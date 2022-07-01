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اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 2 يوليو 2022

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سعر الذهب في سلطنة عمان watanserb.com
سعر الذهب في سلطنة عمان

وطن- سجلت أسعار الذهـب في سلـطنة عمان اليوم، السبت 2 يوليو 2022، ارتفاعا بسيطا في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 22.46 ريالا للجرام، ما يعادل 58.33 دولارا.

بينما جاء سـعــر الذهــب عيار 22 عند 20.59 ريال للجرام ما يعادل 53.47 دولارًا.

وبلغ سعــر ذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 19.66 ريال بما يعادل 51.04 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 16.85 ريالا، أي ما يعادل 43.75 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعـار الذهب في سلطنة عمان، 13.10 ريال بما يعادل 34.02 دولار، بينما عيار 12 بلغ 11.23 ريال بما يعادل 29.16 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الجمعة 698.63 ريال بما يعادل 1,814 دولارًا، وسعـر الجنيه الذهب 157.25 ريال بما يعادل 408.31 دولار.

أما سـعـر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 22,464 ريالًا بما يعادل 58,328 دولارًا.

يشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

وتراجعت أسعار الذهب عالميا، بعد قرار مجموعة الدول السبع بحظر واردات المعدن الروسي ومع استمرار ترقب المخاوف الاقتصادية.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس تراجعا بنسبة 0.2% أو 3.60 دولار ليسجل 1821.20 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا هذا الأسبوع بعد إعلان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وكندا فرض حظر على واردات الذهب الجديدة من روسيا، أثناء قمة زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى.

وآنذاك، قالت الحكومة البريطانية، إن هذا الإجراء له تأثير عالمي، إذ يغلق تداول السلعة خارج الأسواق الدولية الرسمية، ما يحقق تأثيرا كبيرا في قدرة النظام الروسي على جمع الأموال.

وصرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأنه في ظل اندفاع النخبة الروسية صوب شراء الذهب ضمن مساعي تفادي الآثار المالية المترتبة على العقوبات، فإن عملية فرض الحظر ستلحق الضرر بطريقة مباشرة بالنخبة الحاكمة في روسيا.

وأشار إلى أن فرض حظر على الاستيراد، يشمل تطبيقه على الذهب سواء المستخرج أو المكرر حديثا.

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 1 يوليو 2022.. انخفاض ملحوظ

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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