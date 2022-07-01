الجمعة, يوليو 1, 2022
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حقيقة اعتقال إيمان البحر درويش وإخفائه قسريا.. تفاصيل كاملة

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
اعتقال إيمان البحر درويش watanserb.com
اعتقال إيمان البحر درويش

وطن- رد إسلام، ابن المطرب إيمان البحر درويش، على الأنباء التي ترددت عن اعتقال والده وإخفائه قسريًا.

إسلام قال في بث مباشر، إن والده إيمان فى صحة جيدة ويتلقى علاجه بشكل طبيعي، وطالب بتوخي الدقة بشأن الأمر.

وسبق أن نفت “أمنية” ابنة إيمان أيضًا، ما يتردد حول القبض على والدها.

وكتبت أمنية: “والنبي يا جماعة بلاش كل واحد فاضي ومش لاقي حاجة يعملها يدخل يكتب اعتقال إيمان البحر وفين إيمان البحر”.

وأضافت: “أبويا بخير ومش تحت سيطرة حد وماحدش معتقله، ولكن هو في العناية المركزة علشان حصله انتكاسة”.

كما نفت مصادر مطلعة، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن القبض على الفنان إيمان البحر درويش، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وقالت المصادر، وفق صحيفة أخبار اليوم، إن ما تردد بشأن القبض عليه شائعة لا أساس لها من الصحة.

ورغم كل هذا النفي، زعم ناشطون أن إيمان البحر درويش اعتقل بالفعل لكن تم الإفراج عنه تحت ضغط مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الكاتب حسام الغمري: “نجل ايمان البحر درويش أكد انه في البيت وطبعا خرج بسبب دعمكم مع دعم اشقائنا العرب على السوشيال ميديا ولسه محتاجين الدعم ده.. لن نتوسل إلى منافق متلون حتى يخرج معتقل أو اثنين في ظل حوار فاسد لبيع أصول مصر”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن اختفاء إيمان البحر درويش.

ونهاية العام الماضي، تصدر وسم “إيمان البحر فين” في المركز الأول بموقع “تويتر”، بعد تداول أنباء عن اعتقاله.

إيمان البحر درويش كان قد انتقد سياسات الدولة المصرية واتهم النظام بإهدار مياه نهر النيل، بعد توقيعه على إعلان المبادئ الذي شرعن سد النهضة، كما قال درويش في تصريحات سابقة.

وكان درويش قد كتب عبر صفحته على “فيسبوك”: “قرأت خبرا عن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتحلية مياه البحر! بعد المناورات وحماة النيل والهجص اللي بيضحكوا به ع الناس”.

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المصدرتويتر, رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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