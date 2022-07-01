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اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال عند بلدة سلواد شمال رام الله وانسحاب المنفذ (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال watanserb.com
اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال

وطن- تداول ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عملية اشتباك مسلح لأحد المقاومين مع قوت الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة سلواد شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد سمع صوت ازيز الرصاص نتيجة الاشتباك، وسط صيحات التكبير من قبل المواطنين.

من جانبها، كشفت مصادر لقناة “الأقصى”، عن انسحاب منفذ عملية إطلاق النار بسلام، وسط دعوات لحذف تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة.

وأُصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع 92 إصابة في كفر قدوم شرق قلقيلية، من بينها 17 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأكدت أنها سجلت 68 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، إضافة إلى 7 إصابات أخرى لم تحدد ظروفها.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت في كفر قدوم عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والرافضة لإغلاق شارع حيوي يربط القرية بمحيطها من القرى.

أما في نابلس، فاندلعت مواجهات في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا، بعد خروج المسيرة الأسبوعية المناهضة لإقامة بؤرة “أفيتار” الاستيطانية.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

وسجلت جمعية الهلال الأحمر، إصابة 4 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و4 حالات اختناقا بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات بيتا.

أما في قريوت جنوب نابلس، فاندلعت مواجهات في القرية، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه أراضي قريوت وهم في صلاة الجمعة، ما أدى لاشتعال النيران في أراضي القرية.

وقمعت قوات الاحتلال مسيرة انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة وسط بلدة بيت دجن شرق نابلس، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ما أدى لإصابة 12 مواطنا.

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وأغلقت قوات الاحتلال شارع نابلس جنين بشكل كامل، وسط انشار مكثف لآلياتها وجنودها في عدة نقاط من الشارع.

واندلعت مواجهات في مدينة الخليل، حيث أصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الفعالية الوطنية الأسبوعية في مسافر يطا جنوب المدينة، التي جاءت تحت شعار “لا لنكبة جديدة بمسافر يطا”.
وقمعت قوات الاحتلال الفعالية التي أقيمت في منطقة العين البيضا، وتجمع الجوايا بمسافر يطا، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز.

كما اعتدت قوات الاحتلال، على موكب جنازة مواطنة في بلدة بيت أمر شمالي الخليل، حيث اعترضت طريق المشيعين وحاولت بالقوة عرقلة وصولهم إلى المقبرة في بيت أمر لدفن جنازة المواطنة نايفة الطوس شقيقة الأسير محمد الطوس.

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المصدرتويتر, رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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