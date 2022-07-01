بيونسيه تصدم العالم .. عارية على ظهر حصان! (شاهد)

وطن – صدمت الممثلة والمغنية الأمريكية بيونسيه جمهورها حول العالم، بإطلالة شبه عارية، بعدما نشرت صورة غلاف ألبومها السابع ” Renaissance – عصر النهضة” يوم الخميس.

تم تصوير بيونسيه البالغة من العمر 40 عامًا وهي تمتطي ظهر حصان، ثلاثي الأبعاد، بينما كانت ترتدي بيكيني معدني.

وغردت بيونسيه قائلة: “Act i RENAISSANCE 7.29″، التي اشتهر بها المعجبون.

اندهش عشاق بيونسيه الآخرين من أنها قامت بتغريد الإعلان، معتبرةً أن الأيقونة لم تنشر على المنصة منذ عام 2020.بحسب نيويورك بوست

وعلقت بيونسيه على الغلاف على حسابها في انستغرام: “لقد أتاح لي إنشاء هذا الألبوم مكانًا أحلم به وأبحث عن ملاذ خلال وقت مخيف بالنسبة للعالم”.

واضافت: “لقد سمح لي أن أشعر بالحرية والمغامرة في وقت كان فيه القليل من الناس يتحركون. كانت نيتي إنشاء مكان آمن، مكان بلا حكم. مكان خالٍ من الكمال والتفكير الزائد. مكان للصراخ والشعور بالحرية. كانت رحلة استكشاف جميلة. أتمنى أن تجدوا الفرح في هذه الموسيقى. آمل أن يكون مصدر إلهام لكم.!”.

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أصدرت المغنية يوم الجمعة الماضي أول أغنية لها من الألبوم الجديد، وهي أغنية راقصة بعنوان Break My Soul.

بينما ستطرح ألبوم ​​”Renaissance – عصر النهضة” في 29 يوليو.