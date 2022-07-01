الكشف عن سؤال غريب وصعب يسأله إيلون ماسك لكل من يتقدم لوظيفة في شركاته!

وطن- كشفت صحيفة “ديلي إكسبرس” عن السؤال الغريب الذي يطرحه الملياردير الأمريكي مالك شركة ” Tesla” و ” SpaceX “، إيلون ماسك على كل من يريد التقدم لوظيفة في شركاته.

ووفقا للصحيفة، فإنه في الأيام الأولى لـ SpaceX و Tesla ، يُقال إن “ماسك” أجرى مقابلات مع كل شخص يتوق إلى العمل معه ، بغض النظر عن الوظيفة التي كانوا يتقدمون لشغلها.

وقالت الصحيفة أن “ماسك” كان يسأل كل مرشح السؤال التالي:” “أنت تقف على سطح الأرض. أنت تمشي ميلًا واحدًا جنوبًا ، وميلًا واحدًا غربًا وميلًا واحدًا شمالًا. وينتهي بك الأمر بالضبط حيث بدأت. أين أنت؟”.

وأشارت الصحيفة إلى الجواب الصحيح على السؤال الذي يعود تاريخه إلى عام 1821 هو القطب الشمالي، لافتة أيضا إلى أن الجواب المحتمل الآخر هو القطب الجنوبي.

ووفقًا لكاتب سيرة ماسك آشلي فانس ، فإن ماسك سيسأل بعد ذلك: “أين يمكن أن يكون أيضًا؟”

وأوضح أن هناك أماكن لا نهائية بالقرب من القطب الجنوبي – باتباع توجيهات ماسك – والتي ستعيدك إلى حيث بدأت بالضبط، حيث أن دائرة خط العرض بالقرب من القطب الجنوبي لها محيط ميل واحد.

ولفت إلى أنه من أي نقطة على هذه الدائرة ، سيرجعك المشي لمسافة ميل واحد غربًا على طول هذه الدائرة إلى نفس النقطة. لذلك ، فإن أي نقطة تقع على بعد ميل شمال دائرة خط العرض هذه هي حل لهذه المشكلة.

وبحسب خبير الألغاز أليكس بيلوس، “هناك المزيد من النقاط التي يجب مراعاتها أيضًا”.

وكتب لصحيفة الغارديان: “ضع في اعتبارك دائرة خط العرض التي يبلغ محيطها 0.5 ميل. وأي نقطة على بعد ميل شمال هذه الدائرة هي أيضًا حل. في الواقع ، الحلول هي أي نقطة على بعد ميل واحد شمال دائرة محيطها هي (1 / ن) ميلاً لكل ن. ”

وأشار إلى انه تم تصميم السؤال لإظهار ما إذا كان يمكن للمرشحين التفكير وحل المشكلات بسرعة بعد تقديم البيانات.

لماذا يتم طرح الأسئلة الصعبة؟

من جانبها، قالت لوتي فان ريجويك، رئيسة فريق Resume.io : “عندما يطرح القادة الأذكياء أسئلة صعبة، فإنهم عادةً ما يهتمون بكيفية اكتشاف إجابتك أكثر من اهتمامك بها بشكل صحيح.

وقالت: “إنهم لا يحاولون خداعك ؛ لقد جلسوا أيضًا في مقعد المقابلة هذا ، ويأملون أن تثبت إجابتك أنك الشخص المناسب تمامًا لوظيفة أحلامك.”