية يلاحقها ويحاول إيقافها عنوة، ثم أغلق الطريق عليها وأجبرها على التوقف وترجل وعرض عليها تزويدها برقم هاتفه حتى يكون صديقاً لها فرفضت، بحسب قولها لرجال الأمن.

يشار أيضًا إلى أنه في نهاية آيار / مايو الماضي، أبلغت مقيمة عربية في الكويت عن تعرضها للاغتصاب بعد خطفها والاعتداء عليها بالضرب على يد مواطن من “أصحاب السوابق”.

والفتاة مصرية الجنسية وتدعى نائلة حسن، وقد تصدر اسمها التريند في الكويت تحت وسم “حق نايله حسن”، بعد أن روت ما حدث معها على يد المتهم.

وقالت نائلة إن المتهم استدرجها بالحيلة بزعم إنجاز معاملة، ثم توجه بها إلى بر السالمي، حيث اعتدى عليها.

وأضافت: “ادعى أنني كنت أريد سرقته، وقام بضربي، لكن الطب الشرعي تحفظ على ملابسي، والشرطة تحفظت على حتى لا أستحم أو أغير الملابس”.

وعلى الفور، أمر وكيل النائب العام في الكويت تكليف رجال مباحث العاصمة بضبط وإحضار مواطن من أرباب السوابق على خلفية اتهامه من قبل وافدة عربية في العقد الثالث باختطافها تحت التهديد والضرب والتوجه بها إلى بر السالمي والاعتداء عليها حسب تأكيد المجني عليها.

وتبين أن المدعى عليه من أرباب السوابق في قضايا تعاطي المخدرات والسرقة والسلب، وسبق أن انتحل صفة ابن أحد نواب مجلس الأمة.

كما تبين أنه مسجل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية أنها تقيم في منطقة الرميثية، والواقعة بدأت من اشبيليه، ولم يعرف هل اختطفت بالإكراه أم استدرجت بالحيلة بزعم إنجاز معاملة أو ما شابه ومن ثم التوجه بها إلى البر والاعتداء عليها.

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المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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