اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال عند بلدة سلواد شمال رام الله وانسحاب المنفذ (شاهد)

وطن- تداول ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عملية اشتباك مسلح لأحد المقاومين مع قوت الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة سلواد شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد سمع صوت ازيز الرصاص نتيجة الاشتباك، وسط صيحات التكبير من قبل المواطنين.

فيديو| مصادر صحفية: "اشتباك مسلح بين مــقــاوم وجيش الاحتلال عند مدخل بلدة سلواد شمال شرق رام الله".#فلسطين pic.twitter.com/AusZ41EDTp — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 1, 2022

من جانبها، كشفت مصادر لقناة “الأقصى”، عن انسحاب منفذ عملية إطلاق النار بسلام، وسط دعوات لحذف تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة.

🔵📝 متابعة قناة الأقصى| مصادر محلية: "انسحاب منفذ عملية إطلاق النار عند مدخل بلدة سلواد شمال شرق رام الله، ودعوات لحذف تسجيلات الكاميرات في المنطقة" — قناة الأقصى الفضائية (@SerajSat) July 1, 2022

وأُصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع 92 إصابة في كفر قدوم شرق قلقيلية، من بينها 17 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأكدت أنها سجلت 68 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، إضافة إلى 7 إصابات أخرى لم تحدد ظروفها.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت في كفر قدوم عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والرافضة لإغلاق شارع حيوي يربط القرية بمحيطها من القرى.

🔶 العاصـمة| شاهد| تغطية صحفية:" جانب من المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية". pic.twitter.com/buVthLjShb — العاصمة – فلسطين (@AlAsimaNews) July 1, 2022

أما في نابلس، فاندلعت مواجهات في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا، بعد خروج المسيرة الأسبوعية المناهضة لإقامة بؤرة “أفيتار” الاستيطانية.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

وسجلت جمعية الهلال الأحمر، إصابة 4 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و4 حالات اختناقا بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات بيتا.

#صور| المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس. pic.twitter.com/4lsNj8vR6J — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 1, 2022

أما في قريوت جنوب نابلس، فاندلعت مواجهات في القرية، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه أراضي قريوت وهم في صلاة الجمعة، ما أدى لاشتعال النيران في أراضي القرية.

وقمعت قوات الاحتلال مسيرة انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة وسط بلدة بيت دجن شرق نابلس، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ما أدى لإصابة 12 مواطنا.

مشاهد من المواجهات خلال المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان في قرية بيت دجن مع قوات الاحتلال الإسرائيلي pic.twitter.com/cL9DHwZ0jB — فلسطين أون لاين (@pl24online) July 1, 2022

وأغلقت قوات الاحتلال شارع نابلس جنين بشكل كامل، وسط انشار مكثف لآلياتها وجنودها في عدة نقاط من الشارع.

واندلعت مواجهات في مدينة الخليل، حيث أصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الفعالية الوطنية الأسبوعية في مسافر يطا جنوب المدينة، التي جاءت تحت شعار “لا لنكبة جديدة بمسافر يطا”.

وقمعت قوات الاحتلال الفعالية التي أقيمت في منطقة العين البيضا، وتجمع الجوايا بمسافر يطا، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز.

قوات الاحتلال تنكّل بشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مسافر يطّا جنوب الخليل#الحرية_لأحمد_مناصرة #جيش_فلسطين_الالكتروني pic.twitter.com/tFkWnnI225 — طالب الشهادة (@TAlshhadt) July 1, 2022

كما اعتدت قوات الاحتلال، على موكب جنازة مواطنة في بلدة بيت أمر شمالي الخليل، حيث اعترضت طريق المشيعين وحاولت بالقوة عرقلة وصولهم إلى المقبرة في بيت أمر لدفن جنازة المواطنة نايفة الطوس شقيقة الأسير محمد الطوس.