“بلومبيرغ”: إنشاء “ناتو شرق أوسطي” حبر على ورق ولن يحدث .. لهذه الأسباب

وطن – نشر موقع “بلومبيرغ” الأمريكي، مقالاً للكاتب “بوبي غوش”، تناول فيه حديث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن العمل على إنشاء “ناتو شرق أوسطي” على غرار حلف “الناتو”، معتبراً أنّ ذلك لن يحدث، مورداً الأسباب.

يقول “غوش” في مقاله إنّ فكرة تحالف أمني إقليمي ضد أعداء مشتركين، عادت إلى الظهور قبل زيارة الرئيس جو بايدن المزمعة إلى جدة الشهر المقبل، وسط تقارير عن تعاون أمني أوثق بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج العربية ضد تهديد إيران.

وفي الأسبوع الماضي، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنه سيدعم تشكيل نسخة شرق أوسطية من حلف شمال الأطلسي.

في مقابلة مع CNBC، أضاف تحذيرًا: رؤية مثل هذا التحالف العسكري يجب أن تكون واضحة جدا ودوره يجب أن يكون محددا بشكل جيد:”يجب أن يكون بيان المهمة واضحًا جدًا جدًا. وإلا فإنه يربك الجميع”.

وأضاف أن الإسرائيليين حريصون على مثل هذا التحالف، ومن المرجح أن توافق إدارة بايدن، ليس أقلها حماية الرئيس من الانتقادات في الكونجرس لكونه أكثر تصالحية تجاه طهران.

بحسب -غوش- إذا كانت الحجة حول إنشاء حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط تبدو منطقية تمامًا، فإن الحقائق السياسية والعسكرية للمنطقة تجعلها مثيرة للدهشة تمامًا.

تابع: لقد كافحت الدول التي ستشكل مثل هذا التحالف لتحديد أهداف أمنية مشتركة، بغض النظر عن الخصوم المشتركين.

ويقول: “معظمهم لديهم جيوش مصممة لحماية أنظمتهم من التحديات الداخلية، وليس الأعداء الخارجيين. قد يكونون بارعين في ضرب نشطاء الديمقراطية العزل، لكن لديهم سجل ضعيف في الصراعات الحركية”.

لقد أحبطت هذه العوامل عدة محاولات سابقة لبناء تحالفات عسكرية في المنطقة.

كانت هناك شركتان غير مبتدئين في السنوات السبع الماضية: خطة جامعة الدول العربية لعام 2015 لإنشاء قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب؛ واقتراح عام 2017 لتحالف أمني للشرق الأوسط، اقترحته المملكة العربية السعودية – وحصل على دعم كامل من الرئيس دونالد ترامب (كان يطلق عليه حتما “الناتو العربي”).

لقد حدث تطوران مهمان منذ تلك الإخفاقات.

أولاً، قامت إسرائيل بتطبيع العلاقات مع بعض الدول العربية وتتجه نحو ترتيبات مماثلة مع دول أخرى، مما يعني أن الجيش الإسرائيلي سيكون على الأرجح جزءًا من أي تحالف جديد.

ثانياً، الخطر الذي تمثله إيران أوضح وأقوى من أي وقت مضى.

إيران على وشك امتلاك القدرة على صنع الأسلحة النووية، حيث قامت ببناء مخزون كبير من اليورانيوم المخصب بعد فترة طويلة من الاستخدام المدني. تعتقد إدارة بايدن أنه يمكن تخفيف التهديد من خلال إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية.

ستزيل الاتفاقية العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، وتمكنها من ضخ مئات المليارات من الدولارات في بناء كل من قواتها التقليدية وشبكتها من الميليشيات والجماعات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة.

قد تعتقد أن هذا سيكون سببًا كافيًا للدول التي تهددها إيران لتصبح جادة بشأن تحالف عسكري إقليمي.

لكن على الرغم من تعاونهم الوثيق في القضايا الأمنية، فإن لدى الإسرائيليين والعرب تصورات مختلفة عن التهديدات بشأن إيران بالإضافة إلى استراتيجيات مختلفة حول كيفية التعامل مع طهران. وهذا يربك أي آمال في المهمة “الواضحة للغاية” التي يفكر بها الملك عبد الله.

تتمتع قطر وعمان بعلاقات جيدة مع إيران. وتحافظ الكويت على علاقات حذرة مع طهران.

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حذرتان من إيران، لكن بعد أن تلطخت أنوفهما بالدماء في الصراع مع الميليشيا العميلة لطهران في اليمن، أصبحت الآن أكثر حرصًا على التكيف من المواجهة.بحسب “غوش”

تجري الرياض وأبو ظبي مفاوضات مفتوحة إلى حد ما مع النظام في طهران.

تميل البحرين الصغيرة إلى مسايرة المملكة العربية السعودية في قضايا الأمن والسياسة الخارجية.

بينما تشهد اليمن حربا أهلية بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المعترف بها دوليا والتي يدعمها تحالف عربي تقوده السعودية.

تمتلك دول الخليج العربية نموذجًا لقوة عسكرية مشتركة: المعروفة باسم “قوات درع الجزيرة“، يبلغ قوتها 40 ألفًا ومجهزة تجهيزًا جيدًا، وذلك بفضل دولارات النفط للدول المشاركة.ما لا تملكه هو أي خبرة قتالية جادة. ولن يؤدي ذلك إلى تقوية أعصاب أي تحالف مناهض لطهران ولن يرسل أي رعشات في العمود الفقري الإيراني.

من بين الدول العربية في بلاد الشام، أصبحت سوريا مزرعة إيرانية ويبدو أن لبنان والعراق يسيران في هذا الاتجاه.

حذر عبد الله الأردني باستمرار من تنامي نفوذ إيران في المنطقة، لكن قوته العسكرية الصغيرة يمكنها في أحسن الأحوال أن تلعب دورًا بسيطًا في أي تحالف، كما فعلت في التحالف المناهض للحوثيين.

تنتمي -مصر -أكبر قوات الأمن العربية إلى دول في شمال إفريقيا، كانت تنظر تاريخياً إلى التهديد من طهران بدرجات من التناقض تقابل بعدها عن إيران. مصر أكبرهم جميعًا، كانت أول من انسحب من “تحالف استراتيجي شرق أوسطي- (Middle East Strategic Alliance- MESA) .

وختم: كل هذا يعني أن مهمة كبح إيران، مهما كانت نتيجة المفاوضات النووية، ستقع بشكل أساسي على عاتق الولايات المتحدة وإسرائيل. أي اقتراح لحلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط هو حبر على ورق.