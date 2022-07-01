حقيقة اعتقال إيمان البحر درويش وإخفائه قسريا.. تفاصيل كاملة

وطن- رد إسلام، ابن المطرب إيمان البحر درويش، على الأنباء التي ترددت عن اعتقال والده وإخفائه قسريًا.

إسلام قال في بث مباشر، إن والده إيمان فى صحة جيدة ويتلقى علاجه بشكل طبيعي، وطالب بتوخي الدقة بشأن الأمر.

نجل الفنان المصري ونقيب الموسيقيين السابق #إيمان_البحر_درويش ينفي شائعات اعتقال والده وإخفائه قسريا pic.twitter.com/r3Q5rf7Viu — إرم نيوز (@EremNews) July 1, 2022

وسبق أن نفت “أمنية” ابنة إيمان أيضًا، ما يتردد حول القبض على والدها.

وكتبت أمنية: “والنبي يا جماعة بلاش كل واحد فاضي ومش لاقي حاجة يعملها يدخل يكتب اعتقال إيمان البحر وفين إيمان البحر”.

وأضافت: “أبويا بخير ومش تحت سيطرة حد وماحدش معتقله، ولكن هو في العناية المركزة علشان حصله انتكاسة”.

كما نفت مصادر مطلعة، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن القبض على الفنان إيمان البحر درويش، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وقالت المصادر، وفق صحيفة أخبار اليوم، إن ما تردد بشأن القبض عليه شائعة لا أساس لها من الصحة.

ورغم كل هذا النفي، زعم ناشطون أن إيمان البحر درويش اعتقل بالفعل لكن تم الإفراج عنه تحت ضغط مواقع التواصل الاجتماعي.

عوده #ايمان_البحر_درويش الي منزله يؤكد قوه #السوشيال_ميديا ف الضغط علي رقبه النظام الفاسد..

مليار مبروك لينا الانتصار علي العصابه في المعارك الصغيره وعقبال الانتصار الساحق ف المعركه الكبري. pic.twitter.com/LS009DMo2A — MOHAMED💪ABDELRAHMAN👈 (@mohamed041979) June 30, 2022

وقال الكاتب حسام الغمري: “نجل ايمان البحر درويش أكد انه في البيت وطبعا خرج بسبب دعمكم مع دعم اشقائنا العرب على السوشيال ميديا ولسه محتاجين الدعم ده.. لن نتوسل إلى منافق متلون حتى يخرج معتقل أو اثنين في ظل حوار فاسد لبيع أصول مصر”.

نجل #ايمان_البحر_درويش أكد انه في البيت

وطبعا خرج بسبب دعمكم مع دعم اشقائنا العرب على السوشيال ميديا ولسه محتاجين الدعم ده🙏

لن نتوسل إلى منافق متلون حتى يخرج معتقل أو اثنين في ظل حوار فاسد لبيع أصول مصر

تفاعلوا على هاشتاج#اوقفوا_الاعدامات_في_مصر #اطلقوا_سراح_المعتقلين_في_مصر pic.twitter.com/X9cNFUXUKG — حسام الغمري (@HossamAlGhamry) July 1, 2022

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن اختفاء إيمان البحر درويش.

ونهاية العام الماضي، تصدر وسم “إيمان البحر فين” في المركز الأول بموقع “تويتر”، بعد تداول أنباء عن اعتقاله.

إيمان البحر درويش كان قد انتقد سياسات الدولة المصرية واتهم النظام بإهدار مياه نهر النيل، بعد توقيعه على إعلان المبادئ الذي شرعن سد النهضة، كما قال درويش في تصريحات سابقة.

وكان درويش قد كتب عبر صفحته على “فيسبوك”: “قرأت خبرا عن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتحلية مياه البحر! بعد المناورات وحماة النيل والهجص اللي بيضحكوا به ع الناس”.