الرئيسيةالهدهدبعد شيرين أبو عاقلة.. اعتداء إسرائيلي مستفز على نعش سيدة فلسطينية (فيديو...
الهدهد

بعد شيرين أبو عاقلة.. اعتداء إسرائيلي مستفز على نعش سيدة فلسطينية (فيديو وصور)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
شيرين أبو عاقلة watanserb.com
شيرين أبو عاقلة

وطن- بعد أسابيع من استباحة قوات الاحتلال واعتداتها على نعش الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وقع اعتداء مماثل على نعش سيدة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وبث ناشطون فلسطينيون لقطات تُظهر قوات الاحتلال وهي تعتدي على نعش السيدة الفلسطينية بينما كانت تخرج جنازتها بعد صلاة الجمعة، مدخل بيت أمر شمالي محافظة الخليل.

وشوهد أحد عناصر الاحتلال وهو يدفع النعش في محاولة لإبعاده عن مساره وعرقلة المشيعين من التوجه إلى المقابر ليواري الجثمان الثرى.

وأظهر الاعتداء العنيف الذي ارتكبته قوات الاحتلال أن النعش كاد يسقط أرضا، في مشهد مماثل لما جرى مع نعش الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي اغتالتها قوات الاحتلال بينما كانت تتجه لتغطية الأحداث بمخيم جنين.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على نعش الشهيدة شيرين أبو عاقلة وكاد أن يقع أرضا على باب المستشفى الفرنسي في القدس المحتلة.

وفيما أثارت هذه الجريمة غضبا عارما، فقد شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتيما على نتائج التحقيق الداخلي في الاعتداء على نعش شيرين أبو عاقلة.

ولاحقًا، أعلنت شرطة الاحتلال أنه لن يتم فرض عقوبات على الجنود والضباط الذين تهجموا على نعش أبو عاقلة وقمعوا مشيعيها.

وخلصت التحقيقات إلى أنه كانت هناك حاجة لاستخدام القوة ضد حملة النعش، لكن كان يمكن تجنب استخدام الهراوات.

وعللت الشرطة موقفها بأن التحقيق ينصب على حدث يخص عملية شرطية، وأن التقرير لم يخلص إلى تحميل أي فرد من ضباط وأفراد الشرطة المسؤولية عما حدث.

اغتيال شيرين أبو عاقلة: “الرأي” الأردنية تحذف مقالاً يحمل “بينيت” المسؤولية!

المصدرتويتر, رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

الإمارات تُقدم إغراءات كبيرة لرئيس هذه الدولة العربية لركوب قطار التطبيع

الهدهد

هذا ما فعله أطفال مصريون مع سائح إسرائيلي حينما علموا بجنسيته

الهدهد

حملوا مسدسات كاتمة للصوت..فيديو يوثق اعتقال الخلية التي كانت تسعى لاستهداف إسرائيليين في تركيا

الهدهد

لأول مرة.. إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

الهدهد

على حدود لبنان.. فيديو لجندي إسرائيلي نائم خلال مهمة رصد.. وزميله يركله بالقدم

الهدهد

الأسد الإفريقي 2022.. المغرب يفتح أراضيه أمام الإسرائيليين بـ”تطبيع عسكري”

الهدهد

“ننتظر الفرصة لبدء التعاون والتطبيع”.. رجل أعمال إسرائيلي يروي تفاصيل رحلته للسعودية

الهدهد

تفاصيل مصرع إسرائيلية في شرم الشيخ خلال “رحلة خاصة”

الهدهد

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا تهاجم إسرائيل وتطالب بوضع حد لمأساة الفلسطينيين

الهدهد

إسبانيا تثير غضب إسرائيل.. اتخذت قرارا بشأن فلسطين هو الأول من نوعه في أوروبا

الهدهد

أكملوا عملهم غير آبهين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار صوب مزارعين جنوب لبنان

الهدهد

اتفاق أمني بين إسرائيل ودول عربية خلال زيارة بايدن للسعودية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا